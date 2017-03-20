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«Ландромат», где отмыли 700 миллиардов рублей. Расследование «Новой газеты» за 2 минуты в одном видео

Экономика

Из страны вывели 700 миллиардов рублей. Кому досталась эта грандиозная сумма?

Читайте расследование.

Теги:
фсб, госзакупки, банки, молдавия, отмывание денег

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