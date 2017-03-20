Девятый «Б»
Путеводитель по той школе, которую мы совсем не знаем, и клуб знакомств со своими собственными детьми
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Не заставляйте быть лучше вас
В первую очередь взрослые не должны забывать, что и сами когда-то были в нашем возрасте и у них были схожие мысли и желания. Второе: многие люди, вырастая, хотят превратить своих детей в улучшенную копию себя. Они заставляют своего ребенка быть лучшим во всем, тем самым развивая в них комплексы, а это влечет за собой некоторую жестокость к одноклассникам. Ребята пытаются быть лучшими, унижая и подставляя других.
И, наконец, нам очень важно, чтобы взрослые ценили наше мнение и уважали нашу точку зрения, ведь именно это учит нас стараться грамотно выражать мысли и позволяет не стесняться высказывать свои идеи, что, в свою очередь, является залогом успешного будущего.
Анна Севальникова, 11-й класс
Ловушка и обман
Каждый родитель считает себя абсолютно осознанным и ответственным по отношению к своим поступкам, так как он «взрослый» и «пережил больше некоторых».
Но если взрослые хотят чего-то от нас, то пусть будут готовы сделать то же самое для нас. Часто бывает, что, добившись хотя бы малейших изменений в наших взаимоотношениях, они перестают работать над собой и начинают только требовать. И сразу чувствуются ловушка и обман.
С другой стороны, уверенность взрослых в своих словах может внушить нам чувства спокойствия и заботы, которых постоянно не хватает. Настоящий мир ужасен. Со временем принципы и убеждения почти каждого подростка ломаются и претерпевают изменения. И хорошо, если такое случится только однажды, что редкость. Депрессия или мнимая депрессия — это те состояния, которые до боли знакомы всем современным подросткам. Под проявлением мнимой депрессии я имею в виду то поведение, которое должно вызвать жалость и как бы намекнуть о желаемой поддержке. Не знаю, сколько из нас смогут выстоять до конца в этой духовной битве.
Доверия хотят от нас, и мы — хотим его от взрослых. Многие думают или что чрезмерное «доверие» может привести к чему-то неблагоразумному, или что «доверяй, но проверяй», — это хорошая мысль. Так вот это — точно не доверие. Это ложь. Именно ей и прикрываются некоторые взрослые.
Оценка и результат «опеки» взрослых — это последние новости о суицидах и «группах смерти» среди подростков! Они думают, что все делают правильно. Но почему же получают не то, чего хотят?
Саша Рева, 11-й класс
Собрала
Ольга Пружинина,
учитель
Одним словом — чуть свободнее
Чего подростки на самом деле хотят от взрослых? Что им нужно от школы? Если спросить их самих — оказывается, не так уж много. Сотрудники Центра содействия реформе правосудия задали эти вопросы 17—18-летним девушкам из Новооскольской воспитательной колонии (НВК); ответили на них и несколько их ровесниц — первокурсниц МГППУ, проходящих практику в Центре.
Оказывается, что нынешние загадочные и непонятные подростки не хотят от школы и взрослых ничего такого, о чем бы сами взрослые не догадывались.
Часть студенток вообще считает, что школа должна быть необязательной «в ее современном состоянии»: «Все богатство твоего кругозора сужают до точки зрения». А вот девушки в колонии в необходимости школы не усомнились, но школа должна быть удобной, красивой и уютной: отремонтированные классы, красивые канцтовары, диванчики вместо неудобных стульев. И огромные перемены. И дружные одноклассники.
Особые требования — к учителям. Тут мнения сошлись: учителя должны быть «квалифицированными» и «добрыми». Веселыми. Отзывчивыми. Не выделяющими отличников и любимчиков. «Человечными» — сформулировала 17-летняя Кристина С. из колонии. «Школа должна с интересом учить» (Анжелика В., НВК). То есть не только сделать нам интересно (об этом говорят многие: интерактива побольше, презентаций, видео) — но чтобы учителям и самим было интересно преподавать.
И помогать детям «не только изучать дисциплины, но и давать возможность саморазвиваться, выражать себя», отвечает студентка Даша В. И хорошо бы дисциплины для изучения выбирать самостоятельно. «Одним словом — чуть свободнее», — резюмирует Ирина З. (НВК).
