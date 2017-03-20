Приключения «Запорожца» и зачем Дадаев звонил сам себе

На предпраздничном заседании адвокат предполагаемого киллера Дадаева Марк Каверзин, вернувшийся после болезни, решил еще раз (обвинение это уже делало) рассказать присяжным о перемещениях автомобиля ZAZ Chance («Запорожец» вообще-то) по Москве. По версии следствия, именно на этом автомобиле велась слежка за Немцовым. Впервые ZAZ Chance серебристого цвета был зафиксирован возле дома Немцова в 8.07 утра 17 ноября 2014 года. Машину припарковали в Голиковском переулке, непосредственно у ворот дома, где проживал политик. Затем автомобиль в течение нескольких месяцев перемещался по Москве, периодически паркуясь у дома Немцова.

Адвокат указал на нестыковки в перемещениях ZAZ. По данным следствия, преступники бросили автомобиль сразу после убийства — ​вечером 27 февраля 2015 года. Следователи нашли автомобиль, согласно материалам дела, только 1 марта в Трубниковском переулке. Между тем камеры зафиксировали, как 28 февраля автомобиль двигался по Боровскому шоссе в сторону центра.

Затем защитники Дадаева показали присяжным видеозаписи камеры ТВЦ (она была установлена напротив Кремля) от 27 февраля 2015 года. В 21.44 на мост выезжает черный внедорожник. За ним — ​белая машина и с большой дистанцией — ​черная.

На следующей видеозаписи время убийства: отдаленно видно, как в сопровождении Анны Дурицкой (в белой шубе) Немцов идет по мосту в сторону Малой Ордынки. В 23.29 пара поднимается на мост, а уже в 23.31 (момент убийства) их от обзора камеры скрывает снегоуборочная машина. Через минуту Дурицкая бежит к водителю снегоуборочной машины, тело Немцова лежит на тротуаре. Никаких особых выводов из всего показанного адвокат не сделал.

Свидетель Александр Калугин, который проезжал мимо места убийства в 23.35 и помогал вызвать «скорую», в суд снова не пришел. Судья Житников вызвал его в третий раз.

Следующее заседание тоже посвятили экспертизам по ZAZ Chance. «Фрагмент, изъятый на полу, является генеративной частью растения липа», — ​читал прокурор Львович. Мария Семененко в свой черед огласила экспертизу по предметам, найденным в квартире на улице Веерной, 3, где жили обвиняемые. Там специалисты обнаружили генетические следы всех, кто сидит на скамье подсудимых, кроме Бахаева. «Не всегда отсутствие следов говорит о том, что человека там не было, но если следы есть, значит, человек там точно был!» — ​подытожила Семененко.

Между ней и защитой начинается традиционная уже перепалка. «Послушайте, граждане… — ​пытается урезонить всех судья, и тут же поправляется: — ​участники процесса».

Адвокат Каверзин снова вернулся к видео с камер наблюдения недалеко от Большого Москворецкого моста. Он ставил под сомнение, что белая машина ZAZ Chance вообще заезжала на мост. На записи от 21.31. 27 февраля с моста выезжает единственный автомобиль черного цвета. «Вот там отдельная агрессивная машина черного цвета, которая выехала, а кроме нее ничего нет», — ​говорил Каверзин. Семененко возразила, и стороны снова посмотрели видеозапись: с разницей в 10 секунд проезжали четыре автомобиля, два из них — ​все же белого цвета.

Тогда Каверзин заявил, что скриншот, по которому устанавливался автомобиль, не соответствует записи с камеры. Вновь вспыхнула перепалка, и судья Житников объявил перерыв.

Очередное заседание было назначено снова с перерывом больше недели и опять из-за Навального — ​областной суд перенес рассмотрение апелляции на его приговор, адвокат Ольга Михайлова была вынуждена уехать.

В клетке отсутствует Шадид Губашев: его удалили до его допроса, и адвокаты о нем больше не вспоминали.

Доказательства продолжила представлять защита. Адвокат Цакаев показал присяжным детализацию номера Заура Дадаева — ​того номера, который есть в материалах дела, 928 796-28-83. По версии следствия, именно Дадаев покупал машину ZAZ, на которой следили за Немцовым. Его опознал свидетель — ​менеджер автосалона. По детализации 20 октября 2014-го, когда была покупка машины, телефон Дадаева был в Грозном, на улице Лазо, в военной части. По его словам, он был в Грозном и в октябре, и в ноябре, и вплоть до 20 декабря, когда вылетел в Москву, потом вернулся 21 декабря в Грозный, а 24 декабря 2014 года снова приехал в Москву на автомобиле. 3 декабря 2014 года, между прочим, Дадаев участвовал в уничтожении террористов в грозненском Доме печати.

