Меркушкин клан

Николай Меркушкин — один из самых скандальных российских губернаторов и при этом удивительно стойкий, хотя о его отставке разговоры идут уже давно. За последние несколько месяцев тема поднималась дважды: накануне думских выборов, когда председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Самарская область — в зоне риска по административному ресурсу, и во время февральской волны губернаторских отставок. Но Меркушкин, несмотря на слухи и «двойку» в рейтинге выживаемости губернаторов, остается в своем кресле. Самарский губернатор, прежде долгие годы руководивший Республикой Мордовия, — яркий представитель современных российских элит. На примере Меркушкина видно, какими отношениями они связаны, как делят и прячут свои бизнес-интересы и как все это отражается на жизни конкретного региона. «Новая» рассказывает историю о том, как ближний круг Николая Меркушкина захватил контроль сначала над Мордовией, а затем над Самарской областью.

Лучшие друзья губернатора

«Настоящий мужчина тот, кто уделяет внимание семье», — говорил Вито Корлеоне, и самарский губернатор Николай Меркушкин мог бы получить у «крестного отца» полное одобрение. Меркушкин руководил Республикой Мордовия с 1995 по 2012 год, а затем стал губернатором Самарской области. В обоих регионах его семья и друзья обрастали целой сетью бизнес-интересов.

Один из близких друзей Николая Меркушкина — Виктор Гришин, ректор Российского экономического университета имени Плеханова. Карьеры Меркушкина и Гришина в Мордовии развивались параллельно: когда Меркушкин возглавлял Фонд государственного имущества Мордовской АССР, Гришин был зампредседателя мордовского Госплана, в 1993 году Меркушкин стал председателем Мордовского республиканского экономического союза, а Гришин — республиканским министром экономики. В 1995 году Меркушкин стал главой Мордовии, а в 1996 году Гришин стал заместителем председателя правительства республики. В дальнейшем Виктор Гришин был депутатом Госдумы третьего, четвертого и пятого созывов, а с 2008 года возглавляет РЭУ имени Плеханова.

Сын Виктора Гришина Алексей Гришин — друг младшего сына Николая Меркушкина Алексея, а также один из важнейших его бизнес-партнеров и, что самое важное, до недавнего времени министр строительства Самарской области. В декабре 2016 года, после того, как вошли в активную фазу несколько уголовных дел, связанных с областным минстроем, Алексей Гришин покинул свою должность и перешел работать в федеральное Министерство строительства. К этой карьере мы еще вернемся, а сейчас — о дружбе и бизнес-связях Меркушкина и Гришина младших.

Алексей Меркушкин — успешный бизнесмен. В начале 2000-х он учредил множество предприятий вместе с тремя своими знакомыми: Алексеем Гришиным, Андреем Шкляевым (бывший глава Российского государственного торгово-экономического университета) и депутатом республиканского Законодательного собрания Мордовии Александром Муравьевым. Алексей Гришин и Андрей Шкляев — одноклассники Меркушкина-младшего, говорит федеральный чиновник, знакомый с ситуацией в правительстве Самарской области. К тому же Андрей Шкляев, по словам бывшего сотрудника правительства Самарской области, женат на сестре Алексея Гришина Евгении.

В 2006 году сын губернатора Алексей Меркушкин вложился в компанию ООО «Инвест-Альянс» вместе с Гришиным, Шкляевым и Муравьевым. «Инвест-Альянс» владеет несколькими мордовскими строительными компаниями, в том числе ООО «СДС-Управление строительства», которое строило стадион «Центральный» в Саранске, а также мордовской кондитерской фабрикой «Ламзурь». Именно конфетная фабрика стала школой жизни для Алексея Меркушкина и его друзей еще до того, как они занялись бизнесом: сын губернатора работал там юрисконсультом, а затем генеральным директором, Алексей Гришин руководил фабрикой «Ламзурь» с 2001 по 2006 год сначала в ранге замести­теля генерального директора, а потом — и самого гендиректора. Затем его сменил Александр Муравьев. Андрей Шкляев тоже поработал на фабрике сначала в отделе маркетинга, затем заместителем генерального директора. При этом сам Алексей Меркушкин в те же годы был директором ОАО «Ламзурь С», которое управляет фабрикой.