Чтобы дети не убегали из дома
Студентки и девушки из колонии совершенно согласны друг с другом: чтобы дети не убегали из дома, родителям нужно уважать их как личности, разговаривать на равных, выслушивать их, «не воспринимать все в штыки», «не кричать и не ругаться за совершенные ошибки, а объяснить, почему так делать нельзя», «понимать, располагать детей к себе, доверять и поддерживать», «разговаривать с детьми чаще». Студентки больше говорят об индивидуальном подходе, теплой домашней атмосфере, а девушки из колонии — о том, что «надо участвовать в жизни ребенка», «следить за тем, с кем общается ребенок», занимать ребенка делом, отдавать в секции и кружки. И даже — «контролировать каждый его шаг». С этим, правда, не все согласны: наоборот, «детям нужно давать хоть немного воли».
Откуда появляется идея контроля? Может быть, из отсутствия заботы и того самого «участия в жизни ребенка», о котором говорят эти девочки… Мысль о контроле еще громче звучит в ответах на вопрос: «Что бы вы сделали на месте ваших родителей, чтобы ваш ребенок не попал в колонию?»: «Стараться не упускать пубертатный период в жизни ребенка. Помогать ему во всех начинаниях и ограждать от плохого». «Следить за детьми и смотреть, в каком окружении и с кем они общаются». «На месте моих родителей я бы немного ужесточила контроль над собой. Познакомилась бы с друзьями». А в других ответах — тоска по участию: «Чтобы мой ребенок не попал в колонию, я бы просто уделяла больше времени ему». «Я бы больше интересовалась своим ребенком». Впрочем, в основном девушки считают, что родители не виноваты: «Мои родители сделали все, чтобы не дать попасть в колонию, я сама сюда по своей глупости попала».
Непонимание между родителями и детьми не кажется нынешним 17—18-летним непреодолимым препятствием. Девочки из колонии, впрочем, больше говорят о собственных ошибках. «У взрослых были в жизни такие же (почти) ситуации, и они нас хотят отгородить от всего этого. А мы просто очень упертые, не слушаем, считаем, что сами можем принимать решения. Проблемы — в нашей упертости», — констатирует Т. А. Н. «Мне почему-то кажется, что дети должны быть более открытыми к родителям. А не скрывать важные проблемы от них», — размышляет Анастасия Г. А студентки МГППУ подчеркивают: обе стороны должны искать компромиссы «и не навязывать своего мнения».
О физических наказаниях
Об этом заговорили в связи с законом о декриминализации побоев. Но в колонии за новостями не следят и вовсе не знают, что такое декриминализация. Зато, по-видимому, очень хорошо знают, что такое побои. На вопрос: «Надо ли физически наказывать детей?» — все опрошенные девочки, кроме одной, ответили: «Нет». «Может быть летальный исход», — предупреждает Анна И. «Это унижение и бесчеловечность», — говорит Надежда Г. «От рукоприкладства ничего не зависит и не будет мирного разрешения», — считает Ирина З.
А вот опрошенные студентки психолого-педагогического университета все, кроме одной, ответили: «Да» — но «умеренные» и «разумные».
Надо ли наказывать взрослых, которые бьют детей? И опять: благополучные студентки отвечают «только за жестокие избиения», «если нанесли увечья». Девушки из колонии почти единогласно отвечают «да». «Я считаю, кто поднимет руку на ребенка — это изверг», — пишет Надежда Г.
В общем, пока выходит, что эти загадочные подростки — совсем обычные. Они хотят безопасности, внимания и любви. Скучают по серьезным и уважительным отношениям с родителями и учителями. Задумываются о компромиссах и мирном разрешении конфликтов. Хотят учиться. Люди как люди.
«Человек, совершивший преступление» — с упором на первое слово
Репортаж 18-летней студентки о том, как она вела занятия в классе 17-летних воспитанников детской колонии
Суббота. Электричка Москва—Можайск. Я понимаю, что еду к правонарушителям. Но мне это даже нравится. Хотя руки трясутся.
