От пластиковых пакетов до налога на долги

В 2017 году российской экономике дали команду расти: в предвыборный период статистические отчеты властей должны быть исключительно ободряющими. В то же время, как уже объясняла «Новая», в условиях падения нефтегазовой ренты единственным источником наполнения государственной казны становятся карманы граждан. Так что идеи о том, как взимать больше денег с населения, продолжают генерироваться, но тон обсуждений стал более осторожным. Необходимость государственного бортничества объясняется теперь множеством различных причин — от поддержки отечественного производителя до заботы о здоровье граждан, — но никак не плохим самочувствием бюджетной системы.

Налог на пластиковые пакеты

Бывший глава администрации президента, а ныне спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести утилизационный сбор с производителей пластиковых пакетов. «Небедные» ритейлеры могут предлагать потребителям бумажные пакеты, которые сбором облагаться не будут, объяснил Иванов. Вскоре депутат Госдумы Дмитрий Савельев назвал пластиковые пакеты «настоящей экологической проблемой», а вопрос утилизации отходов — «одним из самых острых в нашей стране».

В 2017 году государство впервые взимает с бизнеса экологический сбор. Поступления составят порядка 6,5 млрд рублей, в течение пяти лет планируется увеличить их до 30 млрд рублей в год.

Налог на расчеты наличными

Введение сбора за платежи наличными деньгами как часть «плана по ускорению экономики» — идея Минфина и Минэкономики. Таким образом правительство собирается бороться с обналичкой и уклонением от налогов, которые приводят к выпадению бюджетных доходов. Налог может быть реализован в виде дифференцированной ставки НДС — ценник на товар при оплате наличными будет выше. Кроме того, власти обсуждают запрет наличных при выплате зарплат и совершении крупных покупок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти предложения «заслуживающими внимания».

Новый сбор с зарплат

Минтруд считает целесообразным ввести новый сбор с зарплат работающего населения для финансирования пособий по безработице. По словам главы министерства Максима Топилина, нынешняя ситуация, когда пособия выплачиваются с доходов федерального бюджета, неправильна — в России нужно ввести «институт страхования от безработицы». Тариф должен составлять приблизительно 1% от зарплаты, что позволит бюджету дополнительно собирать около 200 млрд рублей в год.

Повышение НДФЛ

По задумке финансовых властей в новой пенсионной системе России все обязательные взносы будут направлены на формирование страховой части пенсий, а накопительный компонент станет добровольным. Впрочем, элемент принуждения в системе сохранится: для тех, кто не захочет самостоятельно копить на пенсию (в условиях снижения реальных доходов процент таких людей может быть очень существенным), подоходный налог может вырасти с 13% до 15%. Накопительную часть пенсии при таком сценарии будут формировать только обеспеченные россияне.

Плата за въезд в святые места

Госдума рассматривает законопроект о плате за въезд в «святые места», к которым можно будет отнести исторические центры городов. Для этого «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое, и движение там будет ограничено», объяснили депутаты. Размеры платы тоже будут определять местные власти.

Налог на тунеядство

Минтруд продолжает разрабатывать концепцию налога на официально не трудоустроенных россиян. Для этого необходимо создать «всероссийский реестр тунеядцев», считают в министерстве: каждый попавший туда трудоспособный гражданин должен будет платить в бюджет 25 тысяч рублей за пользование социальной инфраструктурой, которая оплачивается за счет взносов занятого населения во внебюджетные фонды.

Налог на прокат зарубежных фильмов

Повысить госпошлину на прокат иностранных кинофильмов в 1,4 тысячи раз: с 3,5 тысячи до 5 млн рублей — с такой инициативой по поддержке отечественной киноиндустрии выступил Минкульт. За налог на прокат зарубежных фильмов ранее выступал лично Владимир Мединский. «Мне совершенно непонятно, почему наша налоговая система дотирует Голливуд», — говорил министр культуры. В 2016 году в российских кинотеатрах было показано 413 иностранных кинокартин и 172 — отечественных.

НДС на зарубежные онлайн-покупки

Текст законопроекта о взимании НДС с иностранных онлайн-магазинов уже готов, в ФАС идет его предварительное обсуждение. Ставка составит 15,25%, а «неплательщики» могут быть заблокированы. Сегодня заказы из-за рубежа стоимостью до €1000 и весом до 31 кг не облагаются НДС и таможенными платежами, что «снижает конкурентное преимущество аналогичного товара российских производителей и российских ретейлеров».

В этом году начал действовать «налог на Google», обязывающий западные IT-компании платить НДС за различные электронные услуги (от продажи цифрового контента до хранения информации).

Курортный сбор

Президент Путин прошлой осенью поручил правительству ввести курортный сбор до 1 марта 2017 года, но соответствующий закон так и не был принят. Механизмы и размер выплат будут определять местные власти в каждом регионе-участнике программы. Озвучивались разные расценки: от 300 рублей единовременно до 100 рублей за каждый день отдыха. Деньги должны пойти на развитие санаторно-курортного комплекса России.

Налог на электронные сигареты

Предложение ввести налог на розничную продажу электронных сигарет с 2018 года появилось в новой антитабачной концепции Минздрава. В прошлом году депутаты Госдумы приняли законопроект, вводящий акциз на электронные системы доставки никотина (от 40 рублей за штуку) и акциз на жидкости для этих систем (от 10 рублей за 1 мл), но пока что эти меры коснулись только одноразовых электронных сигарет.

Налог на здоровье

В рамках кампании по сокращению потребления табака Минздрав также выступает за введение «налога на здоровье», который составил бы более 70% от прибыли табачных компаний. Представитель ведомства Виктор Зыков заявил, что альтернативной мерой является увеличение акцизов в 3—4 раза. Ожидаемый объем поступлений от «налога на здоровье» в казну — 30 млрд рублей в год.

Налог на депозиты

Члены Российского союза промышленников и предпринимателей предложили взимать подоходный налог с процентов по банковским вкладам. Смысл инициативы состоит в том, чтобы «устранить диспропорции» между вкладами и инвестициями в фондовый рынок, доходы от которых облагаются НДФЛ. В то же время обычные банковские вкладчики из-за системы страхования АСВ «могут вести себя безответственно». Ранее возможность введения налога на депозиты обсуждалась в Минфине.

Налог на долги

Последняя идея уже принята. С 1 марта 2016 года абоненты российских операторов связи будут платить подоходный налог с долгов по полученным, но неоплаченным услугам. Списание безнадежных долгов за услуги связи по прошествии трех лет с момента их предоставления оператором теперь признается получением экономической выгоды пользователем, информация об этом будет передаваться в налоговую службу. Соответствующую информацию уже распространяют среди своих клиентов «Ростелеком» и «Вымпелком».