Как рация помогает объединяться волонтерам из разных сообществ

Головеньковский детский дом — интернат для умственно отсталых слепых детей расположен в поселке Головеньковский в 30 километрах южнее города Тулы. Сегодня в интернате проживает больше 150 детей, каждый из которых имеет легкую, среднюю или тяжелую степень умственной отсталости, большинство из них не имеет родителей.

Фото: Юрий Красков

Волонтеры общественного объединения «ДобротворецЪ» отправились в поселок Головеньковский, чтобы передать в детский дом гуманитарную помощь, которую им удалось собрать за две недели. Десятки комплектов одежды, пожертвованной неравнодушными людьми и фондом «Созидание», развивающие игры, мягкие игрушки, стройматериалы, фасадную акриловую краску, обои… И 21 килограмм конфет.

Наша группа приехала на место встречи первой — к 6:00. За рулем — волонтер Баха Хасанов. Он родился в Таджикистане и с 1995 года живет в Москве, но к столичной суете не привык до сих пор.

История Бахи Хасанова

Сыну Хасанова было шесть лет, когда он получил инвалидность, полгода мальчику пришлось пролежать в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице. Баха часто приходил к сыну и всегда приносил «несколько килограмм мандаринов и молочку», угощал и других детишек.

— В одной палате с моим сыном лежал безрукий мальчик, он не мог разговаривать и, возможно, у него был ДЦП. Как-то раз я пришел в палату, а он кричал, я подошел к нему и погладил его по голове. С того дня я не могу забыть его лицо, довольное лицо безрукого мальчика. Врачи не знали, что с ним делать, он часто вопил и бился головой об кровать, но когда я приходил, он всегда радовался, никто не мог понять, почему.

Через 10 лет Хасанов столкнулся с еще одним человеком, сильно нуждающимся в его помощи.

— Женщина в Пушкино с тремя детьми-инвалидами живет в частном доме без ванной и туалета. Все трое болеют диабетом. Старшему мальчику 13-14 лет, он носит инсулиновую помпу. У женщины часто не хватает средств на содержание детей. Я покупаю им еду, лекарства, но от денег она отказывается, ей, как будто стыдно их брать, — говорит Хасанов.

Мать Бахи — тоже инвалид, недавно ей сделали протез ноги. Раньше она была волонтером, помогала отправлять груз 200 и 300 (военные термины, обозначающие вывозку погибшего и раненого военнослужащего соответственно, — Ред.).

Рассказ Хасанова то и дело прерывали звонки по мобильной рации Zello. Он берет смартфон и отвечает коротко, оставляя пробелы между словами, как будто отправляя сигнал с помощью азбуки Морзе.

— Первым идет борт № 1, потом Бегун, следом я.

Интернет-рация Zello для отряда — основное средство связи и обмена информацией. Волонтеры подключаются к каналу связи сообщества через Wi-fi или другой способ передачи данных. В оперативном канале «ДобротворецЪ» уже присутствуют до 200 человек. В отряде есть правило: не выходить в эфир в нетрезвом состоянии, не использовать ненормативную лексику и не обсуждать политические и религиозные темы. «Потому что есть Крым наш, а есть Крым не наш», — шутят волонтеры.

По дороге к отряду присоединился тульский спасатель и промышленный альпинист Руслан Паршутин. Он в составе общественного отряда «Лиза Алерт» занимается поиском пропавших людей.

— Моя специфика — «потеряшки» в природной среде. Когда найден человек — радуешься, когда груз-200 (погибший — Ред.) — грустишь. А вообще человек скотина такая, которая ко всему привыкает. Вот и я привык.

Колонна черных машин заехала во двор Головеньковского детского дома, и волонтеры начали выгружать вещи. В дверях нас уже ждали воспитанники интерната. После долгих приветствий и объятий, дети принялись таскать вещи, они выхватывали у волонтеров из рук пакеты и коробки и мчались до спортзала, будто сдавали норматив по бегу на короткую дистанцию.

Дети сразу приметили среди волонтеров Анну Кутузову, она уже приезжала к ним в детдом два года назад.

Позывной Aneti673

Анна Кутузова — позывной Aneti673 — специалист по рекламе, с 2013 года — администратор клуба московских ГАЗелистов.

— В клубе мы дружим семьями, два раза в год мы встречаемся и собираем вещи для благотворительности, на встречу, как правило, приезжает более 50 ГАЗелей, — рассказывает Кутузова.

Кроме того, Анна сотрудничает с проектом ГдеДетДом.РФ и каждый год получает письма от региональных интернатов, где находятся дети с тяжелой формой ДЦП. Она отбирает письма и обращается к руководству детдома, объявляет о грядущей поездке в социальных сетях и организует ее.

— Собираем вещи за день, за два, в итоге, как правило, заполняется четырехметровая ГАЗель. Но, перед поездкой вещи еще нужно перебрать, чтобы не везти грязную одежду с пятнами. В результате, примерно 20 % вещей мы отсеиваем, — объясняет девушка.

