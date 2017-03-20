Орловский маневр

Петр Саруханов / «Новая»

В пятницу 17 марта на заседании президиума ВАК был рекомендован к лишению ученой степени прокурор Кировского района Санкт-Петербурга Павел Данилов. Подбить птицу такого высокого полета удается не часто, и тем более удивительно, что прокурор не нашел себе покровителей в ВАК, которые бы его отмазали.

Диссертация комична тем, что списана с трудов видных российских правозащитников из центра «Сова» и поэтому читается как развернутая критика российской правоохранительной системы; например, прокурор Данилов выдает такой перл: «Исчезнет основа для судейско-прокурорской демагогии типа «эта статья вообще неприменима, потому что заставляет нас сажать аж на четыре года даже за распространение Библии»… Или вот еще: «Большинство «актов реагирования», безусловно, нельзя назвать неправомерными. Однако такая активность выглядит не как реальная профилактика ксенофобии и дискриминационных практик… Она выглядит искусственным раздуванием «антиэкстремистской» отчетности…».

Но это точечное улучшение ситуации не идет ни в какое сравнение с другим решением последнего заседания ВАК, которое выглядит совершенно буднично. Речь идет о создании объединенного диссертационного совета при Орловском госуниверситете и Белгородском государственном национальном исследовательском университете. В этот совет вошел основной костяк знаменитого «Орловского диссеродельного кластера».

Мы писали об орловских диссероделах в «Новой» два года назад — про то, как глава этой диссеродельной фабрики профессор Никитин блестяще отмазывал жуликов. Год назад ВАК все же разогнала эту помойку, тогда я написал о клиентах проф. Никитина, что «плагиаторы посыпались, как карточный домик». Всего нами было лишено ученой степени восемь питомцев орловской конторы — это примерно 10% всех состоявшихся лишений за всю нашу историю.

И вот в 2017 году, после громких заявлений председателя ВАК, в частности в интервью «Новой» о том, что такие диссоветы надо разгонять и закрывать, мы видим, как он продавил ровно обратное решение. После бурной дискуссии в ВАК и голосования с небольшим перевесом в пользу покровителей плагиата совет был все же открыт. Очень ратовала за предоставление права покровителям плагиаторов присуждать ученые степени проф. Вербицкая, президент СПбГУ, которая появляется на заседаниях ВАК только по особо важным случаям, заявившая, что она не понимает, в чем вообще их (орловцев. — А. З.) обвиняют.

Вообще, в СПбГУ профессора хорошо знают цену орловским диссертациям — мы публиковали на нашем сайте разгромное заключение, которое СПбГУ подготовил по диссертации ректора МАМИ Андрея Николаенко, тоже защищенной в орловской помойке. Лишь вмешательство Высших Сил не позволило профессорам СПбГУ лишить Николаенко степени. Но для профессора СПбГУ Вербицкой я отдельно объясню: на совести членов нового совета 69 защит работ с плагиатом, на которых члены совета фигурировали как руководители или оппоненты, по некоторым из этих защит ВАК уже приняты решения о лишении ученой степени.

Особенно отличились зампред нового совета, профессор Попова, на личном счету которой 18 липовых диссертаций, и бывший председатель орловского совета Никитин, на личном счету которого 12 «крашеных» работ.

По иронии судьбы на этом же заседании ВАК после утверждения состава Орловского совета была окончательно рекомендована к лишению степени ученица проф. Поповой некая Инна Перелыгина. Как мне рассказали в кулуарах, когда один из членов ВАК ядовито заявил: «Поздравляю вас, коллеги, с удачным выбором состава совета», — в зале повисла неловкая пауза. Недовольным было предложено писать официальные бумаги, с тем чтобы потом выводить членов совета по одному. Логично: сначала нагоним полный совет диссероделов, а потом будем в поте лица выводить их оттуда поштучно.

Почему председатель ВАК, профессор Филиппов, настоял на том, чтобы образовать диссертационный совет, 14 членов из 25 в котором причастны к защитам диссертаций с плагиатом, что в ряде случаев подтверждается состоявшимися решениями президиума? Не думаю, что профессор Филиппов заинтересован в успехе бизнеса профессора Поповой. Я думаю, что профессор Филиппов вполне искренен, когда в интервью «Новой» заявляет о том, что активно не любит плагиаторов.

Скорее, создание прецедента, когда диссертационный совет не будет открыт (или будет закрыт) под давлением общественности, кажется председателю ВАК очень опасным, так как за ним посыпятся практически все советы по экономике и праву (среди них чистых очень немного), а в некоторых регионах вообще не останется диссоветов и по более широкому кругу специальностей. Это создаст давление на ВАК и Минобрнауки со стороны профессоров всех горе-университетов, при которых действовали фабрики фальшивых диссертаций. Посыпятся подметные письма в администрацию президента со всякими глупостями.

Я такие письма очень хорошо знаю, так как периодически жалобщики ставят «Диссернет» в копию, третьим или четвертым адресом после администрации президента, Генпрокуратуры и ФСБ. В этих доносах обиженные профессора будут писать о кознях «банды бывшего министра Ливанова», которая взялась разгромить русское образование — в этот раз путем закрытия диссоветов. Видимо, нежелание сталкиваться с подобного рода давлением и заставляет руководство ВАК сохранять фабрики фальшивых диссертаций.