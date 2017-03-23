Ставки и штабы Навального

Самую заметную предвыборную кампанию в России ведет человек, которому запрещено баллотироваться в президенты. Алексей Навальный использует ролик, посвященный роскошному потреблению премьер-министра Дмитрия Медведева, уже не просто в качестве очередного способа привлечь внимание к проблеме коррупции в России. Теперь расследования ФБК стали инструментом продвижения Навального как неформального кандидата в президенты — кандидата де-факто.

Интерес публики к жизни премьера Навальный старается политизировать: идет рекрутинг новых сторонников и попытка их уличной мобилизации. Ролик про Медведева посмотрели в России более 10 млн раз, то есть, вероятно, все граждане, сколько-нибудь активно интересующиеся политикой. Параллельно в мире — от Румынии до Южной Кореи — развивается сразу несколько антикоррупционных кампаний, спровоцировавших масштабные уличные протесты. Идея сделать ставку на связку ролика и кампании Навального кажется очевидной и потенциально вполне рабочей.

Пока не ясно, насколько успешной окажется попытка антикоррупционной мобилизации в российских условиях. Однако Навальный по меньшей мере уже создал яркую медийную картинку, отмахнуться от которой будет непросто, — именно вокруг его активности ведется больше всего споров. Федеральная кампания требует вывода активизма за пределы Москвы и Петербурга, и Навальный открывает «предвыборные штабы» в основных российских городах. Навальный представляет штабы сам, сталкивается с противодействием со стороны местных властей и «патриотически» настроенных активистов.

Именно это противодействие становится лучшей политической рекламой: о том, как в очередном штабе Навального подожгли дверь, расскажут все СМИ. Навального обливают зеленкой, и вот он делает это символом, позирует перед фоторепортерами, а его сторонник с зеленым лицом оказывается задержанным на Красной площади. И это еще одна новость, подогревающая интерес к кампании.

В Бийске Навальный, стоя по колено в снегу, пытается дискутировать с активистами НОД, которые никак не могут сформулировать, в чем именно они обвиняют борца с коррупцией. Эта сцена немного напоминает уличную дискуссию Егора Гайдара и сторонников Жириновского в далеком 1995 году (ролик с ней тоже можно найти на YouTube) — кажется, что история ходит по кругу.

Среди сторонников Навального много молодежи, в интернете широко расходится запись, сделанная брянскими школьниками. Школьники хотят выйти на митинг Навального, учителя и директор отговаривают их и предлагают «смотреть на вещи шире». Потом появляется второй ролик — по брянским лесам бродит молодой человек в маске и серьезно рассуждает о том, что они, старшеклассники, молчать не будут.

К кампании Навального подключилась официальная российская оппозиция. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос о возможной причастности Дмитрия Медведева к коррупционной деятельности на имя главы Следственного комитета Бастрыкина. Рашкин назывался в качестве возможного преемника Зюганова на посту председателя КПРФ, но в последнее время несколько теряет свои позиции. На фоне разговоров о готовности Навального поддержать на выборах мэра Москвы кандидата от коммунистов вырисовывается силуэт неожиданного политического союза, пускай и тактического.

26 марта в нескольких десятках городов России могут состояться митинги с требованием отставки правительства Дмитрия Медведева. В большинстве случаев, и в частности в Москве, эти митинги не согласованы с властями, и следовательно, выходящие на них рискуют не только оказаться задержанными, но и подвергнуться уголовному преследованию. Здесь возникает этическая дилемма, на обсуждение которой у сторонников Навального, кажется, не остается времени — ведь «президентская кампания» в разгаре. Политики и активисты, безусловно, могут поступать, как считают нужным, и рисковать собой. Выход на уличные акции, в том числе несогласованные, может быть их долгом и даже работой.

Но призывать на такие митинги обычных граждан, не имея возможности ни обеспечить их безопасности от провокаторов и силовиков, ни спасти от возможного уголовного преследования, — это весьма двусмысленный жест.

Чтобы снять двусмысленность, стоило бы по меньшей мере внятно объяснить людям, на что они идут.