Человек в форме задает вопрос: «Вы к кому?» — «Мы — Центр «Содействие». Надо ждать воспитателя. Рядом родственники двух мальчиков, у которых только что был день рождения. Их волнует вопрос, можно ли досидеть срок в воспитательной колонии, а не ехать во взрослую. Мамы довольны, что сыновей хорошо кормят.
Пропускают. Дают жетон в обмен на паспорт. Сотрудник зачитывает, что в колонию нельзя проносить. Досматривают. Ведут в дежурку. Записывают в журнал. Мы в зоне. Ребята, убирающие снег с дорожек, здороваются.
Школа понравилась. Кабинеты новые, а сколько у них разных учебников! Зашли в класс истории. Трушу — я одного с ними возраста. Но они даже не могли предположить, что мы ровесники. Начали с дедуктивных задач. Тема — экология. Кто-нибудь знает, что это? «Это про то, что надо природу беречь, защищать там, но сформулировать сложно». Ладно, пишем сюжет по фильму, мультику, книге, которые нравятся. Ступор. Хотите — напишите то, что сами придумаете.
Немного зашевелились. Котов (все имена и фамилии изменены. — Ред.) начал писать про итальянцев из Венеции. Мальчик с большим количеством татуировок тоже — о чем-то своем, он вроде как угрюм, но в то же время ему нравится, он пишет, пишет. Иван писать совсем не умеет, безграмотный до жути. Но как говорит. «Можно про любовь?» — «Пожалуйста». — «Только я не помню имена героев». Точно — тематика канала «Россия 1». «У них тьма-тьмущая подобных сериалов. Я в СИЗО смотрел. На каждой серии будете плакать».
Алексей не стал писать название фильма: «Цензор не поймет». Никитин пишет про «Колобка». Балуев — про «Красную Шапочку». Я понимаю, что с ними мы можем сделать сказку на новый лад. Дописали и пошли на обед. «А мы сюда вернемся?» — «Вернетесь». — «Отлично!»
Они вернулись, но не в полном составе. Кто-то пересел поближе. Это приятно. Мальчик с татуировками, наоборот, ушел назад: хотел дописать. Начали обсуждение, что такое конфликт. Снова Иван очень много говорил. Андреев ушел. Мальчики сказали, что для него это дело обычное. Алексей говорит, что вопрос сложен для него: конфликты были, родителей он ни во что не ставил, гулял с друзьями, пил, хотя «это были и не друзья». «Я считал себя крутым, но это было не так. Очень много плохого сделал. Я думаю, это потому, что у меня родители развелись и слегка подзабили на меня. А сейчас я другой, я понял. Теперь буду знать это, чтобы со своими детьми не повторить ошибок. Читать я начал в СИЗО, в основном психологическое». — «Алексей, тебя никто не будет осуждать». — «Я понимаю, но самому неприятно». — «Тогда пиши в третьем лице».
Иван на листе записал «основные моменты»: без конфликта мы вообще не существуем (все согласились); не обязательно драться, каждый отстаивает свое мнение в зависимости от воспитания и поведения, для этого и «просторный наш русский язык очень подходит. Как это можно назвать, подскажите слово». И все начали перечислять: «конфликт», «разногласия», «ссора», «борьба за свою правду», «отстаивание своей точки зрения». Иван добавляет: «должно быть по-хорошему так — пять минут на конфликт, а двадцать на радость. Девушкам нужно уступать, в пределах разумного, конечно». Поразительно, как его волнует любовно-лирическая тема.
Балуев писал про конфликт, который случился в тюрьме. Он зашел в комнату, а кто-то рылся в его вещах, тогда он дал этому человеку стулом по спине. Спросила, как можно по-другому. Вторая версия такова: надо было отдать этого человека на растерзание толпе. А Котов сказал, что в зоне они решают конфликты «на компромиссах».
Они встают в 6 утра. Сначала школа, затем — профессиональное училище. Времени совсем не знают — видимо, есть порядок, который они исполняют, совершенно не задумываясь, а какой сейчас час? Раздражает, что просят разрешения на любое действие.
