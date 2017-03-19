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«Мы же все должны поддержать Крым? Или как?..» Видео
Опрос москвичей к 3-летию присоединения Крыма
«Новая газета»редакция
Наши корреспонденты прогулялись по Воробьевым горам, где сегодня проходил праздник «Весна» (а когда-то так назывался марш оппозиции, перед началом которого убили Бориса Немцова), и спросили у прохожих и празднующих, как они чувствуют себя в трехлетнюю годовщину изменения границ Российской Федерации.
Ответы были неожиданные, какие — смотрите в нашем видео.
Надежда Мироненко, Анастасия Шаблинская, Кристина Прудникова
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