— Я только хочу отметить, что это Дадаев говорит, что это его телефон. Никаких подтверждений этому нет, — ​добавляет прокурор Семененко.

— В деле указано, что это его номер, — ​говорит адвокат Цакаев.

— Нет, это неправда, — ​отвечает прокурор и снова вспыхивает ссора.

Когда все успокаиваются, адвокат продолжает.

— Возьмем второй его номер, — ​говорит адвокат Цакаев. — ​Заканчивается на 02-03. И, кстати, первое соединение с Мухудиновым (предполагаемый организатор) — ​только 24 декабря 2014 года.

Когда автомобиль ZAZ был оштрафован за неправильную парковку в Голиковском переулке 27 февраля в 11.27 — ​телефон Дадаева 02-03 находился в Матвеевском. Когда ZAZ дежурил у дома политика 3 февраля в 18.34, телефон Дадаева был в Матвеевском. По версии следствия, преступники пользовались в это время «боевыми трубками». «Но вот Дадаев, дома был весь день, не выезжал», — ​говорит адвокат про 14 февраля 2015 года. 16 февраля номер также фиксируется в Матвеевском, затем на Минской улице («В мечеть ездили, покушали — и домой»), в ресторане «Веселый Бабай» и снова в Матвеевском.

— Хочу обратить внимание уважаемых присяжных лишь на три момента, — ​встала с места прокурор Мария Семененко. — ​Помимо этих двух номеров, про которые Дадаев говорит, что они его, есть еще один — ​614-00-00. Дадаев не отрицает, что это его номер. У него еще было изъято несколько телефонов и сим-карт. Но сейчас не об этом. Обратим внимание на три даты: 13 ноября, 28 ноября и 13 декабря 2014 года.

В полночь 13 ноября номер Дадаева, заканчивающийся на 28-83, созванивается с другим номером Дадаева на 02-03. Разговор длится 17 секунд, оба абонента — ​в Грозном. 28 ноября Дадаев снова звонит сам себе — ​на этот раз 02-03 звонит на 28-83, и оба снова в Грозном. А вот номер 614-00-00 в это время в Москве.

13 декабря в два часа ночи абонент 28-83 снова звонит самому себе на номер 02-03, соединение длится 13 секунд. А третий номер в это время снова в Москве — на Студенческой улице.

Отдельно хочу заметить, что номер 28-83 зарегистрирован на ООО «Бэй» в Назрани, а 02-03 — ​на Ислама Ахматовича Ильдиева.

Дадаев заявил, что номер 614-00-00 появился у него только в Москве 28 декабря 2014 года. Но 13 ноября этот номер был активен в Грозном.

«Да, это мои номера, я мог сам себе звонить», — ​попытался объяснить Дадаев, но выходило не очень. — ​Но я не соприкасался с «боевыми трубками», когда они следили, мои телефоны со мной были, не лежали на месте».

На этом защита закончила, и снова за рулем обвинение. На допрос вызвали руководителя отдела уголовного розыска Сергея Куринина, составлявшего акт по записи от 27 февраля с камеры на Большой Ордынке, которую защита показывала накануне.

В 21.44 на мост выезжает внедорожник Немцова, за ним следуют две машины: одна из них является ZAZ Chance. Адвокат Каверзин утверждал, на видео и скриншоте в материалах дела с камеры машины в это время не совпадают.

— Потому что время на этой камере сбито на час вперед, — ​говорит свидетель. — ​Мы обнаружили это 28 февраля, и я сделал отметку в акте об ошибке 11 марта 2015 года.

На бумажном скриншоте с записи время указано верно, а на видео с Большой Ордынки защита фактически показывала астрономическое время 20.44 — ​поэтому машины там не совпали. Со сдвигом на час на видео те же машины — ​джип Немцова и два седана, один из которых — ​ZAZ Chance с номером 649.

Этот же автомобиль свидетель «отожествил» с автомобилем на Большом Москворецком мосту, в который заскакивает убийца и скрывается с места преступления.