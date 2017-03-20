В неоплатном долгу

Каждое антикоррупционное расследование в России должно превращаться в повод подумать о непростой судьбе нажитых чиновниками активов. Должно, но не становится. А зря! Ведь вопрос будущего этих активов — главный для нашей страны.

Представим, что власть в России сменилась. Что вслед за президентом сменились в стране депутаты, губернаторы, главы городов. Обновился судейский корпус, генералитет. И везде — в каждом кресле, в каждом кабинете — сидят отныне благородные люди. Не важно, каким путем эти люди пришли к власти: демократическим, силовым или революционным. Важно другое: что они будут делать с людьми неблагородными? То есть с владельцами дворцов, яхт и виноградников? В лучшем случае — примут закон о люстрации, проведут ряд уголовных процессов. Самых отъявленных обладателей вилл по 10 гектаров и яхт с футбольное поле осудят, а виллы заберут. И что? Как казна сможет монетизировать все эти бесчисленные объекты умопомрачительной роскоши?

Только на территории России, думаю, настроили таких вилл на триллионы. Куда их деть? В доме бывшего сахалинского губернатора открыли турбазу с ценами московского «Метрополя». Допустим, еще 10—20 таких турбаз откроют по стране. Ну тридцать. Ну пятьдесят. А дальше? На Украине из всего конфискованного имущества хоть какие-то деньги приносит разве что дача Януковича в Межигорье — туда пускают туристов. Все остальное брошено. Потому что никому их ростовые портреты в жанре пеплум, золотые унитазы и мраморные шифоньеры не нужны. И у нас они никому не будут нужны. Безвкусная роскошь — изысканнейший способ вывести уворованное в черную дыру.

Вернуть хоть что-то из украденного станет главной задачей новой власти. Меж тем российский либеральный истеблишмент твердит о необходимости менять власть с сохранением для нее гарантий. Предлагал Кремлю гарантии, например, Дмитрий Гудков. Очень хочется уважаемых граждан спросить: что станет с Россией, которая гарантирует нынешним чиновникам безопасность? Ведь речь, прежде всего, идет об их свободе и сохранении активов. Тех яхт и виноградников, которые господин Навальный сам и нарасследовал. И которые даже у осужденного чиновника забрать непросто.

У новой власти не будет никаких механизмов массового возврата собственности коррупционеров, тем более — выведенной за границу. Случай Януковича и «Партии регионов» преподал куда больше уроков, чем Россия смогла выучить. Например, показал, что даже если Европа всей душой с тобой, ни копейки вывезенных из твоей страны активов она на историческую родину не вернет. Что зарегистрировано на Виргинских островах, останется на Западе.

Новая Россия станет страной, чья промышленность и инфраструктура почти полностью сосредоточится под контролем нынешних столпов вертикали власти, их детей и внуков. Нефте- и газодобыча, их переработка, транспортировка, дороги, порты, крупные производства будут принадлежать им, на тот момент уже, вероятно, иностранным резидентам.

Ни разу еще в истории человечества не было примера, когда бы на кону стоял вопрос о контроле над такого объема ресурсами. Это значит, что никаких аналогий, даже в общих чертах, с предыдущими историческими событиями проводить нельзя. Нельзя угадать, на что готовы пойти люди ради сохранения этих богатств. Прецедентов не было, поэтому никто не может знать, как в России сменится власть и сменится ли. Достоверно можно говорить лишь о том, что в случае ее смены почти все ценности страны окажутся под частным контролем нынешних чиновников. Власть оставит нам пустые кабинеты, а сама переберется в комфортабельные виллы, откуда удобней управлять активами. А мы, сообразно всем международным нормам, должны будем платить ей за право этими активами пользоваться.

Главной идеей освободительного движения в России должны стать не эфемерные постулаты либерализма, а поиски вполне конкретных правовых механизмов выживания страны, жители которой еще в долгу остались у прежней власти.