«А деньги мне не нужны. Хочу, чтобы его посадили»

Народный сход на главной площади Приозерска (Ленинградская область) 16 марта сорвала полиция, пообещав «задержания» и «наказания по всей строгости закона». Приозерцы нехотя разошлись. Маленький город (население — около 18 тысяч человек) сегодня кипит от гнева: до сих пор здесь даже первоклашки спокойно возвращались из школы домой сами, а 10-летний Ваня Щеголев 9 марта не дошел и из-за невинной шалости попал в больницу.

С площади люди переместились к городскому суду, где в тот же день с 11 утра избирали меру пресечения 53-летнему местному бизнесмену Владимиру Бельскому. К 18 часам суд взял под стражу на два месяца обвиняемого в «хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве него» (в данном случае — автомобиль) и в «незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего». Иной исход процесса, наверное, был уже невозможен — о чудовищной выходке «мужчины» благодаря телевидению и интернету на тот момент знала вся страна.

Владимир Бельский в суде, закрывает лицо от журналистов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

ЧП на улице Чапаева

9 марта Ваня Щеголев ушел из школы один (не как обычно — с бабушкой, папой или сестрой) и на два часа раньше: не в 16.00, а в 14.00 — неожиданно заболел педагог и отменили «продленку». До дома ребенку идти пешком 15 минут. Но по дороге, на улице Чапаева, у магазина «Мир моды», мальчик встретил друга Ярослава (7 лет) с мамой и игрушечным автоматом (это «оружие» стреляет пластмассовыми пульками размером с витаминку). Мама Ярослава прельстилась «Миром моды», а мальчишки — игрой с автоматом. Они приседали на корточки и с обочины целились по колесам проезжающих мимо машин.

…Инцидент, прогремевший на всю страну, зафиксировала установленная на фасаде магазина камера наблюдения. Сначала Ярослав три раза попал по грузовой машине, потом Иван — по его подсчетам — два раза в проезжающий черный джип. Водитель джипа отреагировал резко: развернулся прямо на полосе и погнался на внедорожнике за Иваном. На кадрах видеосъемки видно, как авто вплотную подъезжает к мальчику, таранит его (по версии следствия, «совершает наезд»), отчего ребенок вылетает на проезжую часть, затем машина останавливается, из салона выходит мужчина, хватает мальчика и ставит на колени (СК РФ: «применяет к нему насилие»). Сам Ваня рассказал близким, что «дядя тащил его за шиворот», «два раза ударил по голове», и еще он признался, что от страха описался. Позднее врачи Приозерской городской больницы зафиксировали у мальчика гематому в левой височной области головы, ссадины на шее, сотрясение мозга и ушибы на обеих ногах.

Судя по видеозаписи, ребенок стоял на коленях около 15 минут. Мужчина в это время звонил по телефону. Вскоре прибыл наряд полиции и увез школьника. Владимир Бельский сел в джип и тоже уехал. Встретились все у дома, где живут Щеголевы.

«У нас беда»

Елена Алехина, директор школы-сада, где учится Ваня Щеголев. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

— Около 15 часов мне позвонил папа ученика — Юрий Щеголев и сказал: «У нас беда — Ваня разбил стекло джипа, то ли из травмата, то ли из пневмата», — рассказала «Новой» Елена Алёхина, директор коррекционной начальной школы-сада, где учится Иван, и помощник уполномоченного по правам ребенка в Приозерском районе. — Я не поверила: бросьте, откуда бы он взял оружие? Но, видимо, Бельский так доложил полиции и папе так сообщили по телефону полицейские. Юрий попросил меня присутствовать при допросе. Я подъехала к дому Щеголевых в тот момент, когда полиция привезла Ваню. Мужчина на джипе уже стоял там. Спустилась мама. Потом подошел папа. Допрашивать решили прямо на улице.

Юрий Щеголев, отец Вани, с полицейсскими. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

— Сотрудники полиции спросили у Бельского: «Вашей машине нанесен ущерб?» Он ответил: «Нет, у меня все цело», — продолжает Алёхина. — Ваню таким растерянным я никогда не видела (я знаю его с детского сада). При допросе мальчик говорил очень плохо. Он даже не сказал, что водитель на него наехал. Это мы узнали позже, когда посмотрели видео. Ребенок был напуган. Двигательно расторможен. Стоял красный. Жаловался, что у него болят голова и шея — на шее была ссадина. А когда мы увидели видео — это стало шоком для всех. Всех возмутило поведение взрослого человека…

Видеозапись происшествия выложили в интернет друзья семьи Щеголевых, но не сразу.

