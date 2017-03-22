Двойная жертва

Тело исполнительного директора по контролю качества и надежности «Роскосмоса» Владимира Евдокимова было обнаружено в одной из камер СИЗО-5 (более известном как «Водник») ранним утром минувшей субботы. Тревогу, по данным следствия, забили сокамерники Евдокимова, обнаружившие его труп в туалете. На теле топ-менеджера «Роскосмоса» были обнаружены колото-режущие раны в области грудной клетки и шеи. «Характер ранений свидетельствует о том, что они были нанесены другим человеком, что в принципе исключает версию о суициде», — говорит сотрудник ФСБ, знакомый с ходом расследования убийства. Незадолго до убийства Евдокимову изменили условия содержания: его перевели в камеру, в которой отсутствовали средства объективного контроля за заключенными, то есть видеокамеры.

Чтобы понять, кто мог быть заинтересован в убийстве топ-менеджера «Роскосмоса», «Новая» попыталась ответить на главный вопрос: кто был заинтересован в его уголовном преследовании.

Через тернии — в космос

«У Володи была очень правильная карьера. Можно сказать, он шел через тернии в космос, — горько шутит предприниматель, когда-то выступавший партнером покойного Владимира Евдокимова в челябинских компаниях по поставке сырья для предприятий авиационной промышленности. — Но якорным партнером для Володи всегда был Аким Носков. Из-за него, похоже, его и убили».

Бывший поставщик металлоизделий для предприятий авиапрома Владимир Евдокимов и экс-директор ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (РСК «МиГ») Аким Носков познакомились в 2003-м. Именно Носков, по словам бывшего партнера Евдокимова, помог тогдашнему поставщику перебраться в 2007 году на руководящую должность в подведомственное «Роскосмосу» ФГУП «Авиатехприемка» (впоследствии акционированное).

Сам Носков в то время уже возглавлял «Вертолетную сервисную компанию» (ВСК), входившую в «АФК-Система» миллиардера Владимира Евтушенкова и занимавшуюся сервисным обслуживанием крупных авиастроителей.

В дальнейшем карьеры двух предпринимателей и товарищей развивались одинаково успешно: в 2015 году Владимир Евдокимов был назначен на должность исполнительного директора «Роскосмоса», а Аким Носков стал вице-президентом корпорации «Иркут» — одного из крупнейших частных производителей самолетов для нужд ВПК.

Корпорация «Иркут» была основана Олегом Демченко — выдающимся российским авиаконструктором и генералом ГРУ запаса. «Олег Федорович стоял у истоков создания «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), в которой курировал военно-технический блок. И именно в этот момент амбициозный Аким решил перехватить этот сектор», — говорит бывший партнер Евдокимова.

Демченко же в то время тесно сотрудничал с ФСБ и близко дружил с начальником Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Юрием Яковлевым, добавляет наш собеседник: «У Олега Федоровича даже советник был — бывший начальник отдела Управления «П» СЭБ ФСБ (подразделения, отвечающего за контрразведку в системе ВПК. — А. С.)».

Уголовные дела

Летом 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения в 2005 году у РСК «МиГ» комплекса зданий на улице Поликарпова в районе Ходынского поля. Как установило следствие, в 2001 году руководство РСК «МиГ» передало комплекс в оперативное управление своему дочернему предприятию — ФГУП «МиГ-Рост».

В 2004 году форма владения имуществом корпорации была изменена: сначала РСК «МиГ» заключила со своим ФГУП договор аренды на год, а затем продлила соглашение на 49 лет. Спустя год объект за несколько десятков миллионов рублей был продан учрежденному недавно ООО «Бизнес-Актив», которое вскоре перешло под контроль Егора Носкова — младшего брата Акима Носкова. При этом сделка по приобретению актива стоимостью в сотни миллионов рублей обошлась Носкову-младшему всего в 10 тысяч рублей — именно эта сумма была уплачена им за 100% долей ООО «Бизнес-Актив».

Еще спустя год здания были проданы за 50 млн рублей некоему ООО «Либерта-инвестмент», принадлежавшему кипрской офшорной компании Feretto (ее бенефициары неизвестны). С тех пор новый собственник около десяти лет сдавал помещения объекта ряду авиастроительных компаний, в том числе возглавляемой Акимом Носковым «Вертолетной сервисной компании» .

