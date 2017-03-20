Госзакупки, хищения из банков, контрабанда

«Ландроматом», как и любой иной платформой по отмыванию денег, пользовались многие клиенты. Поэтому у 700 млрд руб, выведенных из России, нет единого источника. Эти деньги имели самое разное происхождение и смешивались в одном «котле», чтобы пройти через десятки фиктивных компаний, запутать следы и в итоге осесть на счетах конечных получателей. Изучив все эти проводки и поговорив со многими людьми, которые пользовались «молдавской схемой», нам удалось узнать, из каких источников эти деньги формировались в России.

Государственные контракты

Крупнейшими бенефициарами денег, выведенных из России через «Ландромат», были крупные российские бизнесмены. Они — из разных городов и занимаются разной деятельностью. Но у их компаний есть одно сходство — все они получают крупные государственные контракты. Это позволяет предположить, что часть денег, выведенных из России по фиктивным решениям молдавских судей, могла иметь бюджетное происхождение.

«Серый импорт»

Большая часть из 22 млрд долларов относилась к «серому импорту», полагает бывший депутат Госдумы и ответственный секретарь рабочей группы для исследования уровня собираемости таможенных платежей Дмитрий Горовцов. Эта группа была создана распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. Она пришла к выводу, что только в 2013 году российский бюджет недополучил 40 млрд долларов из-за серых импортных схем.

Это подтверждается и примерами, которые мы обнаружили в банковских проводках.

Например, газете The Guardian удалось поговорить с бизнесменом из России, который в 2013 году импортировал в Россию детскую одежду марки Hippychick из Великобритании. Товар был доставлен в Россию по логичному маршруту: из Лондона — в Москву. Однако бумажный путь (то есть официальный по контрактам) был гораздо длиннее.

Покупателем товара была кипрская компания, которая получала деньги по «молдавской схеме» из России.

Российский бизнесмен объяснил The Guardian, что он не имел понятия, почему его деньги за товар прошли такой длинный и запутанный путь. По его словам, он был вынужден работать через экспедиторскую компанию, чтобы ввезти товар в Россию. А если бы он покупал одежду напрямую у производителя, то российские таможенные органы придумали бы кучу препятствий, чтобы товар не пересек границу.

Эту же историю нам рассказали и другие бизнесмены, которые импортировали различные товары в Россию. По их словам,

чиновники ФТС специально создали такие условия, чтобы импортеры работали только через рекомендуемых экспедиторов, часто связанных с самими чиновниками.

По словам бизнесменов, им приходилось платить 30—40% от стоимости груза за посреднические услуги.

Досмотр транспорта на российской таможне. Фото: РИА Новости

В итоге все импортные сделки проводились через фиктивные компании, которые не платили налоги и таможенные пошлины. Ту же одежду Hippychick в 2013 году в Россию поставляли три компании из Великобритании. Все они были фиктивными, потому что не отражали сделки в отчетностях и были зарегистрированы на «номинальщиков». Российские «покупатели» были не лучше. Это были три фирмы, также зарегистрированные на подставных людей. Кроме этого, к ним подавали иски таможенные и налоговые органы, пытаясь взыскать задолженность по таможенным платежам. Но ни в одном случае этого не удалось. У компаний не было ни активов, ни денег на счетах, и российский бюджет потерял деньги.

Те же самые фиктивные офшорные компании, которые получали средства по фиктивных решениям молдавских судей, являлись крупнейшими клиентами таких крупных производителей электроники, как Hitachi и Samsung.

Хищения из банков

Как сообщили источники «Новой газеты» в следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие в «молдавской схеме».

Это совпадение выглядит логичным, учитывая, что Александр Григорьев, бывший собственник этих банков, был и совладельцем «Русского земельного банка», из которого по «молдавской схеме» из России вывели 9,8 млрд долларов.

Уклонение от уплаты налогов

Часть средств, выведенных через «Ландромат», могла приходиться на схемы уклонения от налогов.

Российские бизнесмены по фиктивным договорам перечисляли деньги на подставные компании, чьи банковские реквизиты им давали обнальщики. Бизнесмены затем получали деньги наличными.

Это позволяло им занизить прибыль (и, следовательно, налог на прибыль), а также выплачивать зарплаты в конвертах, чтобы уклониться и от других косвенных издержек, например, отчислений в Пенсионный фонд.

Обнальщики же полученные от бизнесменов деньги выводили через «Ландромат» на офшорные компании, чтобы затем использовать их для других целей, например, финансирования «серого импорта».

В подготовке материала участвовали: Андрей Галяткин, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Елизавета Цыбулина