Спросили: «А вы кто?» — «Я юрист». У них много нерешенных вопросов: о СИЗО, о взысканиях, о досрочном погашении судимости. Но у меня-то первый курс, а они знают больше. Иван попросил не расстраиваться: «Еще выучишься». «А какой вы юрист?» — «Уголовное право». — «Обвинение или защита?» — «Защита». Очень рады. Пытаюсь объяснить свой взгляд на правосудие, хотя опасаюсь инспекторов: мало ли что подумают. «А считаете ли вы, что система справедливая?» — «Нет». Одобрительно кивают.
Писали диктант. Иван все пишет через «о», о знаках препинания не слышал. Пришел новый мальчик, написал преступник через «и». Смеялись: какие они после этого преступники. Лисин предложил вообще так никого не называть. Лучше «человек, совершивший преступление» — с упором на слово «человек». Повторил несколько раз. Ивану исполнение диктанта не понравилось: «Когда выйду, найму себе симпатичную репетиторшу».
Последняя тема — воспитание. Им было сложно: не понимают, зачем это нужно. Алексея попросила написать о том, как будет воспитывать своих детей. Опустил голову: «Если они будут вообще».
Решали еще задачи. Вторым читал Никитин. Он солнечный. У Балуева красные руки, даже, может, от «крокодила», и очень бледное лицо. Слушал внимательно. Смотрел пристально.
Прощались легко. И кажется, что завтра увидимся.
Ты проснулся?
Понедельник
По дороге в школу в 7.40 звоню Ярославу.
— Здравствуй, Ярик, ты как, проснулся?
В ответ слышу сонное «да».
— Вставай, — говорю, — в школу опоздаешь.
— Я из «художки» вчера поздно пришел. Иду умываться.
В 8.00 открываю дверь в пустой класс. На стене тикают необыкновенные часы, их сделал Ярослав в технике декупаж. На кружевном циферблате лицо маленькой девочки, удивительно похожее на мою детскую фотографию.
Ярослав — будущий художник. Он рисует каждый день. Но вот и опаздывает он каждый день. Краснеет и опускает глаза, но при этом улыбается, и видно, что ему совсем не стыдно, а даже забавно, что ли. Мои утренние звонки слегка изменили ситуацию. По крайней мере сегодня в 8.30 Ярослав вошел в класс.
На первом уроке у меня 10 «Г». Сегодня отсутствующих нет. У нас очень маленький класс, всего 16 человек, когда кто-нибудь болеет, это очень заметно. А сейчас последняя неделя триместра: надо сдать долги.
Смотрю журнал: в классе намечались три двойки. Ура! Ситуация изменилась — выходят трояки! Значит, мои разговоры и выданные на руки уведомления для родителей возымели свое действие.
Надо взять в оборот Юлю: троек многовато. На перемене она пришла пить чай, говорю об оценках, обещает исправить, но как-то вяло. Подбадриваю.
Вторник
7.40 — звонок Ярославу.
Первый урок — «окно». Поливаю цветочки. Минут через 10 после начала первого урока заглядываю в кабинет английского: гуманитарии все на месте. Ого! Юля с Машей сидят отдельно. Поругались.
К 4-му уроку Юля и Маша помирились, и тут же стали дружить против Ярослава, Нодара и Гоши. «К завучу, — говорят, — пойдем, к директору, не хотим с этими… учиться, они нас обзывают». Я девчонкам чайку скорее. Выслушала и поняла, что классный час про конфликты выветрился из памяти. А ведь была надежда, что заинтересуются и будут применять знания в жизни. Но нет!
Под конец перемены пришли мальчишки и принесли от организатора программу соревнований к Дню защитника Отечества. Нас ждут 10 станций с разными заданиями. Девчонки заинтересовались: кто у нас будет 100 раз отжиматься.
Среда
7.40 — звонок Ярику.
Сегодня выставляют триместровые оценки. Никаких серьезных проблем не было, все всем довольны.
На переменах пьем чай и расписываем, кто будет лидировать на каждой станции в пятницу. Нодар с Гошей утверждают, что вдвоем могут 100 раз отжаться, остальные сдержанно молчат.
В списке испытаний — и чистка картошки, и полоса препятствий, и пришить пуговицу, и зарядка магазина автомата, и переноска раненого. На носилках будем тащить Настю. Она у нас самая легкая.
Позвонила председателю родительского комитета. Она сказала грустно, что средств на подарки не хватает, и предложила накрыть всем мужчинам праздничный стол. Так и договорились.
