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«Мы же все должны поддержать Крым? Или как?..» Видео

Опрос москвичей к 3-летию присоединения Крыма

Общество

«Новая газета»редакция

Наши корреспонденты прогулялись по Воробьевым горам, где сегодня проходил праздник «Весна» (а когда-то так назывался марш оппозиции, перед началом которого убили Бориса Немцова), и спросили у прохожих и празднующих, как они чувствуют себя в трехлетнюю годовщину изменения границ Российской Федерации.

Ответы были неожиданные, какие — смотрите в нашем видео.

Надежда Мироненко, Анастасия Шаблинская, Кристина Прудникова

Теги:
реакция, опрос, москва, крым

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