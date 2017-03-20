Кто виляет Лисом

Важно Пусть эта ссылка будет всегда под рукой — vk.com/tvoya_territoria онлайн-линия экстренной психологической помощи детям и подросткам фонда «Твоя территория». Время работы — с 15.00 до 03.00.

«С начала января на нашем сайте было сгенерировано около 3 миллионов сообщений с хештегами и стишками, возможно, призывающими к суициду, — рассказывал руководитель отдела модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев (подробности – в статье «Видите призыв к суициду — срочно жмите на кнопку «пожаловаться» от 5 марта 2017 года). Он также заметил, что за этим всплеском просматривается целенаправленная атака ботов. Атака продолжается до сих пор, более того, последовали вбросы чудовищных по своей сути фейков.

Например, 6 марта по школам и социальным сетям разошлось сообщение: в ближайшие выходные готовится массовая акция самоубийств пяти тысяч детей в разных регионах страны. Там был совет: в это воскресенье не отпускать от себя ребенка НИКУДА, даже в соседний подъезд, в магазин, к другу. Под сообщением стояла просьба о срочном максимальном репосте.

В настоящее время МВД России разыскивает людей, которые распространили эту информацию. Но уже в тот же день, 6 марта, на странице Центра «Спасение детей от киберпреступлений» появилось заявление создателя и директора этого ресурса Сергея Пестова: «Это не просто вброс, это попытка навести панику и нагнать истерию в обществе».

Добавлю и предположение от себя: вполне вероятно, что такие фейковые атаки не просто и не только попытка устроить панику, они могут быть направлены и на девальвацию самой сути проблемы и рассчитаны на воздействие по принципу всем известной притчи о криках и волках. Как по мне, так все происходящее очень похоже на информационную войну, которую, по всей видимости, повели «Группы смерти». И фейки, и боты — это их арсенал.

Все, кто занимался историей вопроса, должно быть, помнят одну из самых известных историй. Я говорю о дате 8.12.2015, когда администраторы «групп смерти» призывали всех к массовому «выпиливанию», раздавая участникам «игры» номера и предлагая им конкретные способы самоубийств. Дети и подростки из разных регионов России должны были сделать это в назначенный день. На следующий день, 9 декабря, администраторы опубликовали список «выпилившихся», и люди из этого списка действительно прекратили свое существование в виртуальной реальности. Их об этом просто попросили организаторы — не входить какое-то время в социальную сеть. Такая вот шуточка…

Однако выяснилось: именно в этот день реально погибли поверившие в серьезность «акции» подростки. И тогда, конечно же, сразу «ожили» аккаунты «шутников»: «Мы не ожидали, что подростки поверят и реально начнут уходить из жизни».

Призывали, но не ожидали. Не ожидали, но готовили, вкладывали в головы определенные мемы, связанные с девочкой из Приморья — Риной, которую превратили в символ детского суицида. Рина погибла 23 ноября, а свой «грандиозный фейк» «группы смерти» приготовили, — давайте еще раз повторим эту дату, — к 8 декабря того же года. То есть хватило практически пары недель, чтобы довести заранее подготовленную истерию до пика, превратить все в своеобразный вирус.

Тактика «групп смерти» — и есть: предельный цинизм отвратительных фейков, оживающие в нужный момент «мертвые» аккаунты, боты и погребенное, в итоге, под всем этим детское сознание.

И теперь, уже в 2017-м активизация всего этого арсенала — и бот-атаки, и вбросы про «5 тысяч детей» — началась, по странному совпадению, именно тогда, когда с «группами смерти» стали реально бороться и социальные сети, и силовые структуры, и общество. На месте забаненных групп в «ВКонтакте» стала появляться надпись: «Сообщество заблокировано в связи с распространением суицидального контента. Если вам нужна помощь, заходите на линию «Твоя Территория онлайн». Это — онлайн-линия экстренной психологической помощи детям и подросткам, по словам ее директора Екатерины Федоровой, она начала работать на месте закрытых групп сразу после первой публикации «Новой» в мае прошлого года. Они фиксировали обращения детей, которые уже выполняли задания «групп смерти» и говорили о своем нежелании жить. Обращения не прекращаются. И психологам удается предотвращать самоубийства (подробности — в статье «Видите призыв к суициду — срочно жмите на кнопку «пожаловаться» от 5 марта 2017 года).

За «группы смерти» всерьез взялись и волонтеры из разных регионов страны, многие из них объединились в команды, сложившиеся внутри коммерческих структур, вузов, научных учреждений. И «группы смерти» сейчас начали, как ящерицы, отбрасывать хвосты.