Четверг
7.40 — звонок Ярику. В ответ — длинные гудки. Пришел ко второму уроку. Ругаю. Смотрит на меня. В глазах искры лукавства: «Говорите, говорите, Юлия Михайловна. Я все равно буду делать все по-своему», — читается во взгляде. В классе Ярика считают моим любимчиком, а я знаю, что он уйдет после 10-го класса в художественное училище. Мне больно об этом думать.
После уроков прибегают девочки, рассказывают еще раз, кто что будет печь.
— Завтра все приходим красивые, — говорят они мне.
Пятница
Все утро одевалась, красилась, делала прическу. Чуть не опоздала. Ярославу не звонила: в такой день, я знаю, он сам вовремя пожалует.
Поднимаюсь на 3-й этаж. Здесь запах домашних пирогов. В классе уже накрыты столы. Нарядные девочки разрезают пиццу, две шарлотки и большой сладкий пирог. На перемене приходят учитель алгебры и геометрии и учитель информатики (мы их пригласили заранее). Все едят с аппетитом, хвалят умелых хозяек. Девчонки довольны.
После третьего урока начинается военно-спортивная игра. Я стою на полосе препятствий, которая занимает весь третий этаж. В начале учительница физкультуры, в конце я — с обручем в руках. Первым на полосу препятствий приходит мой класс. Бегут трое по очереди: Настя, Платон и Ярик. Болею за своих, громко кричу. Общее время — 1 минута. Друг за другом полосу препятствий проходят все классы, общее время — 50, 45, даже 40 секунд. В перерыве между двумя командами беру скакалку, снимаю туфли и прыгаю раз 10 подряд. Учительница физкультуры, по-моему, в шоке. Кроме нее этого так никто бы и не увидел, если бы наша завхоз, стоявшая на лестнице, не сняла меня на камеру. Ха-ха, теперь это видео где-нибудь всплывет.
В конце игры выяснилось, что мы заняли 4-е место (и это не так уж плохо). Нам вручили медаль, мы пошли в свой класс, допили чай, обсудили планы на каникулы (собираемся на экскурсию по Божедомке, в Музей Ф.М. Достоевского, и по Селезневке — сама все буду рассказывать), и дети разошлись.
Наступили каникулы. Но еще не кончился мой рабочий день: журналы, отчеты… Каникулы-то только для школьничков!
Понедельник начинается в среду
Понедельник
В понедельник мы вечно себе что-то обещаем: начать учиться, изменить себя, — но утром мечтаешь только о теплой кроватке. К третьему уроку во мне проснулось желание жить, и мысли сбежать из школы или взорвать ее на уроке химии улетучились.
Последняя неделя перед каникулами, все уже устали и мечтают выспаться. Но к финишу всегда нужно поднажать. Все бегали и закрывали долги. О, еще одна очередь в кабинет, и все жалостливо просят: «Поставьте мне 4 в триместре, пожалуйста».
Вторник
Черт, проспала и судорожно собираю свои вещи. Волосы, кажется, не успели высохнуть, и юбка явно не смотрится с этой рубашкой, но нужно уже бежать к метро.
Две подруги, которые всегда сидят вместе, вдруг очень демонстративно рассаживаются. «Опять нужно будет поинтересоваться, что случилось, чтобы они высказались и помирились, к чему еще этот МХАТ?» — думаю я.
Но сейчас мне было не до этого, в голове лишь сцена с дубом из «Войны и мира». «Нужно учиться. Хочу спать. Когда это кончится?» — все это разрывало мою голову.
Девочки помирились уже на втором уроке, ну, я так и думала.
На горизонте виднелся урок обществознания, что озаряло этот день светом. К концу дня появилась мотивация, спасибо некоторым учителям.
Анастасия Проскурякова
10 «Г», школа № 1212
Среда
Люблю все-таки просыпать первый урок. По традиции я это хотел сделать, но неожиданно выспался, а тут еще позвонила Ю.М., и я сразу с чистой душой пошел в школу. По дороге увидел очень живописную старушку. На ней было пальто цвета умбры, оно очень подчеркивало ее морщинистое личико. Я запомнил, как она выглядела, и сделал в школе пару набросков.
