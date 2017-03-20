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«Ландромат», где отмыли 700 миллиардов рублей. Расследование «Новой газеты» за 2 минуты в одном видео
Роман АнинГлеб ЛиманскийАнна Игнатенко«Новая газета»
Из страны вывели 700 миллиардов рублей. Кому досталась эта грандиозная сумма?
Читайте расследование.
Теги:фсб, госзакупки, банки, молдавия, отмывание денег
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