Что со всем этим делать? Об этом рассказывают два человека, столкнувшиеся с проблемой лично; один как должностное лицо, — об этом читайте сегодня, — другой как заинтересованный родитель, имеющий большой опыт работы в сфере искусственного интеллекта и IT-технологий, — эта публикация будет в ближайших номерах газеты.

Антон Брейдо: «Нужна система оперативных действий в режиме реального времени»

На вопросы «Новой» отвечает начальник отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо, возглавляющий расследование по делу Филиппа Лиса (Будейкина) — первого арестованного персонажа из «групп смерти».

— У нас сегодня такого размаха проблема, что решить ее сможет только создание специального межведомственного подразделения. Нужно выстроить систему, в оперативном блоке которой будут сотрудники МВД и ФСБ, занимающиеся профилактикой суицидов и выявлением тех, кто доводит детей до самоубийств. Это подразделение должно работать в круглосуточном режиме, иметь все необходимые полномочия и возможности. Часто волонтеры, которые пытаются остановить деятельность «групп смерти», обращаются в правоохранительные органы и говорят: «Мы видим прямо сейчас, в режиме реального времени, как раздаются даты смерти и номера подросткам. Но мы знаем только ники, не знаем, как зовут ни потенциальных жертв, ни «кураторов», в каком регионе и по какому адресу они проживают, и не можем никак помочь». Однако и у правоохранительных органов пока нет полномочий по такому сигналу «пробить» адрес преступника, прийти к нему с обыском.

Вот и должно быть подразделение, которое, не дожидаясь сигналов граждан, станет самостоятельно мониторить пространство социальных сетей и выявлять преступников. Здесь нужно незамедлительно меры принимать, бить по рукам очень сильно, потому что через несколько часов ребенок может погибнуть. Такая информация должна поступать в подразделение федерального уровня, где быстро по IP-адресу установят регион и адрес — технически это возможно. Дальше федеральное подразделение моментально бы передавало своим подчиненным в том регионе, откуда преступник, все необходимые данные, и региональное подразделение срочно принимало бы меры. И эти меры надо продумать с учетом того, что совершается преступление в отношении несовершеннолетних.

Я думаю так: незамедлительно возбуждается уголовное дело, приходят к администратору группы с неотложным обыском, берут компьютер, все гаджеты — для экспертизы. Все должно происходить стремительно, чтобы он просто не успел ничего удалить. Сейчас мы узнаем только об уже свершившемся, когда все данные на компьютере ребенка уничтожены по заданию администраторов этих групп, сам ребенок погиб и ничего не расскажет. Мы все восстанавливаем, но на это уходит много времени.

И проблема эта, учитывая технический прогресс, никуда сама по себе не уйдет. Может быть, будет видоизменяться, но будет долго оставаться проблемой, к сожалению. Как вот были и есть убийства. С этим надо системно и постоянно работать.

— Некоторые эксперты, в том числе и из юридического сообщества, полагают, что можно говорить, по сути, как об убийстве, о доведении ребенка до суицида.

— Надо увеличить ответственность за доведение до суицида подростка через интернет, за введение его в состояние социально-психологического подчинения.

Такие действия надо по степени наказания приравнивать к убийству. То есть давать 15 лет лишения свободы, как за насильственное лишение жизни. А если будет доказано, что действия, направленные на формирование намерения совершить самоубийство, были в отношении двух или нескольких подростков одновременно, то должно быть пожизненное наказание, как за убийство двух и более лиц. Да, подросток сам совершил самоубийство, но если доказано, что он был в состоянии безвольной подчиненности «куратору», то, мне кажется, есть основания говорить про убийство. Это пока дискуссионный вопрос.

— Как идет расследование дела Лиса? В СМИ появилась информация о том, что он стал фигурантом еще одного уголовного дела, так ли это?

— Да, есть такое уголовное дело в Астраханской области — потерпевшей проходит девочка, которую, благодаря активности волонтеров и оперативной работе областного УФСБ, удалось спасти в мае 2016 года — буквально накануне назначенной даты группового суицида, сразу после вашей первой публикации «Группы смерти».

С ней все происходило так же, как было с девочкой из другого региона России, проходящей потерпевшей по уголовному делу, которое расследуем мы (подробности — в статье «Биомусор» от 12 декабря 2016 года). Разница лишь в том, что девочка из Астрахани, к счастью, не успела предпринять попытку суицида.

