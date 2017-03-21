Лев Додин — о Сталинграде, ГУЛАГе и театре «После Освенцима»

Программа «Золотая маска» в кино делает большое дело: лучшие спектакли России, лауреаты премий национального театрального фестиваля, покидают родную сцену и идут в записи по всей стране.

22 марта в программе кинопоказа «Жизнь и судьба» Льва Додина и Малого драматического театра — Театра Европы. По роману Василия Гроссмана петербургский мэтр поставил один из главных своих спектаклей: почти четыре часа трагического эпоса о России XX века.

Играют — Сергей Курышев, Татьяна Шестакова, Елизавета Боярская.

На сцене — зима 1942-го. Блестящий физик-оборонщик, член-корр АН СССР Виктор Штрум докладывает Берии о ходе советской ядерной программы. Оплакивает сына-лейтенанта, погибшего на фронте, и мать, расстрелянную в гетто. Говорит лагерной тени, выступающей из кулис: «Генетик Четверяков! Мне бесконечно жаль вас. Но… ваша судьба не стала моей».

Все трагедии, страхи, соблазны времени — трещины, прошедшие через сердце Штрума.

Действие переносится в Сталинград и на плац гитлеровского концлагеря. Свет, тьма, снег, Шуберт в трубах концлагерного оркестра, плоть грешного и беззащитного, измученного до предела строя людей — вышибает действо из «социальной проблематики» к Апокалипсису. Спектакль 2007 года смотрит в судьбы страстотерпцев 1940-х — но и в наше наследие, в наше подсознание.

«Жизнь и судьба» Льва Додина награждена главной «Золотой маской»-2008 в номинации «Лучший спектакль большой формы». За десять лет на сцене Малого драматического спектакль лишь набрал силы. Вопросы Гроссмана и Додина об опыте XX века как нашем наследии не устарели. И физик Штрум (Сергей Курышев) в муках совести, в скорби и в хлыстовской пляске с телефоном по сцене — Сталин позвонил, пожелал успехов! — остался героем своего времени.

В марте 2007 года, после премьеры, «Новая газета» писала о «Жизни и судьбе» подробно.

В марте и апреле 2017-го в программе «Золотая маска в кино» участвуют кинотеатры 60 городов России: от Анадыря до Ярославля, от Северодвинска до Норильска. Полное расписание трансляций спектакля «Жизнь и судьба» — см. на сайте.