Как вспоминает сама Кутузова, благотворительностью она начала заниматься, когда решила выкинуть из дома ненужные вещи и подумала, что кому-то они могут пригодиться.

Дом с желтой линией

Отгрузив вещи, мы по длинному коридору направились к учебным классам. По всему зданию нас сопровождала желтая выпуклая ребристая линия, растянувшаяся вдоль пола — тактильная плитка для слепых. Ее установили еще во времена Советского Союза. Учреждение построили в 1972 году на средства Всесоюзного общества слепых, в интернат принималии детей со всего СССР. Правда, сегодня в учреждении почти нет детей с полной слепотой, — рассказывает заведующая педагогической частью детского дома Марина Васюхно.

Здание интерната разделено на три корпуса — для мальчиков, девочек и корпус милосердия. Всего в учреждении проживают больше 150 детей в возрасте от четырех до 18 лет, 90 из которых — это мальчишки. Согласно данным отчета детдома за 2015 год, у большинства его воспитанников нет семьи, дети либо остались без попечения родителей, либо стали сиротами.

— В семье ребенка-инвалида слишком сильно балуют, при этом не берутся его обучать, а делают все за него. Привезли к нам как-то парня 16-ти лет выше меня на голову. Бабушка говорит, — мы ему обычно попу вытираем, кто у вас ему будет попу вытирать? — вспоминает Васюхно.

В Головеньковском детском доме с воспитанниками каждый день занимаются дефектологи, логопеды, психологи и другие специалисты. В интернате работают больше 40 педагогов. Некоторых воспитанников возят на занятия в коррекционную школу в годок Щекино, за 12 километров от интерната.

— Уровень обучения примерно соответствует детскому саду. В 9 классе ребята проходят русский и литературу, черчение. Но, все же, это условное образование, им трудно досчитать до 20, — говорит заведующая.

В Головеньковском интернате находятся дети со слабой, средней и тяжелой степенью умственной отсталости, многие из них имеют диагноз ДЦП.

В год государство выделяет на содержание каждого ребенка около 100 тысяч рублей, в эту сумму входит оплата электричества и воды. На питание воспитанника детского дома в день тратят 180 рублей. При этом каждый ребенок с рождения получает социальную пенсию в размере 12 тысяч рублей в месяц. Накопленные за годы круглые суммы дети могут получить после наступления совершеннолетия. Однако по просьбе ребенка и с разрешения органов опеки детский дом может использовать личные накопления ребенка, чтобы купить ему телефон, компьютер или велосипед. «Одной 18-летней девочке мы купили золотые сережки». Кроме того, все дети стоят в очереди на получение жилья, при этом, у большинства из них уже есть регистрация на жилую площадь. Но, по словам Васюхно, «такие дети никогда не смогут жить самостоятельно, им всегда нужен кто-то, кто будет следить за ними и помогать».

На языке гаджетов

Проходя по зданию детдома, мы заходили в учебные классы и игровые комнаты, и везде нас встречали счастливые дети, которым очень нужно было человеческое внимание. Им всем хотелось, чтобы их обнимали, гладили и разговаривали с ними. Многих ребят интересовали гаджеты, получив доступ к смартфонам и фотоаппаратам, они в считанные секунды разбирались в устройстве и начинали фотографировать всех подряд. Больше гаджетов детей интересовала только татуировка на руке спасателя Карэна Агамаляна.

«Вся жизнь пошла через букву Э, в роддоме ошибку сделали. Зато теперь я такой один на всем свете», — шутит Карэн Агамалян. По профессии он — повар, инструктор по дайвингу международного класса и действующий спасатель. В 2012 году Агамалян входил в группу по ликвидации последствий наводнения в Крымске (Краснодарский край, — Ред.). Он разбирал завалы, доставлял гуманитарную помощь пострадавшим. Участвовал в ликвидации последствий ЧС после взрыва в доме на Кутузовском проспекте в Москве, пожара на бывшем заводе ЗИЛ и крушения самолета на Киевском шоссе во Внуково. Агамалян — один из организаторов отряда «ДобротворецЪ». Он надеется, что в будущем проект сможет стать площадкой, которая позволит объединить волонтерские сообщества России.

— Сегодня отряду не хватает именно человеческих ресурсов. Каждый день мы получаем один-два вызова с просьбой о помощи, конечно, это ничтожно мало в сравнении с тем количеством заявок, которое в сутки проходит по горячей линии «Лиза Алерт» — это порядка 80-90 вызовов. Но мы пока еще только растем, надеемся, что в будущем на канале отряда будет столько людей, что отклик волонтера на вызов о помощи будет моментальным, — надеется Агамалян.

После небольшой экскурсии по детдому отряд «ДобротворецЪ» приступил к социальной работе. Мужчины взялись за лопаты и отправились раскидывать снег, а девушкам предложили сделать уборку в строящемся деревянном храме, в котором будет располагаться реабилитационный центр православного просвещения.