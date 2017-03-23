В Киеве застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Главное

Бывшего депутата Госдумы застрелили в центре Киева. Ранен охранник и предполагаемый убийца. Украинская полиция назвала убийство заказным

Что произошло

В центре Киева у входа в отель «Премьер-палас» застрелили бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. По информации правоохранителей, он выходил со своим охранником из отеля, где у экс-депутата была деловая встреча, когда неизвестный открыл огонь. Охранник успел выстрелить в ответ и ранил предполагаемого нападавшего.

В киевской больнице сейчас находятся охранник Вороненкова и предполагаемый убийца бывшего депутата.

Как позднее сообщил бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Илья Пономарев, Вороненков шел на встречу к нему.

«Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего», — написал он.

В настоящее время место происшествия оцеплено. У «Премьер-паласа» находятся генеральный прокурор Украины и глава МВД.

Вскоре после убийства на место приехала жена Вороненкова Мария Максакова. Она зашла в здание, где пробыла около 40 минут. Предположительно, общалась со следственной группой, которую интересовало: поступали ли в последнее время какие-либо угрозы. После этого Максакова в сопровождении охраны села в машину и уехала.

Близкий киевский знакомый Вороненкова сказал «Новой газете», что в последнее время экс-депутат пребывал в «нервном состоянии» и даже подумывал уехать из Украины.

Три факта о Вороненко

Факт 1. Офшоры и лояльность

Вороненков был депутатом Госдумы России от КПРФ. Экс-депутата уличали во владении офшорными компаниями на Британских Виргинских островах. Согласно данным «панамского досье», на имя Denis Voronenkov были зарегистрированы две компании (одна была создана в 2007 году, другая — в 2009).

Сам Вороненков, судя по его публичным выступлениям, поддерживал курс российских властей.

На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь».

Факт 2. Бегство на Украину и показания на Януковича

В Киев Вороненков уехал вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы (только от «Единой России») Марией Максаковой.

Новость о его отъезде стала сенсацией не только в российских СМИ, но и в среде чиновников, депутатов и бизнесменов, которые на вопросы «Новой газеты» в один голос отвечали: «А он точно уехал? А может, это провокация?»

Вскоре после отъезда в интервью украинскому изданию он сообщил, что дал показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также сравнил ситуацию в России с нацистской Германией и жестко раскритиковал политику Кремля.

Гражданство Украины, по его собственным словам, он получил 6 декабря. Источники «Новой газеты» утверждают, что гражданство Вороненкову было выдано личным указом Порошенко.

По данным «Новой газеты», Россию экс-депутат покинул после того, как понял, что ему могут быть предъявлены обвинения по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы. По этому делу был осужден знакомый Вороненкова Виталий Качур, который в своих показаниях подробно рассказывал об обстоятельствах приобретения здания.

Факт 3. Уголовное дело и розыск

В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск — в его отношении расследуется уголовное дело по нескольким статьям: организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и мошенничество.

Официальная версия следствия такова: с августа 2010 года по июнь 2011 директор ООО «ТОМА» Марина Владимирская с двумя соучастниками решила похитить здание, принадлежащее этой компании. Для этого она привлекла нескольких человек, в том числе Дениса Вороненкова, который и нашел покупателя.

Следствие считает, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступления, давал указания соучастникам. «Также Вороненков организовал обналичивание полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками», — заявили в Следственном комитете.