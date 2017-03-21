В поисках нового «Яблока»

18-19 марта в Новой Москве прошло заседание федерального совета «Яблока». Первый день мероприятия был посвящен вопросу о реформировании и обновлении партии с учетом нынешней политической ситуации. Среди вопросов, сформулированных спикерами, выделялись проблема определения целевой аудитории, на которую стоит ориентироваться в процессе подготовки к следующему электоральному циклу, идеологическая составляющая программы и ценностные ориентиры партии, а также содержание партийной работы. «Яблоко» готовится расширять свой электорат, ориентируясь на образованную молодежь в крупных российских городах.

Как заявила член политсовета партии из Новосибирска Олеся Вальгер: «нам [партии] нужно стать настоящими, демократическими». Участники дискуссии высказывали мнение, что проведение подобного мероприятия говорит об открытости партийного руководства для диалога с региональными отделениями и готовности лидеров «Яблока» к реформам посредством всеобщего обсуждения.

Важной темой стала необходимость выработки новой стратегии взаимодействия с избирателями. Руководитель московского молодежного «Яблока» — Николай Кавказский — уверен, что «меньшинства, которые на самом деле в совокупности являются большинством» представляют наибольший интерес для партии в качестве потенциального избирателя. В данном вопросе, как отмечает Кавказский, стоит сделать акцент на те социальные группы, которые подвергаются угнетению не только со стороны государства (например, ЛГБТ-сообщества), но и на тех, кто находится под давлением со стороны социума (например, женщины). При этом необходимо таргетированное взаимодействие с разными группами населения. Как подчеркивает Кавказский, «надо говорить с людьми на их языке».

Существенной для партии является проблема выживаемости в условиях ужесточающегося политического режима и потери госфинансирования после по итогам последних выборов в Госдуму. Вытесненная за пределы федеральной законодательной власти партия вынуждено искать иные пути для реализации собственных инициатив. На данный момент одной из таких возможностей является представительство в региональных законодательных собраниях (хоть и немногочисленное). Помимо этого важным условием партийной выживаемости является расширение и закрепление фракционного плюрализма внутри партии, что невозможно в настоящее время в виду процедурной сложности создания и оформления фракции. Поэтому «необходимо дать фракциям больше прав и больше возможностей для их создания, снизить требования устава к образованию фракций внутри партии», — заявляет Кавказский.

Если большинство российских политических партий являются продуктом централизованной организации, то партия «Яблоко» «строится вокруг десятка политически активных регионов, представители которых входят в руководящие органы партии», — уверена Олеся Вальгер. При этом ключевой проблемой, по её мнению, является неспособность партии противостоять институциональным законодательным ловушкам в ходе электорального процесса.

Иное объяснение отсутствию электоральных успехов дает сопредседатель социал-демократической фракции партии Анатолий Голов, который рассуждает об отсутствии четкого ориентира в деятельности партии. Голов призывает «сконцентрироваться на чём-то одном и стать в этом лучшими», в чем его поддерживают и другие участники дискуссии, которые предлагают сфокусировать внимание партии (и, соответственно, избирателей) на проблемах сферы ЖКХ или гендерного неравенства.

СМИ активно обсуждают перспективы «Яблока» без финансовой поддержки со стороны государства. Партия функционировала без госфинансирования в течение восьми лет, с 2004 по 2012 годы, однако находить источники поддержки в тот период было проще. Сейчас в центральном аппарате партии идут сокращения, а руководство «Яблока» ведет переговоры со спонсорами — они должны завершиться в течение месяца.

Второй день заседания федерального совета партии был посвящен подготовке к президентской кампании, о своем участии в которой заявляет Григорий Явлинский.

Анастасия Бордунова, специально для «Новой»