Я обожаю физру — единственный урок, где можно прыгать и бегать. Две Насти растягивались и болтали о местных школьных дурачках. Поддержал беседу, привел несколько фактов из жизни. Пришла Светлана Валерьевна и сказала пробежать 25 кругов. Я, конечно, это сделал и даже не останавливался. После мне стало скучно.
После уроков я пошел пить чай в кабинет к Юлии Михайловне. Там уже сидели Юля и Маша и лопали пирожные.
Ярослав Сологубов
10 «Г», школа № 1212
Четверг
Проснулась за минуту до будильника, сварила кофе. «Еще немного — и начну собираться...» — очень лениво и блаженно говорю я маме. Шла к школе уверенным шагом под музыку в наушниках. В такие моменты мне кажется, что весь мир движется в такт моей музыки, моего сердца. «Я могу все в этом мире! Даже сдать геометрию…»
На лестнице я чуть не поскользнулась… это вернуло меня на землю, но воодушевленность осталась.
Мысли о поступлении, друзьях, жизни в целом перемешались, и я была как в тумане, что было заметно в школе.
Некоторые в классе спрашивали, что случилось, но, спокойно отвечая, что все хорошо, я дальше то витала в облаках, то повторяла какие-нибудь уроки (но про Непал на английском и что-то из ядерной физики задержалось в голове).
Анастасия Проскурякова
10 «Г», школа № 1212
Пятница
Утром в классе были одни только девочки, которые старались украсить стол ради нас, пацанов. А нас они выгнали, и мы стояли за дверью. После первого урока мы ели пиццу, шарлотку и нежный торт, приготовленные девчонками. Потом начался конкурс. Было много заданий, я принял активное участие в полосе препятствий, подтягиваний, переноске пострадавшего и метании мячей. Было весело. Особенно когда мы с Яриком тащили на носилках Настю. Пока ждали результатов, я пошел пересдать контрольную по алгебре, получил «4».
Платон Брюханов
10 «Г», школа № 1212
Это жиза,бро
Практика перевода на русский
Интернет уже давно перестал быть только хранилищем информации; теперь это полноценный медийный ресурс: заказать пиццу, посмотреть смешные видео, созвониться с другом, живущим на другом конце земного шара, найти компанию для совместной велопрогулки — все это может без труда сделать любой обладатель смартфона.
Чаще всего подросток, переходящий улицу и не замечающий вашу машину, общается по интернету с таким же другим подростком: это быстрее и проще, чем позвонить; тем более есть возможность общаться с несколькими людьми одновременно. Переписываться психологически намного легче, чем общаться вживую или по телефону, ведь не видно глаз, не слышно голоса — не чувствуется присутствия собеседника.
Интернет стирает границы, и становится заметно влияние культур разных стран друг на друга: например, в русском интернет-сленге появились такие слова, как «лол» (английская аббревиатура — laughing out loud, «громкий смех»), «кек» (сокращение, используемое корейскими геймерами и означающее «недобрый смех») и «мемы».
Мемы — это распространяемые в социальных сетях картинки с подписями; каждая картинка несет свой смысл: отражает либо конкретную эмоцию, либо ситуацию, либо шаблон поведения. В современных социальных сетях мемы невероятно популярны, появился даже сленговый термин «жиза» — так говорят о мемах (и не только), особенно жизненных, то есть с точностью описывающих бытовые ситуации и проблемы современной молодежи. Хорошие мемы либо заставляют посмеяться, либо отражают свойственные многим привычки и знакомые всем происшествия (например: «А вы тоже, когда обе руки заняты, а в комнате темно, включаете свет головой?»).
Объем информации, которую школьник поглощает ежедневно, наверное, больше, чем вся школьная программа: это и новости друзей (интернет позволяет иметь большой круг общения и общаться в любое время суток), и статьи в социальных сетях, зачастую содержащие в себе изобилие заведомо ложной и безграмотно изложенной информации, и забавные видео, которыми делятся друг с другом. Школьник, вероятно, усваивает больше информации, чем лет 10 назад, но меньшего качества и ценности. Но если соблюдать определенные правила и ограничения — читать статьи в авторитетных источниках, не просиживать все время, «угорая над мемами», не таращиться в смартфон, переходя улицу, — от интернета будет больше пользы, чем вреда.
