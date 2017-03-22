Победа предъявляет счет

На днях в Думе прошли парламентские слушания «Патриотическое воспитание граждан России: «Бессмертный полк». В них приняли участие депутаты, сенаторы, представители законодательных и высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Министерств образования и науки, обороны, иностранных дел, культуры, члены общественных объединений, организаций зарубежных соотечественников… Не было, правда, тех, кто саму акцию придумал — ​журналистов из томского «ТВ‑2», о них даже никто не вспомнил. И, в общем-то, вспоминать было, действительно, незачем. «Бессмертный полк», в котором по определению не предусматривалось никакого штатного расписания, никаких командиров и замполитов, уже вполне трансформировался в державную «коробку» парадного расчета, и главная его задача сегодня — ​научиться шагать в ногу и держать равнение в шеренгах.

«Что такое народ, нация? Это, прежде всего, уважение к победам, — ​открывая слушания, напутствовал его участников председатель парламентского комитета Вячеслав Никонов. — ​Сегодня, когда идет новая война, которую кто-то называет «гибридной», наша Победа становится одной из главных целей для атак на историческую память. Идут волны фальсификации истории, которые должны заставить нас поверить, что это не мы, а кто-то другой одержал победу, и еще заставить нас извиняться…» Почему-то никоновы всерьез уверены, что это именно они, задолго до собственного рождения, одержали Великую Победу, за которую, причем, кто-то пытается заставить их извиняться. Но не на таких напали! И щемящая нота непрошедшей всенародной беды, фантомной боли вот уже третьего поколения потомков солдат Великой Отечественной заглушается бодрым, бездумным вскриком: «Можем повторить!»

Действительно — ​можем?

Именно на этих слушаниях была между делом названа страшная цифра, никем почему-то не замеченная, не заставившая в ужасе остановиться на бегу, чтобы понять, ЧТО нам все-таки сказали. Зачем это было сделано именно сейчас, я не знаю.

На слушаниях сопредседатель движения «Бессмертный полк России» депутат Госдумы Николай Земцов представил доклад «Документальная основа Народного проекта «Установление судеб пропавших без вести защитников Отечества», в рамках которого были проведены исследования убыли населения, изменившие представление о масштабах потерь СССР в Великой Отечественной войне.

— Общая убыль населения СССР в 1941–1945 годах — ​более 52 миллионов 812 тысяч человек, — ​заявил Земцов, сославшись на рассекреченные данные Госплана СССР. — ​Из них безвозвратные потери в результате действия факторов войны — ​более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек (в том числе 5 миллионов 760 тысяч — ​умерших детей в возрасте до четырех лет). Безвозвратные потери населения СССР в результате действия факторов войны составили почти 42 миллиона человек.

Можем… повторить?!

Еще в 60-е годы прошлого века молодой тогда поэт Вадим Ковда написал коротенькое стихотворение в четыре строчки: «Если только в мое парадное / ходят три пожилых инвалида, / значит, сколько было их ранено? / А убито?»

Сейчас эти пожилые инвалиды в силу естественных причин заметны все меньше и меньше. Но Ковда масштаб потерь представлял совершенно правильно, достаточно было всего-навсего перемножить число парадных.

Сталин, исходя из недоступных нормальному человеку соображений, лично определил потери СССР в 7 миллионов человек — ​чуть меньше, нежели потери Германии. Хрущев — ​в 20 миллионов. При Горбачеве вышла книга, подготовленная Министерством обороны под редакцией генерала Кривошеева «Гриф секретности снят», в которой авторы называли и всячески обосновывали эту самую цифру — ​27 миллионов. Теперь выясняется: неправдой была и она.