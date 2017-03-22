Семафор системы «свой-чужой»

Полиция Швеции расследует уголовное дело в отношении шведской «дочки» мирового транспортного гиганта — «Бомбардье транспортейшн». Это расследование началось после публикации «Новой газетой» документов из «Панамского архива» об офшорной империи Алексея Крапивина, сына бывшего советника и хорошего знакомого экс-президента РЖД Владимира Якунина. Один сотрудник «Бомбардье транспортейшн», гражданин России Евгений Павлов, был арестован, еще три члена совета директоров — находятся в статусе подозреваемых по делу о взятке. «Новая газета» совместно с журналистами OCCRP, шведского общественного телевидения SVT, новостного агентства TT-news и «Радио Канады» получили материалы из уголовного дела. Документы показывают: мировой гигант «Бомбардье» использовал связи близких знакомых Владимира Якунина для завоевания рынков стран СНГ.

Приближенные бывшего главы РЖД получали десятки миллионов долларов на офшорные счета, доли в общих предприятиях с «Бомбардье», а руководство транспортного гиганта просило власти Канады не включать Владимира Якунина в санкционные списки (из-за событий на Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса.

«Партнеры просят держать переговоры в тайне»

Год назад в ходе расследования «Панамского архива» — крупнейшей утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseka, — «Новая газета» писала об офшорной империи Алексея Крапивина — сына близкого соратника Владимира Якунина. Через офшорные фирмы Крапивин контролировал крупнейших подрядчиков миллиардного проекта РЖД по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, связанные с Крапивиным офшоры поставляли оборудование «Бомбардье транспортейшн» для государственных проектов РЖД. Спустя год после публикации полиция Швеции начала свое расследование.

В настоящий момент полицию интересует одна сделка: реконструкция железной дороги в Азербайджане, из Баку до границы Грузии.

В 2013 году железные дороги Азербайджана провели международный конкурс, победителем стал консорциум компаний во главе с российской «Бомбардье транспортейшн (Сигнал)» — совместной «дочкой» ОАО «РЖД» и шведской «Бомбардье». Консорциум должен был заменить устаревшее сигнальное оборудование на железных дорогах и оборудовать их шведской разработкой Ebilock-950 — общую стоимость работ консорциум оценил в 340 миллионов долларов. Большая часть денег на проект поступила в виде кредита от Всемирного банка правительству Азербайджана.

Свои предложения на конкурс представляли крупнейшие компании из Италии, Турции, Китая, Кореи и Чехии. Цена, предложенная «Бомбардье», не была самой низкой, но несколько претендентов были сняты с конкурса, потому что не удовлетворяли другим параметрам тендера.

По версии шведской полиции, «Бомбардье» напрямую участвовала в написании тендерной документации. Эта версия подтверждается документами, которые есть в распоряжении «Новой газеты».

2015 год, встреча делегации «Бомбардье» (на фото) с азербайджанской стороной в Баку. Евгений Павлов (второй справа) спустя полтора года будет арестован. А его сосед Томас Бинер (третий справа) допрошен по делу о взятке. Фото: 1news.az

Март 2017. Евгений Павлов, сотрудник «Бомбардье транспортейшн», арестован Стокгольмским судом. Фото: Sören Andersson, TT

«У меня было несколько неофициальных встреч с руководством Азербайджанских железных дорог и местными представителями Всемирного банка, — пишет в ноябре 2012 года, за полгода до официального тендера, своим коллегам сотрудник «Бомбардье» Евгений Павлов, который в настоящий момент арестован. — Они готовы составить конкурсные документы так, чтобы «Бомбардье» подходила по всем условиям. Наши партнеры просят держать наши переговоры в тайне, поэтому и внутри компании нам нужно сохранить этот секрет. Для того, чтобы помочь сотрудникам Азербайджанских железных дорог составить «правильную» тендерную документацию, я предлагаю создать группу из сотрудников, которым мы можем доверять…»

«Маленькая группа влиятельных людей»

«Бомбардье» — одна из крупнейших мировых компаний по производству железнодорожного транспорта и самолетов, но в последние годы компания переживает не лучшие времена. В октябре 2016 года главный офис объявил о сокращении 7500 рабочих мест.

Страны СНГ — перспективный рынок для развития компании: железные дороги здесь протяженные, но оборудование часто устаревшее, требующее модернизации. Впрочем, рынок довольно конкурентный: так, в 2009 году Bombardier не смогла договориться с ОАО «РЖД» о производстве поездов для олимпийского Сочи, контракт достался немецкой Siemens.

А вот на рынке железнодорожной автоматики «Бомбардье» — давний лидер на постсоветском пространстве. С конца 1990-х годов компания оборудовала своими системами Ebilock-950 180 станций в России, а также станции в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане.

В 2010 году «Бомбардье» объявила, что начинает локализацию производства Ebilock-950 в России. Для этого в 2011 году компания приобрела у РЖД долю в российской компании «Элтеза», которая владеет семью заводами по производству железнодорожной автоматики. Но, как выяснила «Новая газета», «Бомбардье» была владельцем 50% -1 акция «Элтезы» недолго. Приватизационная сделка была чуть более сложной, чем это анонсировали в РЖД и самой «Бомбардье».

