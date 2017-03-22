Финансовая разметка

Петр Саруханов / «Новая»

И смех и грех. Грех в данном случае — ​это воровство, а смех вызывает объект, который обокрали. Смех немного нервный и бестактный, но как еще реагировать на новость о том, что в районном центре Высокая Гора обокрали офис Татфондбанка? Про Высокую Гору (это в 20 километрах от Казани) вы, возможно, никогда не слышали, зато про Татфондбанк не слышать было невозможно. Вся страна следит за сообщениями об этом обанкротившемся банке, в которых все уточняется, какая же дыра образовалась в его активах. Вроде остановились на 97 миллиардах и немного успокоились, так вот вам еще и офис в Высокой Горе…

Заявление о хищении денег из районного офиса поступило в правоохранительные органы 14 марта. К тому времени сотни митингующих вкладчиков банка, лишенного лицензии еще 3 марта, уже не первую неделю перемещались в Казани под объективами камер с одной городской площадки на другую — ​у них алиби. Все остальные граждане РФ — ​под подозрением. О злоумышленниках пока сообщается всеобъемлюще: «Неизвестные похитили деньги…» Ущерб, в отличие от воров, известный — ​украдено 3,5 миллиона рублей и 30 тысяч евро. Это называется: по сусекам поскребли.

Что же за оптимисты взялись обворовывать банк, где, казалось, даже уборщица, подметая пол, не найдет и гривенника? Похоже, ими двигало убеждение, что в России всегда есть что украсть. И они оказались правы: раз жизнь в стране продолжается, значит, что-то осталось недоворованным. Где-то — ​по халатности воров, где-то — ​потому, что наши ресурсы неисчерпаемы.

В этой связи интересно последить за процессами в Республике Коми. Ну все слышали, что высокие чиновники при участии главы региона Вячеслава Гайзера обчистили территорию умело и добросовестно. Но мало кто обратил внимание на то, что в прошлом году в этой республике 49 муниципальных депутатов не представили декларации о своих доходах. Свой отказ многие из них объяснили очень неожиданно: незачем, мол, собирать справки и отчитываться, когда «в деревне уже нечего украсть». Депутат Ижемского совета Николай Братенков высказался в местных СМИ так: «Коррупция засела на самых верхах, дотянулась до субъектов Федерации и даже дошла до районных чиновников, но не до крестьян-депутатов. Им-то красть что: голые стены клубов, детских садов, находящихся в столетних зданиях, построенных купцами до революции».

Прошло около года. И что же там, в районах Коми? На поверхности вроде и впрямь украсть нечего, и уголовных дел о примечательных кражах что-то не возникало. А если посмотреть глубже? Ну, конечно, вот уголовное дело о краже полезных ископаемых. Некий предприниматель обнаружил в Усть-Куломском районе заросший карьер, где раньше добывались известняк и доломит, и выкопал из земного шара 5 тысяч кубометров карбонатного сырья. На другом конце жители канадской территории Нунавут, конечно, почувствовали, что снизу копают, но значения этому не придали, и в полицию сообщил кто-то из наших. Следователи МВД оценили похищенное в 2,2 миллиона рублей. Явно недооценивают районные депутаты наши богатства. Да и многим из нас кажется, что воровство в России скоро закончится по естественным причинам. А тут чего ни возьми — ​еще много чего не взяли.