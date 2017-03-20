Новая газета
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«Проверили его прошлое. Там нет темных пятен»

В связи с произошедшим на прошлой неделе задержанием нашего корреспондента Худоберди Нурматова (в газете — Али Феруз) для сведения коллег, читателей и Администрации Президента публикуем обращения редакции «Новой» по вопросу его судьбы

Фото: «Новая газета»

Этот материал вышел в № 28 от 20 марта 2017
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Общество

Напомним, 15 марта Али Феруз был задержан сотрудниками полиции на пороге собственного дома якобы в связи с нарушением миграционного законодательства. Его доставили в ОВД «Пресня», где до глубокого вечера опрашивали сотрудники ФСБ, а также неизвестные люди восточной наружности.

Вечером Али был доставлен в больницу: на фоне стресса у него обострились хронические заболевания. Сейчас он находится на лечении.

Мы предполагаем, что задержание Али было связано с интересом к нему спецслужб Узбекистана.

Обращение к Президенту РФ
Обращение в МВД
Обращение к председателю президентского Совета по правам человека

 

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