«Проверили его прошлое. Там нет темных пятен»
В связи с произошедшим на прошлой неделе задержанием нашего корреспондента Худоберди Нурматова (в газете — Али Феруз) для сведения коллег, читателей и Администрации Президента публикуем обращения редакции «Новой» по вопросу его судьбы
Фото: «Новая газета»
Напомним, 15 марта Али Феруз был задержан сотрудниками полиции на пороге собственного дома якобы в связи с нарушением миграционного законодательства. Его доставили в ОВД «Пресня», где до глубокого вечера опрашивали сотрудники ФСБ, а также неизвестные люди восточной наружности.
Вечером Али был доставлен в больницу: на фоне стресса у него обострились хронические заболевания. Сейчас он находится на лечении.
Мы предполагаем, что задержание Али было связано с интересом к нему спецслужб Узбекистана.