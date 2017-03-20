Карьерный рост уперся в квартирный вопрос

Должность руководителя ГИБДД Петербурга стала вакантной еще в сентябре 2015 года. Местная пресса тогда писала, что в город на Неве возвращается генерал-майор Александр Капустин, сейчас возглавляющий ГИБДД Краснодарского края. До 2011 года Капустин работал заместителем начальника УГИБДД Петербурга. В 2011-м отправился в Краснодар, где возглавил краевое ГИБДД. В марте 2014-го Капустину присвоили генеральское звание.

В 2015 году готовившееся возвращение Капустина в Петербург сорвалось. Документы вернулись из Кремля… Но что удивительно, в МВД решили не заниматься подбором новых кандидатур, чуть ли не «забронировав» должность руководителя ГИБДД Петербурга за генералом Капустиным.

В начале этого года МВД снова направило в Кремль документы на перевод Капустина из Краснодара в Петербург. Но 23 января министр Колокольцев отозвал представление «в связи с проведением проверки».

Управление собственной безопасности МВД обнаружило, что генерал упорно не указывает в своих декларациях об имуществе и доходах на квартиру в Болгарии. Правда, квартира эта была приобретена супругой генерала Светланой Останиной. Да и квартира эта — не хоромы даже по болгарским меркам, всего 72 квадратных метра. Генерал мог и забыть про нее.

Мы созвонились с генералом Ка­пус­тиным и поинтересовались:

— Что это за история с болгарской квартирой?

— А что вы хотите узнать? — спросил генерал.

— Эта квартира реальная? Если она есть, почему она не указана в ваших декларациях?

— Я не буду давать комментарии. Если ко мне были вопросы, мне их задали, я на них ответил, — сказал генерал Капустин и положил трубку.

Может, и вправду скромная квартира в Болгарии для генерала ГИБДД — это такая мелочь, про которую и вспоминать-то не стоит? Тем более когда в Петербурге уже третий год ГИБДД работает без руководителя.

Письмо министра МВД в администрацию президента России