«Пусть говорят»

На следующий день третьеклассник пошел в школу.

— 10 марта мы внимательно наблюдали за Ванечкой, тревожились: прошло это для него бесследно или нет? — Вспоминает классный руководитель Анна Петрова. — Сначала ничего не заметили. Но 13 марта вечером, дома, мальчик вдруг потерял сознание. Пошла кровь из носа. Посттравматические явления сказались. Его госпитализировали.

Урок в классе. Анна Петрова — классный руководитель Вани Щеголева. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Еще одну тонкость отметил школьный логопед: 13 марта Ваня начал заикаться.

— Ребенок болен, у него серьезные диагнозы, связанные с головным мозгом. Ему в принципе нельзя трогать голову, а тем более — бить, — подытоживает директор.

Страна узнала о ЧП не 9 марта, а 14-го именно по этой причине — видео выложили в интернет лишь после госпитализации Ивана. Не все комментарии в Сети звучали однозначно. И мальчика, и семью тоже яростно осуждали: «почему он шел один», «родители за ребенком не следят», «семья многодетная, аморальная, цыганская, пьющая…».

Только после огласки, 14 марта, было возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Бельского (по ст. 213 п. «а», ст. 127 п. «д» УК РФ). Его сразу взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Подозреваемого в преступлении немедленно объявили в федеральный розыск. А в ночь на 15 марта задержали на трассе «Россия» в районе поселка Шушары (Пушкинский район Петербурга) — Бельский вместе с женой на такси направлялся в Москву на съемки ток-шоу «Пусть говорят»…

Наталья Бельская, в отличие от мужа, на запись передачи вечером 15 марта попала. Публике в студии и зрителям у экранов дама сообщила: якобы «цыганская семья вымогала у ее супруга деньги за то, чтобы видео не попало в интернет».

Однако от компенсации в 2 млн рублей за отзыв заявления и мировое соглашение родители Вани отказались. Об этом Бельская не сказала.

— Деньги не вернут мне здоровье ребенка, — позже в интервью «Новой» объяснил Юрий Щеголев. — Мне нужно, чтобы Бельскому дали реальное наказание, а не условное. Я не хочу, чтобы это сошло ему с рук. Я хочу, чтобы его посадили хотя бы лет на пять и пожизненно лишили водительских прав. А деньги мне не нужны…

«Цыгане»

Юрий и Рада Щеголевы с четырьмя детьми (Ваня — 10 лет, Яна — 9 лет, Виталий — 4 года, Родион — 7 месяцев) живут в хрущевке в двухкомнатной квартире. Но и ее смогли купить только благодаря программе «Молодая семья»: часть денег на жилье дало государство, часть выплатили сами. Юрий работает на частной пилораме, Рада до декрета трудилась на деревоперерабатывающем заводе. К утру 16 марта они еще не вернулись из Москвы, куда тоже уехали на съемки ток-шоу. Мы не знали об этом — нагрянули внезапно. Дверь открыла бабушка — 58–летняя Елена Плисова (мама Рады).

— Ваня в больнице, скучает, плачет, но сходить к нему сегодня я не могу — не с кем оставить детей, Яна — в школе, — сетует Елена Васильевна.

На ней висит 7-месячный Родион, рядом мартышкой скачет 4-летний Виталик, но бабушка как-то управляется со всем: отвечает на телефонные звонки, моет кипятком упавшую на пол соску, находит и показывает дневник, рисунки, поделки и фотографии Вани.

— Мне не привыкать — я шестерых детей вырастила, — улыбается женщина. — Обидно слышать, что люди говорят. Почему, если многодетная семья, то — сразу алкоголики, дети грязные, голодные?

Дома у Щеголевых. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Дома у Щеголевых. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Елена Васильевна, бабушка Вани. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

В кухне на тарелке намыты яблоки, мандарины, бананы. На сушилке — чистое белье. Полы вылизаны. Шикарной мебели и ковров в квартире нет, но игрушками дом завален. Обои новые, хотя Рада их не жалеет: все стены украшены поделками и рисунками, которые подарили ей дети.

— И о цыганской крови, — добавляет Елена Васильевна, — не скрываю — муж у меня был цыган, Иваном звали, три года назад умер. Всю жизнь прожил тут, работал на овощебазе, все его уважали, а богато мы никогда не жили, здесь цыгане — другие…

Цыгане в Приозерске живут в неблагоустроенном деревянном бараке на окраине: печное отопление, вода из колонки, уличный туалет, никакого душа. С 1984 года Плисовы стояли в очереди на жилье как многодетная семья. За это время дети выросли, переженились, разъехались. Районные чиновники обрадовались: «вы больше не многодетная семья» и с очереди Плисовых сняли.