Мэри Сью влюбилась
Большую часть нашего круга чтения составляют «фанфики». Это слово (от англ. fanfic, fanfiction, «фанатский вымысел») означает рассказы, написанные фанатами на основе какого-то произведения, или выдуманные истории о знаменитом человеке. Если читателю не нравится в книге печальный конец или кажется, что автор плохо продумал образ злодея, — тогда он сам берется все исправить. А может быть, ему очень нравятся персонажи, и фанат переносит их в другие обстоятельства или фантазирует на тему «Как бы оно было, а если бы…»
Фанфики появляются там, где хочется сделать что-нибудь с оригиналом — не обязательно с книгой, основой может стать и фильм, и игра, и мультик (а может, аниме), порой появляются даже рассказы про реальных людей.
Произведение, по которому написан фанфик, называют «фэндом» (или «фандом»), от английского fandom — сообщество фанатов. Фэндомом называются и совокупность фанатов, и совокупность фанфиков и прочего фанатского творчества, например, рисунков (их в подростковой среде чаще называют «артами»).
Тематика, размер и сюжеты фанфиков сильно разнятся. Кто-то предпочитает романтику, а кто-то экшен (битвы, приключения и т.п., главное — действий побольше!). Кто-то пишет небольшие зарисовки, а кто-то — целые книги на сотни страниц.
Не все фанаты отличаются незаурядной фантазией и умением писать, так что зачастую произведения по популярным фандомам представляют собой очень похожие друг на друга истории. Бывает и так, что юный писатель не очень хорошо знает правила правописания (иногда кажется, что и русского языка-то он не знает), и фанфик представляет собой нечитаемое нагромождение предложений. Есть и такие, кто помогает авторам фанфиков писать лучше — грамотнее, интереснее, с хорошим оформлением. Они называются «бетами», или «бета-ридерами». Они «бетят», то есть читают авторский текст до того, как он будет выложен в интернет, и обычно исправляют орфографические, пунктуационные и речевые ошибки.
В среде авторов фанфиков есть клеймо, которого может удостоиться малограмотный автор или тот, у кого плохо продуманы персонажи или проблемы с сюжетом — а никакой критики в свой адрес он слушать, как правило, не желает. Таких называют «ЙуннымиАффтарами» — намеренно с ошибкой. Один из частых грешков таких авторов — создание Мэри Сью (или Марти Стью, если речь идет о мужском персонаже). Мэри Сью (также Сьюха, Сью, Мэри, МС) — слишком идеальный герой, вокруг которого вертится весь сюжет повествования (обычно полного литературных штампов и логических ошибок). Чаще всего Мэри слишком хороша: прекрасна, умна, остра на язык, недооценена обществом, сильна телом и духом, знает тысячу видов восточных единоборств и, если это вдруг фэнтези, обладает самой выдающейся магией. Читать такое обычно не интересно никому, кроме автора и его друзей (если это не тот случай, когда хочется поднять себе самооценку, представив себя на месте Сью). Очень часто Мэри Сью возникает, когда автор-девочка влюбилась в какого-нибудь персонажа или знаменитого человека, вот и пишет, придумав вместо себя прекрасную Сью.
Наиболее популярны, как ни странно, фанфики про известных людей — певцов, актеров, видеоблогеров. Впрочем, большую часть подобных фэндомов составляют те самые фанфики про «Великую Любовь» знаменитости и Мэри Сью.
Очень востребован «Гарри Поттер» — и книги, и фильмы, — творчества по этой вселенной хватает. Распространены фанфики по сериалам вроде «Шерлок BBC», «Доктор Кто», «Сверхъестественное», вселенным Marvel и DC, книгам и фильмам о Средиземье — «Властелину Колец» и «Хоббиту».
Многие фэндомы по большей части англоязычны, и русские фанаты учат английский, чтобы переводить иностранные фанфики или читать в оригинале.
Чаще всего фанфики пишут и читают подростки от 12 до 20 лет, но есть авторы и гораздо младше, и гораздо старше. Для некоторых людей это увлечение становится делом всей жизни — они придумывают и пишут свои собственные книги, размещая их в интернете.