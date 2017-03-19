Новая газета
Социальная антропология

«Российские параллели: 1917 — 2017». Лекция Григория Явлинского

Кафедра социальной антропологии «Новой газеты» представляет

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Политика

«Новая газета»редакция

В отсутствие современной честной оценки произошедшего 100 лет назад, российское общественное сознание обречено метаться между идеей революции как блага и единственного способа добиться перемен и идеей сбережения действующей власти во что бы то ни стало как единственно возможной формы существования в современном мире.

О политических параллелях 1917 и 2017 годов и об оценке событий столетней давности расскажет известный политик и экономист Григорий Явлинский.

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Теги:
1917, революция, история, яблоко, явлинский

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