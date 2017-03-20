Хорошавин в Америке

В России судят Александра Хорошавина, бывшего губернатора Сахалина, обвиненного в коррупции. Интересно сравнить этот процесс с антикоррупционными разбирательствами за океаном: за что под судом оказываются губернаторы в США?

Мафиозные разборки в Чикаго в 1930-е годы стали избитой темой массовой культуры, но позже преступность обосновалась в Спрингфилде, столице штата Иллинойс. Среди последних семи губернаторов Иллинойса четыре закончили свою карьеру в тюрьме. В 2011 году демократ Род Благоевич получил 14 лет тюрьмы за попытку продать место Барака Обамы в Сенате после его избрания президентом в 2008 году. В 2006 году республиканец Джордж Райан был отправлен в тюрьму за «продажу» государственных лицензий и подрядов. В 2013 году он был отпущен на свободу после 6,5 года заключения. В 1973 году демократ Отто Кернер-мл. получил три года тюрьмы за взятку в виде опционов на акции от Марджи Эверетт, главы компании, занимающейся автомобильными гонками. Правда, вскоре бывший губернатор был освобожден, поскольку находился в терминальной стадии рака. Прокурором по этому делу был Джеймс Томпсон, который потом занимал пост губернатора штата в 1977—1991 годах.

Особняком стоит случай демократа Дэниэла Уокера, в бытность губернатором в 1973—1977 годах он не был уличен в коррупции. Однако, уйдя в частный сектор, получил три года тюрьмы в 1987 году за мошенничество. Как директор финансовой организации First American он получил «откат» в размере $45 тыс. с $279-тысячного кредита, который ранее выдал. Статус бывшего губернатора и принадлежность к истеблишменту не защитили Уокера от уголовного преследования.

Антикоррупционные расследования в отношении губернаторов не редкость и за пределами Иллинойса. В 2005 году республиканец Джон Роулэнд, губернатор Коннектикута, в рамках соглашения со следствием признал себя виновным в коррупции и получил год тюрьмы, из которого отсидел десять месяцев. Подрядчики штата давали губернатору долю в бизнесе, после чего получали крупные подряды из регионального бюджета. Республиканец Эдвард Дипрете, в бытность губернатором Род Айленда, получил $300 тыс. в виде взяток за распределение государственных контрактов. За это он схлопотал один год заключения в 1994 году в рамках сделки со следствием.

Демократ Эдвин Эдвардс в 2001 году был приговорен к десяти годам лишения свободы за то, что в бытность губернатором Луизианы вымогал $3 млн долларов от казино, обращавшихся за лицензией на игорную деятельность. Напомню, что Новый Орлеан наряду с Лас-Вегасом, Атлантик-Сити и рядом других городов является одной из специальных игорных зон на территории США. После восьми лет заключения экс-губернатор был отпущен на свободу и женился на Трине Скотт. Последняя младше супруга на 51 год, позже они приняли участие в реалити-шоу The Governor’s Wife.

Показательным стало дело республиканца Роберта МакДоннелла, теперь уже бывшего губернатора Вирджинии. В бытность главой штата в 2010—2014 годах, он получил подарки на сумму $175 тыс. от Джонни Уильямса, производителя пищевых добавок. Важная деталь — бизнесмен не добился особых успехов в продвижении своей продукции с помощью губернатора. В 2014 году суд присяжных признал его виновным в вымогательстве и обогащении с использованием должностного положения. Однако председатель Верховного суда США Джон Робертс указал, что учитываться должны только конкретные административные решения в обмен на материальные блага. «Общее покровительство» или просьбы к подчиненным повнимательнее посмотреть на тот или иной вопрос не являются коррупцией. Решение суда широко обсуждалось в американском обществе.

Политическая система США далека от стерильности, но такие ее черты, как выборность прокуроров штатов, высокий уровень политической конкуренции и децентрализованности, позволяют поддерживать сносный уровень гигиены. В своих мемуарах Уильям Клинтон писал, что, думая о том, c чего начать политическую карьеру, он остановился на юридической профессии. При эффективной работе должность прокурора штата является отличным трамплином для пути наверх. В современной же России борьба с конкретным высокопоставленным коррупционером зависит исключительно от воли руководителей государства.

Сергей Костяев,

доцент Финансового университета при Правительстве РФ