В настоящий момент за российскими заводами стоят бизнесмены из России, близкие Владимиру Якунину. Судя по документам, которые есть в распоряжении «Новой газеты», они же помогали «Бомбардье» получать выгодные контракты на постсоветском пространстве.

В документах, направленных шведской полицией в суд, есть внутренняя переписка сотрудников «Бомбардье транспортейшн», которые упоминают имена Юрия Ободовского и Алексея Крапивина.

«Они входят в небольшую группу влиятельных людей, которые имеют прямой доступ к Владимиру Якунину, а через него — практически ко всем главам железных дорог в бывших советских республиках».

Эти слова из внутренней переписки компании еще раз подтверждают то, о чем неоднократно писала «Новая газета» и другие издания в своих расследованиях.

Внутренняя переписка сотрудников шведского офиса «Бомбардье» с досье на Юрия Ободовского. Источник: документы суда.

Андрей Крапивин и Юрий Ободовский хорошо известны в России, они управляют бизнес-империей, построенной на госзаказах РЖД, последние 10 лет их компании получали миллиарды рублей от госкомпании.

Томас Фосберг, сотрудник шведской полиции, который занимается расследованием, отказался говорить о том, интересуется ли полиция российскими партнерами «Бомбардье»: «Мне сложно на этом этапе делать какие-то заявления, мы пока не знаем, как именно мы будем использовать эту информацию. Но, без сомнения, мы попытаемся проследить движение денег. Мы видим, что «Бомбардье» редактировала тендерную документацию по азербайджанскому проекту под себя. Такого рода помощь со стороны заказчика, конечно, не может быть бесплатной. Так что мы подозреваем взятку. Но кому именно достались деньги, мы пока не можем сказать уверенно».

Движение денег по направлению к знакомым Якунина

В распоряжении «Новой газеты» есть четыре контракта, которые, как мы полагаем, относятся к одной сделке по поставке оборудования в Азербайджан. В ходе сделки шведское отделение «Бомбардье» продает оборудование своей российской «дочке» через фиктивную британскую компанию, на счетах которой оседают значительные средства, а оттуда деньги переводят в офшорные юрисдикции по контрактам, которые несколько экспертов назвали «фиктивными». Стоимость оборудования для Азербайджана таким образом увеличивается в 5 раз.

лайфхак. как увеличить стоимость товара в 5 раз Этап 1. В сделке появляется посредник

Шведское отделение «Бомбардье» продает Ebilock-950 фиктивной британской компании Multiserv Overseas Ltd за 126 млн крон (около 19 млн долларов). У Multiserv Overseas Ltd нет ни офиса, ни сотрудников, ее собственники находятся в офшорах. Но регистрировал компанию в 2010 году Юрий Ободовский. Этап 2. Посредник получает 400% от сделки

Multiserv Overseas Ltd продает то же самое оборудование в тех же количествах русской «дочке» «Бомбардье транспортейшн», но на 85 млн долларов дороже. Таким образом, на счетах лондонской компании оседает 400% общей суммы сделки. <...> При этом внутренние документы «Бомбардье» показывают, что оборудование шло напрямую из Швеции в Азербайджан, без какого-либо участия британской компании, и только деньги шли по ломаному пути. «Мы считаем, что осевшие на счетах Multiserv Overseas Ltd деньги в дальнейшем использовались в том числе как взятка, чтобы «отблагодарить» тех, кто помогал «Бомбардье» выиграть конкурс в Азербайджане», — говорит прокурор Томас Фосберг. Этап 3. Средства идут дальше на офшорные счета Крапивина

Multiserv Overseas Ltd заключает контракты, которые несколько экспертов назвали «фиктивными», для того, чтобы увести деньги дальше на офшорные счета. Деньги уходят в компанию, где Крапивин выступает конечным собственником. «Судя по всему, эти контракты нужны только для того, чтобы деньги не оставались на счетах британской компании, а ушли дальше в офшорные юрисдикции, где фактически нулевые налоги», — считает финансовый консультант и сертифицированный специалист по выявлению мошенничества из Монреаля Карл Пеллетьер. «Вся эта схема создана для того, чтобы уводить деньги и распределять их между заинтересованными людьми. Это взятки», — соглашается аудитор, член правления «Трансперенси Интернешнл» в Швеции Луиз Браун. Этап 4. Оборудование приобретает конечный собственник, за все платят налогоплательщики

Деньги выведены на офшорные счета, а оборудование у «Бомбардье (Сигнал)» за полную стоимость приобретает государственная компания «Азербайджанские железные дороги».

Строительство участка железной дороги Баку—Боюк-Кесик. Фото: агентство Trend (Азербайджан)

Сделка в Азербайджане — лишь часть общей картины. Как показывают таможенные данные, по точно такому же пути сигнальное оборудование поступает в Россию для нужд «Российских железных дорог». С 2011 года Multiserv Overseas Ltd поставил в Россию оборудование на 150 млн долларов. Впрочем, сейчас «Новая газета» не располагает документами, которые могли бы показать, какая часть денег оседает на счетах Multiserv Overseas Ltd по российским сделкам.