А Лису — Филиппу Будейкину — мы 15 апреля, руководствуясь статьей 217 УПК РФ, предоставим материалы уголовного дела для ознакомления. После этого — суд.

Филипп Будейкин. Петр Ковалев / ТАСС

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Экспертиза

«Новая газета» обратилась в Федеральный департамент независимой судебной экспертизы (Санкт-Петербург) с просьбой дать заключение по контенту, размещенному в нескольких «группах смерти», администратором которых был Филипп Будейкин (Лис). В исследовании приняли участие: специалист-психолог и специалист-педагог, кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии Н.В. Троицкая, специалист-лингвист и специалист-социолог, кандидат социологических наук, магистр филологии Ю.А. Гончарова, специалист-религиовед, кандидат философских наук, магистр филологии А.Ю. Рахманин.

На поставленные перед специалистами вопросы мы получили вот такие ответы (сегодня публикуем их первую часть).

3. <…> Применялись ли участниками <…> какие-либо методики / методы / приемы / манипулятивные технологии психологического воздействия в отношении кого-либо из коммуникантов?

<…> Применялись: манипулятивная технология нейролингвистического программирования (по схеме: рапорт—присоединение—введение психики адресата в состояние повышенной внушаемости—ведение), специальные риторические приемы в аргументировании, способ не­специфического внушения путем воз­действия художественными образами.

4. Если да, то является ли использование данных методик <…> психологическим насилием в отношении участников интернет-коммуникаций <…>?

Применение указанных <…> приемов <…> способно создавать у участников интернет-коммуникаций деструктивное эмоционально-психологическое состояние в обход критики и желания самого человека, вводить в состояние ослабленного или подавленного сознания, ослаблять волю, создавать риски для жизни, т.е. вредить реципиенту (адресату), а следовательно, представляют собой психическое насилие в отношении участников интернет-коммуникаций.

5. Следует ли из содержания материалов <…>, что участники зафиксированных в исследуемых материалах интернет-коммуникаций знакомы между собой? Если да, то имеются ли признаки скоординированности их действий / деятельности?

<…> Следует, что участники интернет-коммуникаций были знакомы, по крайней мере виртуально; находились в узком кругу общения; объединялись деятельностью и координировали свои действия в выполняемых заданиях.

7. Следует ли из содержания <…> материалов, что участники <…> интернет-коммуникаций побуждали других коммуникантов путем приказаний, обе­щаний, обмана, угроз, неоднократных предложений, убеждений, постановки в материальную зависимость и др. способов психического воздействия: 1) распространять информацию суицидального содержания, представленную в текстовой, визуальной, аудио, аудиовизуальной форме, 2) побуждать, провоцировать иных участников к совершению само­убийства, 3) либо побуждали, провоцировали участников интернет-коммуникаций к совершению самоубийства?

Из содержания <…> следует, что участники зафиксированных в исследуемых материалах интернет-коммуникаций посредством высказываний побудительного характера (в форме приказа, инструкции, совета, угрозы, намека), направленных на совершение участниками интернет-коммуникаций самоубийства и действий суицидального характера, а также посредством распространяемой визуальной, аудиовизуальной информации, направленной на принятие смерти путем самоубийства, побуждали других коммуникантов к совершению самоубийства, а также действий суицидального характера. <…>

14. Содержится ли в <…> материалах информация о причинах и (или) целях деятельности Филиппа «Лиса» («ник» / псевдоним в сети Интернет) в интернет-группах <…>? Если да, то кем и в какой форме — утверждения о фактах, мнения, предположения, оценочного суждения, вопроса или какой-либо иной — данная информация представлена?

Да. В представленных на исследование материалах есть информация о целях деятельности Филиппа «Лиса» <…> в интернет-группах <…>, которые состояли в: 1) игре; 2) получении известности, славы («пиар», «хайп»); 3)очищении планеты от «биомусора», который «портит мир и окружающую среду». Сведения о преследуемых Филиппом «Лисом» целях выражены Филиппом «Лисом» в форме утверждения о фактах.

18. Содержится ли в представленных материалах информация о том, что Филиппом «Лисом» <…> давались какие-либо указания участникам интернет-коммуникаций, какие именно? Если да, то кем и в какой форме <…> информация представлена?

Да. В представленных материалах содержится информация о том, что Филиппом «Лисом» давалось указание участникам интернет-коммуникаций стереть переписку перед тем, как они совершат самоубийство. Указанная информация представлена Филиппом «Лисом» в форме утверждения о фактах.