Дружбу одноклассники сохранили на долгие годы: согласно расследованию ФБК, они вместе владеют землей и особняками в Красногорском районе Московской области, в селе Дмитровское. Рядом с участком Алексея Меркушкина — его резиденцию специалисты ФБК оценили в 360 миллионов рублей — находятся дачи Гришина (264 мил­лиона), Шкляева и Муравьева (по 121 миллиону). Участки занимают общую площадь около 3,15 га.

Дмитровское находится между Рублевским и Новорижским шоссе, в одном из самых красивых и экологически чистых районах Подмосковья. В этой деревне зарегистрировано дачное партнерство «Дмитровское», учредителями которого записаны Алексей Меркушкин, Андрей Шкляев, Александр Муравьев и Людмила Геннадьевна Гришина — так зовут мать Алексея Гришина и жену ректора РЭУ имени Плеханова. А получать разрешение на застройку ей помогал Михаил Головушкин, руководитель Главного управления организации торгов Самарской области, выходец из Мордовии, — он представлял интересы Гришиной на публичных слушаниях, гласит старый сайт администрации Красногорска.

Личное и бизнес

Что же касается бизнеса, сейчас Алексея Меркушкина в списке акционеров ООО «Инвест-Альянс» нет, зато есть Александр Муравьев, Виктор Гришин и Евгения Шкляева — напомним, что так же зовут жену Андрея Шкляева и сестру экс-министра строительства Самарской области. Алексей Меркушкин вышел из состава акционеров большинства компаний, в которые инвестировал. Одно из немногих предприятий, где он до сих пор официально имеет долю, — сыроваренный завод «Сармич». Но другими компаниями продолжают официально владеть люди ближнего круга: Виктор Гришин, его жена Людмила, их сын Алексей Гришин и его жена Юлия, Андрей Шкляев с супругой и Александр Муравьев.

Например, они владеют акциями «Межрегионального промышленно-строительного банка»: 20% — у Виктора Гришина, 5% — у Евгении Шкляевой, еще 2,6% держит человек по имени Меркушкин Иван Иванович (связь с самарским губернатором неизвестна). 5,5% принадлежит инвестиционной компании «ЦБТ» — в 2005 году ее учредили Алексей Гришин и Алексей Меркушкин.

Вместе с Гришиными, Шкляевыми и Муравьевым Алексей Меркушкин в свое время вложился в рекламное агентство «Адвертис», агентство ООО «ГУК «Деловая недвижимость», ООО «Мордовнефть», ООО «Саранск­нефть», баскетбольный клуб «Рускон», ТЦ «СМАК» и другие фирмы. Директором в «Саранскнефти» работает Юлия Александровна Гришина — так зовут жену Алексея Гришина.

Что касается Юлии Гришиной, то хотя компаний, где она была бы официально акционером, не так много, за 2014 год она заработала в десять раз больше своего супруга — 36 миллионов рублей, по забавному совпадению столько же составил ущерб по уголовному делу, после которого Алексей Гришин ушел с поста министра строительства Самарской области. Юлия Гришина владеет 45% акций ООО «Топливная компания», вместе со свекром Виктором Гришиным, Александром Муравьевым и Евгенией Шкляевой имеет долю в ООО «Терминал», которое занимается хранением нефтепродуктов, — обе компании зарегистрированы в Саранске.

Разбираются в бизнесе и другие родственники Николая Меркушкина, не только младший сын. Старший, Александр Меркушкин, — основной акционер (51%) ООО «Маслопродукт» и через него владеет акциями мордовской птицефабрики «Атемарской» (18%) и консервного завода «Саранский» (71,9%). Брат губернатора Александр Меркушкин владеет 30% банка ОАО АКБ «Актив Банк» и возглавляет там совет директоров, в который входят также Александр Николаевич и Сергей Александрович Меркушкины. Александр Меркушкин руководит АО «Саранск­стройзаказчик» — крупным строительным подрядчиком Мордовии. Родные Меркушкина до недавнего времени официально владели долями в компании «Мордовцемент»: согласно списку аффилированных лиц за 2014 год, Александр Меркушкин владел 9,98% акций компании, а Сергей Меркушкин имел еще 8,34%. Затем в список внесли правку, и данные об акциях Меркушкиных исчезли — вместо них поставили пропуски.

