«Мы же все должны поддержать Крым? Или как?..» Видео

Наши корреспонденты прогулялись по Воробьевым горам, где сегодня проходил праздник «Весна» (а когда-то так назывался марш оппозиции, перед началом которого убили Бориса Немцова), и спросили у прохожих и празднующих, как они чувствуют себя в трехлетнюю годовщину изменения границ Российской Федерации.

Ответы были неожиданные, какие — смотрите в нашем видео.

Надежда Мироненко, Анастасия Шаблинская, Кристина Прудникова