Дома у Щеголевых. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Дома у Щеголевых. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

— Перед бараком — дорога, за ним — болото, летом пыль такая — не видать ничего, детям побегать негде, — сетует Елена Васильевна. — А зимой, когда ветер, — холод что на улице, что в доме, без разницы. Но дрова купить не на что: пенсия — 7200 рублей, из нее 3600 высчитывают кредит, брала в банке год назад — ремонт в бараке делала. А еще я диабетик, мне лекарства нужны, вот Рада с Юрой покупают, хотя и четверо детей у них. Так и приходится жить-выживать…

«Вовка–бизнесмен»

Приозерцы лишь после инцидента узнали, что дом, где двумя квартирами владеет Владимир Бельский, находится всего в двух минутах ходьбы от коррекционной школы-сада. О «любви» этого мужчины к детям знает весь двор. Летом на детской площадке перед домом жилищники поставили маленькие ворота, чтобы мальчишки играли в футбол. Однако, рассказывают в ООО «Управдом» (управляющая компания, обслуживающая дом), Бельский настоял, чтобы ворота сняли, потому что «мяч может попасть в его автомобиль, припаркованный у дома, и повредить его».

Соседи охотно говорят о Бельском. Прозвали его здесь «Вовка-бизнесмен» за то, что всю жизнь работал в торговле. Сейчас, по словам людей, зарабатывает на перепродаже недвижимости: купить подешевле — сбыть подороже. Характер у «Вовки-бизнесмена», уверяют жильцы дома, — склочный. Дерется за место на парковке. Может накричать на ребенка, просто подошедшего к машине. Несколько лет назад его единственный сын сбил девушку на скутере (Марину Смирнову, живущую в соседнем подъезде) и даже не извинился, дело замяли…

Александр Михайлов, руководитель управляющей компании в сфере ЖКХ. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Бельский — «любимый» квартиросъемщик у ООО «Управдом». По информации УК, долги этого жильца за коммунальные услуги на сегодня — почти 180 тысяч рублей. Но платит он только по решению суда, после прихода приставов.

— У нашей компании на балансе 53 дома, это три больших папки (договоры на обслуживание, протоколы общих собраний, решения, жалобы жильцов, ответы и пр.) и такие же три папки — переписка с Бельским, — сказал «Новой» руководитель ООО «Управдом» Александр Михайлов. — Уже лет семь мы взыскиваем с него квартплату через суд.

«Я лично 24 раза судился с Бельским. Чтобы избежать уплаты долга, он периодически, примерно раз в год, свои квартиры продает: жене, сыну, теще 1924 года рождения… Переоформляет документы. А мы вынуждены бесконечно уточнять исковые требования. В итоге процессы тянутся годами».

Заявление семьи Бельских в управляющую компанию по поводу «ненужности» отопления.

Стилистика заявлений Бельского такова (орфография и пунктуация автора сохранены. — Н. П.): «Капремонт мы также оплачивать не будем по причине того, что этот ОБЩИЙ фонд капремонта — всё это очередная кормушка для путинских воров и бандитов… Мы активно перепишем всё имущество на родственников, чтобы бездарные приставы НИКОГДА не смогли ничего с меня взять и будем ждать когда в страну придёт гражданская война!!!!!!!»

Несколько месяцев назад ООО «Управдом» переслало письма плодовитого автора в ФСБ. 13 марта спецслужбы назначили экспертизу на предмет содержания в словах Бельского экстремизма и призывов к свержению существующего строя.

16 марта в суде, при аресте Владимира Бельского, руководитель следственного отдела по Приозерску Михаил Алексеев пообещал, что следствие сделает все возможное для расследования дела по наезду на ребенка в кратчайшие сроки. По словам Алексеева, по совокупности преступлений обвиняемому может грозить лишение свободы до пяти лет.

Прямая речь

Владимир Бельский бизнесмен, водитель джипа

— Дети стреляли по моей машине — это нарушение. Мне что теперь, нарушителя не задерживать? Каждый собственник обязан защищать свое имущество. Ребенок стал убегать. Естественно, я за ним помчался. На машине. А на чем я должен гоняться? Но где видно, чтобы я его сбил? Я не сбивал. Я остановился перед мальчиком. Я не помню, чтобы я его задел.

Не бил я его, а подтащил к машине, чтобы достать телефон. И не ставил я его на колени — он сам упал и просил прощения: «Дяденька, не звоните в полицию». А я вызвал. В нашей стране невозможно жить. Вокруг бардак. И свое мнение выражать в нашей стране себе дороже — дураком сделают.