Рынок для своих

Как можно заметить, семья и близкие друзья Меркушкиных имеют интересы и в строительном, и в топливном, и в пищевом, и в инвестиционном бизнесе Мордовии. И нельзя сказать, что клан совершенно ушел из мордовской политики: Алексей Меркушкин, после всех опытов с предпринимательством, все-таки стал чиновником. В декабре 2012 года он был назначен заместителем председателя правительства — министром целевых программ Республики Мордовия.

Николай Меркушкин же в это время отправился руководить Самарской областью — и вместе с ним в регион отправились аффилированные мордовские компании. «В магазинах стало очень много продукции из Мордовии, в основном мясной и молочной. Ими буквально завалены полки магазинов, чего до прихода Меркушкина раньше не наблюдалось, — говорит «Новой» депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев. — Если вы зайдете в «Пятерочку» — сыр выбрать невозможно: сплошной «Сармич». Молочная продукция, яйца — из Мордовии». При этом за последние годы в Самарской области закрылись несколько птицефабрик, а Сергиевская птицефабрика, строительство которой инициировало «Агентство экономического развития Самарской области» и в которую было вложено около 4 млрд рублей, остановила производство.

«Господин Меркушкин полюбил праздники: с «2012 года по 2016-й расходы на праздники увеличились с 60 до 550 млн рублей в год, и значительную их часть составляет раздача продуктовых наборов жителям области. Там неизменно присутствуют кондитерские изделия и сгущенка из Республики Мордовия, легендарная «Ламзурь» в том числе», — добавляет Матвеев.

Не остался безучастным и бизнес строительных материалов, связанный с губернатором, говорит депутат: «Мордовцемент» хлынул [в область] сразу же, хотя у нас есть Жигулевский комбинат. Появились эти грузовички на улицах с логотипами «Мордовцемент», их было много, народ даже начал на эту тему шутить». Интересно, что министерство строительства Самарской области официально признавало, что для одной из крупнейших строек в регионе — стадиона к чемпионату мира по футболу-2018 «Самара Арена» — бетон идет именно из Мордовии.

Сфера строительства — это особая история в Самарской области. На рынке госзаказа в последние годы появились два заметных игрока: ООО «С.И.Т.И.» и ООО «СК Евроальянс» — это крупнейшие получатели строительных подрядов в регионе. Время их успеха началось с приходом к власти Николая Меркушкина и его министра Алексея Гришина. По данным базы «СКРИН», если в 2008 и 2010 годах выручка «С.И.Т.И.» не превышала 10,5 миллиона рублей, то в 2015 году она составила 2,3 миллиарда. У «СК Евроальянс», основанном в 2010 году, в 2011 году вообще не было выручки, в 2013-м она составила 48 миллионов, а в 2015-м — уже 2,1 миллиарда. У обеих фирм при регистрации уставной капитал был по 10 тысяч рублей. Тем не менее именно они получали самые крупные госконтракты Самарской области при министре строительства Гришине, причем брались за все: от канализационных коллекторов до перинатального центра.

ООО «С.И.Т.И.» было основано в 2008 году, 100% акций сейчас принадлежит Сергею Рейнюку, одним из учредителей было ООО «Инвестиционная компания Волгатрансстрой». «С.И.Т.И» и дочерние компании «Волгатрансстроя» с 2014 года освоили более 3,8 миллиарда бюджетных рублей на подрядах по проектированию и строительству самарского метро (строились различные компоненты станции «Алабинская»). Строительство «Алабинской» идет с 2007 года, а в эксплуатацию ее надеются ввести в 2020 году, обещает областной минстрой.

