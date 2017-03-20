Главные бенефициары «Ландромата»

В течение нескольких месяцев репортеры «Новой газеты» и коллеги из других изданий мира выстраивали цепочки движения денег по счетам десятков компаний, задействованных в «Ландромате». Мы следовали известному расследовательскому принципу «follow the money» («следуй за деньгами») и пытались найти конечных получателей денег. То есть реальных, а не номинальных людей, которым в итоге достались деньги, выведенные из России по «молдавской схеме». Представляем трех самых крупных российских бенефициаров

Алексей Крапивин бизнесмен, подрядчик РЖД

С 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 млн долларов, или около 8,4 млрд рублей.

Почти все средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.

Мы обнаружили Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. в «панамском архиве» — документах юридической фирмы Mossack Fonseca, которые в прошлом году неизвестный источник передал газете Süddeutsche Zeitung.

Согласно «панамским документам», единственным бенефициаром обеих компаний (а значит и поступивших на их счета денег) был Алексей Крапивин, влиятельный российский бизнесмен.

Компании Крапивина и его партнеров — крупнейшие подрядчики РЖД. Отец Крапивина ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. И по совпадению, семье Крапивиных за это время удалось построить огромный холдинг из строительных и проектных компаний, получавших сотни миллиардов от РЖД.

По данным агентства Reuters, многие из компаний, входивших в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters.

Данные о проводках по компаниям Крапивина были получены Reuters из секретной базы данных банкира Германа Горбунцова. Копия этой базы есть в распоряжении «Новой газеты».

Горбунцов в 2010 году бежал из России после угроз, которые стали поступать от его бывших партнеров. А в 2012 году на него было совершено покушение в Лондоне, но банкир чудом выжил.

Горбунцов был совладельцем двух банков — СТБ и Инкредбанка. Именно в этих банках обслуживались подрядчики РЖД, связанные, по данным Reuters, с Алексеем Крапивиным.

Движение денег по счетам этих подрядчиков с 2005 по 2009 год действительно показывает, что во многих случаях десятки миллиардов рублей от РЖД тратились не на выполнение государственных проектов, а переводились фирмам с признаками однодневок. Эти фирмы перечисляли деньги друг другу по самым абсурдным основаниям (например, на закупку конструкторов Lego), а затем выводили в офшоры.

Алексей Крапивин не ответил на запрос «Новой газеты» и не пояснил, имели ли средства, полученные его компаниями через «Ландромат», государственное происхождение.

Георгий Генс владелец группы «Ланит»

С 2013 по 2104 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей. Средства поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.

Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать имя бенефициара офшорной компании. В своей переписке сотрудники Mossack Fonseca писали, что владельцем Comptek International Overseas был Георгий Генс.

Генс — владелец группы «Ланит», одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютора продукции Apple, Samsung и ASUS.

Одним из крупнейших клиентов «Ланита» можно считать государство. По подсчетам «Новой газеты», за последние несколько лет фирмы, входящие в группу, получили государственные контракты на как минимум 51 млрд рублей.

Георгий Генс не ответил на запрос «Новой газеты».

Сергей Гирдин совладелец IT-холдинга «Марвел»

С 2011 по 2013 год компания с Британских Виргинских островов, Zymbeline Trading, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей. Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России.

Документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве». В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин. Нам не удалось уточнить, контролировал ли он счет компании и позднее, когда на нее перечислялись деньги по «молдавской схеме», а сам Гирдин на запрос «Новой газеты» не ответил.

Гирдин — почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также совладелец IT-холдинга «Марвел» с оборотом в несколько десятков миллиардов рублей.

Один из крупных клиентов «Марвела» — государственный Сбербанк. За последние несколько лет «Марвел» заключил государственные контракты с Сбербанком на более, чем 7 млрд рублей.

В подготовке материала участвовали: Андрей Галяткин, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Елизавета Цыбулина