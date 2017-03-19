«Весна» в текущей политике

Музыкальный фестиваль, посвященный годовщине присоединения Крыма, был переименован из конкретно-исторического «Ласточкиного гнезда» в абстрактную «Весну». Он проходит 18 марта на Воробьевых горах. Накануне против фестиваля протестовали несколько десятков студентов МГУ, которые даже устроили пикет возле станции метро «Университет» (среди лозунгов выделялась табличка с надписью “Университет наш”). Теперь сразу на выходе из метро граждан, желающих праздновать, встречают сотрудники ОМОНа и несколько десятков автозаков. Тут же расположилась группа активистов НОД, которые просвещают всех желающих, что на самом деле никакой это не фестиваль: «Если кто-то не знает, это митинг в поддержку Путина и его политики». На спине у активистов портреты президента: «Без поддержки народа работать невозможно», в руках листовки.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Маршрут от метро до площади перед главным зданием оцеплен многочисленными сотрудниками ОМОНа и МВД, по газонам ходить не разрешают кинологи и конная полиция. Зато на предварительно срытый (со слов организаторов, укрытый фанерой) цветник перед главным зданием МГУ насыпан песок, уложена фанера, поверх плитка, и по цветнику ходить можно. Перед рамками, в отличие от недавнего марша памяти Бориса Немцова, никаких очередей, досмотр быстрый и ненавязчивый. По периметру дежурят реанимации и команды тележурналистов федеральных каналов.

Народу не хватает, чтобы заполнить все пространство, отведенное под фестиваль. Поэтому все располагаются красноречивыми группами по 10—15 человек. В центре — ведущий с флагом и списком группы.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Сигнал телефона пропадает почти сразу после прохода рамок: прямую трансляцию вести не получается. Вокруг никаких провокаторов, кроме разве что двух ведущих на сцене, пытающихся зажечь замерзающую публику речами о русском Севастополе и славном дне присоединения Крыма 18 марта 2014 года. На выкрики со сцены: «Мы все были в Крыму! У нас у всех есть друзья в Крыму!» — аудитория вяло мычит «даа».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Большая часть присутствующих — люди среднего возраста, представители партий ЛДПР, «Коммунистов России», «Патриотов России», пенсионеры под красным флагом, на котором написано «Комсомол». На вопросы все хором отвечают, что пришли сюда сами, чтобы поддержать текущую политику: «Крым наш для всех!». Стоящая рядом представительница «Красного Креста России» на вопрос, поддерживает ли «Красный Крест» присоединение полуострова, не отвечает, но краснеет и опускает глаза. Несколько пожилых женщин обсуждают налоговый отчет в бухгалтерии, пока стоят в очереди к лидеру своей группы. Каждого подошедшего отмечают в списке и ставят галочку, после того как выдают флажок. Эту группу пригласила прийти управа их района.

Выделяются флаги Российского общества ветеранов Афганистана, члены которого также пришли поддержать текущую политику. Они дружественно беседуют с казаками из Севастополя. Атаман в шапке с нашивками Терского казачьего войска рассказывает мне: «Неужели вам непонятно, Крым и Севастополь всегда были русскими, просто мы ненадолго отлучались в командировку в Украину, а теперь вернулись домой — и нам нравится!»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Другую часть аудитории составляют группы студентов, ведомые своими преподавателями. Воспитанники Медицинского института из подмосковного города Пирогово выглядят несколько потерянно со своей табличкой с названием вуза. Их преподаватель ищет некоего организатора по имени Юлия, которая должна поставить отметку в списке. Из-за того что телефоны не ловят, отметиться не удается.

Среди студентов, которым обещали проставить посещение, зачет по физкультуре, коллоквиум автоматом и другие академические блага, мне попалась только одна студентка МГУ, которая шла на репетицию бала в первый гуманитарный корпус, но прибилась к группе знакомых из «Бауманки» и осталась посмотреть. Ее друзья пришли сами, они танцуют под песню Дениса Майданова и группы «Пицца»: «Мы пришли потусить, какая разница, чей Крым?»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Кроме студентов встречаются и группы школьников, одну такую группу возглавляет ученица спортивной школы олимпийского резерва № 10. Сама она уже выпускница, но привела с собой на митинг 8 знакомых старшеклассниц. Что ей за это обещали, выпускница рассказать отказалась. Рядом нахожу более общительную компанию

— Ребята, а вы студенты?

— Нет, мы старшеклассники, а вот Надя на первом курсе. Мы занимаемся в театральной студии в Бутырском районе.

— Вы сами пришли или вас пригласил кто-то?

— Преподаватели отправили, сказали, будут давать бесплатное пиво, а тут блины одни, и те дорогие.

— А о чем фестиваль?

— Про Крым. Я ездила отдыхать туда летом к бабушке, а теперь два года уже не езжу, мама не пускает, говорит, страшно. Зато тут группа «Градусы» поет и почти не холодно.

Пива в киосках «Из России с любовью» действительно нет. Но в конце обещают фейерверк.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Студенты МГУ, активно выступавшие против проведения фестиваля, выражают свой протест предельно просто. Рядом с концертной площадкой в штатном режиме тренируется футбольная команда университета, в первом гуманитарном корпусе идет репетиция предстоящего бала, проходит олимпиада для школьников, вечерние семинарские занятия идут своим чередом.