Еще более 3,6 миллиарда рублей, согласно сайту госзакупок, «С.И.Т.И.» и «Волгатрансстрой» освоили на других крупных контрактах с правительством Самарской области в самых разных областях. В том числе: канализация для самарского стадиона к чемпионату мира по футболу за 71,7 миллиона руб­лей, ледовый спортивный комплекс за 98,5 миллиона, реконструкция дороги в аэропорт «Курумоч» за 2,3 миллиарда, строительство технопарка «Жигулевская долина» в Тольятти за 34,6 миллиона и укрепление берегов Саратовского водохранилища у села Рождествено за 537 миллионов рублей.

В Самаре ООО «С.И.Т.И.» считают аффилированным с экс-министром строительства Алексеем Гришиным. Александр Хинштейн, тогда депутат Госдумы от Самарской области, говорил, что в разговорах с ним Алексей Гришин не отрицал свой интерес в ООО «С.И.Т.И.». Например, в одной из таких бесед в конце 2015 года депутат возмутился тем, что фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей строит так много сложных объектов — Гришин ничего не ответил, но через две недели уставной капитал ООО «С.И.Т.И.» был увеличен до 15 миллионов рублей, вспоминал депутат.

В октябре 2015 года бывший заместитель директора по строительству ООО «С.И.Т.И.» Артур Максимов возглавил ГУП «Стройконтроль». То есть на новой должности Максимов должен контролировать выполнение тех же контактов, которые сам реализовывал. 8 апреля 2016 года Александр Хинштейн обратился в правительство Самарской области с вопросами о том, как распределяются строительные госконтракты, упомянув ситуацию с Максимовым, — правительство на своем сайте ответило 10 апреля: «А.С. Максимов хорошо зарекомендовал себя при исполнении работ в рамках государственных контрактов и поэтому был приглашен на работу в качестве руководителя ГУП СО «Стройконтроль». При этом наличие многоуровневой системы контроля стоимости и объемов строительства исключает возможность попустительства со стороны А.С. Максимова в отношении выполняемых подрядчиками работ, в том числе ООО «С.И.Т.И.».

Такая же история случилась с бывшим генеральным директором «СК Евроальянс» Светланой Моравской: в октябре 2014 года Алексей Гришин принял ее на работу директором основного строительного заказчика Самарской области ГКУ «Управление капитального строительства» — правда, в сентябре 2016 года она по каким-то причинам там работать перестала. По поводу Моравской ответ правительства гласит только: «Светлана Евгеньевна Моравская никогда не работала в штате ООО «СК Евроальянс». С.Е. Моравская трудилась лишь 2 месяца по временному трудовому договору в вышеназванной компании». При этом, по данным право­охранительных органов Самарской области, Светлана Моравская работала заместителем Алексея Гришина в дирекции ГК «Олимпстрой» — Гришин возглавлял организацию с 2010 по 2012 год, перед тем как стал министром строительства Самарской области.

«СК Евроальянс» реконструировала СПИД-центр в Тольятти (37,5 миллиона рублей), строило канализационные системы для стадиона к ЧМ-2018 (835,5 миллиона рублей), инфраструктуру для особой экономической зоны в Самарской области (1,9 миллиарда рублей), Самарский областной перинатальный центр (996 миллионов рублей), школы и спортивные комплексы — всего госконтрактов на более чем 5,5 миллиарда рублей, по данным сайта госзакупок.

Служба государственного финансового контроля Самарской области указывала на многочисленные нарушения при проведении тендеров и собственно строительстве крупных объектов в области. Например, когда «СК Евроальянс» строила перинатальный центр, по данным Госфинконтроля, 39 млн рублей были израсходованы неправомерно. А при работах по укреплению берегов Саратовского водохранилища (подрядчик ООО «С.И.Т.И.») ведомство зафиксировало, что стоимость работ была завышена на 23,8 млн рублей. Но 24 октября 2016 года самарский Госфинконтроль был ликвидирован, а его функции разделены между областным министерством финансов и контрольным департаментом. Эффективных контролеров попросили на выход.

Вскоре со своей должности ушел и Алексей Гришин. Незадолго до этого, в декабре 2016 года, в областном минстрое прошли обыски по делу о мошенничестве при укреплении берегов водохранилища: по данным правоохранителей, в работах использовались материалы худшего качества, о чем было заявлено, и ущерб области составил 36 миллионов рублей. Алексей Гришин сейчас работает директором департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России.