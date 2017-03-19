«Российские параллели: 1917 — 2017». Лекция Григория Явлинского

В отсутствие современной честной оценки произошедшего 100 лет назад, российское общественное сознание обречено метаться между идеей революции как блага и единственного способа добиться перемен и идеей сбережения действующей власти во что бы то ни стало как единственно возможной формы существования в современном мире.

О политических параллелях 1917 и 2017 годов и об оценке событий столетней давности расскажет известный политик и экономист Григорий Явлинский.