В распоряжении «Новой газеты» есть документы, подтверждающие, что при поставках того же оборудования в Монголию, «Бомбардье» также использовала компании—посредники, связанные с Ободовским и Крапивиным.

Прокурор Томас Фосберг сказал, что в настоящий момент полиция Швеции расследует исключительно сделку в Азербайджане. «Пока рано говорить о том, будем ли мы заниматься эпизодами с Россией или другими странами. Но в целом это стандартная практика, у нас хорошие связи с правоохранительными органами других стран, и, если мне нужна будет какая-то помощь в дальнейшем, я думаю, я ее получу».

Впрочем, степень вовлеченности Крапивина и его партнеров в бизнес «Бомбардье» в России не ограничивается посредничеством в поставках Ebilock-950. Как выяснила «Новая газета», он также является одним из совладельцев компании «Элтеза», приватизированной в 2010 году через холдинговую компанию в Нидерландах. До сих пор считалось, что «Элтезой» «50 на 50» владеют «Российские железные дороги» и «Бомбардье».

Не только деньги

«Элтеза» появилась в структуре РЖД в 2005 году, тогда в одном акционерном обществе объединили 8 заводов, которые производили сигнальное оборудование для железных дорог (по сути, заводы производили российский аналог шведского Ebilock, только многие технологии на российских заводах были устаревшими). Основной потребитель продукции «Элтезы» — «Российские железные дороги».

В 2010 году РЖД объявило о поиске международного партнера, который согласился бы поделиться с Россией современными разработками, производство которых можно было бы наладить в России. В результате международного конкурса этим партнером стала «Бомбардье» через дочернюю компанию в Нидерландах.

Холдинговая компания в Нидерландах была зарегистрирована за полгода до сделки, и первое время, действительно, на 100% принадлежала «Бомбардье». Но уже спустя неделю структура собственности компании поменялась. По открытым источникам невозможно отследить все этапы перепродажи актива, но как минимум с конца 2012 года в структуре собственников появился Алексей Крапивин — с 2012 года по настоящий момент ему принадлежит 36% нидерландской компании. То есть эффективная доля в «Элтезе» Крапивина составляет почти 20%.

«Тут сложно говорить о чем-то уверенно, потому что мы не видим структуру сделки, не знаем, сколько заплатил Крапивин за долю в компании», — говорит заместитель директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. Но, безусловно, все это выглядит подозрительно: крупный международный игрок побеждает в приватизационном конкурсе, а спустя короткое время доля в госкомпании оказывается в руках у структур, близких главе РЖД, то есть продавца. Можно сделать предположение, что тут есть коррупционная составляющая, что доля в бизнесе была формой вознаграждения со стороны «Бомбардье» за победу в конкурсе».

Стоит упомянуть об еще одной услуге, оказанной канадской компанией главе российской РЖД. Как сообщала крупнейшая канадская газета Globe and Mail в 2014 году, когда в Канаде обсуждался вопрос о введении санкций в отношении граждан России из-за событий на Украине,

«Бомбардье» лоббировала исключение Якунина из санкционного списка. Сейчас санкции в отношении экс-главы российской госкомпании введены в США, но не в Канаде.

«Мы информировали власти страны о наших инвестициях в Россию и о том, как наши бизнес-интересы могут пострадать от введения санкций», — говорится в заявлении «Бомбардье» в адрес Globe and Mail.

Владимир Якунин. Фото: РИА Новости

В письменном комментарии для «Новой газеты» представитель Якунина Григорий Левченко еще раз подтвердил, что экс-глава РЖД Владимир Якунин, действительно, знал Крапивина. «При этом у них никогда не было совместного бизнеса, — добавил Левченко. — У меня также нет оснований верить документам, которые представлены в Стокгольмский суд. Якунин никогда не встречался с Юрием Ободовским, поэтому слова о том, что он имел прямой доступ к Якунину, неверны. К тому же предположение, что какой-либо человек мог иметь доступ «ко всем» и манипулировать результатами международных конкурсов кажется мне неправдоподобной сказкой», — считает представитель Якунина.

«Новая газета» неоднократно пыталась связаться с Алексеем Крапивиным, Юрием Ободовским, шведским отделением «Бомбардье» и главным офисом компании в Канаде. На запросы «Новой газеты» и медиа-партнеров не ответил никто.

На прошлой неделе главный офис «Бомбардье» выпустил пресс-релиз, в котором отметил, что компания помогает шведской полиции в расследовании и проводит собственную внутреннюю проверку сделки. «Пока у нас нет подтверждений, что сотрудники компании каким-то образом нарушили закон».

В подготовке материала принимали участие: Миранда Патручич (OCCRP), Йоаким Девермарк (SVT), Ола Вестерберг (TT-news), Джино Харель, Люк Трембле (Radio Canada).