СКР задержал генерального директора первоначального собственника здания Алексея Озерова и промежуточного владельца — Егора Носкова. Старший брат Носкова, Аким, интересовавший следствие больше всего, успел скрыться за границей, ему обвинение было предъявлено заочно.

«Когда оперативно-следственная группа производила обыск в здании на Поликарпова, в кабинете Озерова был обнаружен архив документов, относившихся к поставке в 2008 году «Вертолетной сервисной компании» технологической оснастки вертолетов Ка-60/62», — вспоминает сотрудник ФСБ, знакомый с ходом расследования уголовного дела.

Именно эти документы и стали основанием для предъявления Озерову и Акиму Носкову новых обвинений, а также уголовного преследования исполнительного директора «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. По версии следствия, все трое приняли участие в хищении денежных средств в размере 200 млн рублей путем многократной перепродажи произведенного на базе РСК «МиГ» оборудования и искусственного завышения его стоимости.

«На самом деле Володя не имел отношения к этим деньгам», — утверждает знакомый с Евдокимовым предприниматель и рассказывает, как состоялась сделка. «Это оборудование было нужно Акиму и планировалось к поставке в Комсомольск-на-Амуре… Но когда Аким узнал, что РСК «МиГ» потратила на производство оборудования всего 60 млн рублей, а на рынке аналогичное оборудование выставлялось за 200 млн рублей, он решил включить в цепочку посредника — чтобы оставить там прибыль. И тогда он обратился к Евдокимову. У РСК «МиГ» на тот момент имелась непогашенная задолженность за поставку сырья на сумму около 30 млн рублей перед одним из предприятий Володи, и он никак не мог ее получить. Идти в суд глупо, а полюбовно РСК «МиГ» не платила… Тогда Аким предложил Володе закрыть вопрос с «МиГ» взаимозачетом, получив в качестве долга оборудование. Беда в том, что «МиГ» должен был предприятию Евдокимова 30 млн рублей, а стоимость оборудования превышала эту сумму вдвое. Поэтому «МиГ» пришлось отразить 30 млн в убытках».

Полученное от должника оборудование компания Евдокимова, по словам его бывшего партнера, реализовала подконтрольной Акиму Носкову Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». «Полученные от искусственной наценки 170 млн рублей были обналичены», — говорит знакомый Евдокимова, уверяя, что тот не получил от этой суммы ни копейки. «Он пошел на это, чтобы взыскать с «МиГ» долг, иначе бы он денег не увидел», — добавляет он.

Спустя год Федеральная налоговая служба, проводившая проверку РСК «МиГ», обнаружила необоснованное включение компанией 30 млн рублей в качестве убытков. «Акт проверки [налоговой службы] был найден у Озерова при обыске», — говорит сотрудник ФСБ.

Евдокимова задержали в аэропорту Внуково 1 декабря 2016 года при попытке вылететь в очередную служебную командировку. Задержание производили сотрудники Управления «П» ФСБ. В этот же день Басманный районный суд Москвы заключил его под стражу.

По словам сотрудника ФСБ, Евдокимов почти сразу рассказал о схеме продажи оснастки для вертолетов, однако поставил перед следствием условие: изменить ему меру пресечения на залог или домашний арест с правом продолжить работу в «Роскосмосе». Однако заключать сделку с Евдокимовым следствие не стало, рассчитывая получить от него изобличающие Акима Носкова показания в изоляторе.

В минувшую субботу Владимир Евдокимов был убит…

По словам сотрудника ФСБ, в настоящее время следствие рассматривает три версии произошедшего. Первая — маловероятная — может быть связана с бытовой ссорой в СИЗО. Вторая — более вероятная — связана с возможным заказом со стороны его соучастников, опасавшихся показаний Евдокимова. Наконец, третья версия (которую следствие будто бы тоже не исключает) — убийство топ-менеджера «Роскосмоса» может быть связано с необходимостью усилить внимание к расследуемому уголовному делу и добраться до тех лиц, которых мог обличить Евдокимов.

«Ну, третью версию пока разве что вслух произносят, процессуально она никак не закреплена», — говорит сотрудник ФСБ, напоминая, что обвинение в убийстве дает «больше надежд на экстрадицию» Акима Носкова.