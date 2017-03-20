Молчание мандатов

В Казани прошла очередная акция протеста пострадавших вкладчиков Татфондбанка и ИнтехБанка, к которым примкнули обманутые дольщики недостроенных жилых домов и противники строительства в городе мусоросжигательного завода.

Митингующие, взявшие себе общее название «обманутые жители Казани», с одинаковым энтузиазмом голосовали по, казалось бы, разным вопросам и выдвигали общие требования. При этом их политические и экономические требования нередко входили в противоречия друг с другом.

С одной стороны, звучали требования отставки правительства Татарстана и даже ставился вопрос о переустройстве всей политической системы республики, скомпрометировавшей себя во время масштабного банковского кризиса (достаточно сказать, что ни один депутат Госсовета Татарстана, несмотря на прямые обращения к депутатскому корпусу, не счел нужным высказаться по проблеме, получившей всероссийский резонанс).

С другой стороны, собравшиеся выразили готовность поддержать намерения республиканского правительства создать фонд поддержки обманутых вкладчиков. Кто и как будет пополнять этот гипотетический фонд, пока не ясно, но многие «погорельцы» усматривают в действиях Кабмина некие шаги навстречу и первоначальные требования об отставке правительства готовы снять.

Тем временем продолжаются аресты лиц, подозреваемых в финансовых махинациях в Татфондбанке. В частности, задержан первый зампред правления банка Рамиль Насыров.

Напомним, председателя правления Роберта Мусина по подозрению в мошенничестве с дальнейшим хищением 3 миллиардов рублей арестовали на полтора месяца еще 3 марта.

Руководители Госсовета Татарстана (среди депутатов был и предправления лопнувшего банка)