Сказ про Юлю и Машу

«До последнего я надеялся, что хватит ума, но, как говорила моя бабушка, не может хватить того, чего нет… Одно слово просится, которое употребил наш министр иностранных дел: «дебилы…» Ведущему «Первой студии» на Первом канале выпала честь первым прокомментировать запрет украинских властей на въезд в их страну Юлии Самойловой, и он не подкачал. На защиту «нашей девочки» были призваны светлейшие умы человечества и моральные авторитеты России — Лимонов, Кургинян, Караулов.

Первый (в образе тот ли спятившего Деда Щукаря, то ли обезумевшего «всесоюзного старосты» Калинина — ей-богу, одно лицо) обогатил эфир респектабельного политического шоу незлым тихим матерным словом. Второй по обычаю трясся и исходил пеной. Третий же в ответ на предположение Гозмана, что его, Караулова, как и других пропагандистов, разжигающих ненависть между народами России и Украины, через какое-то время отдадут под суд, заявил с особым пафосом (акцентируя внимание зрителей на фамилии обидчика):

«В такие минуты мы, ГОЗМАН, сильны как никогда, потому что мы, ГОЗМАН, русские!»

Поздним вечером того же дня эстафету в «Воскресном вечере» у Соловьева подхватил Жириновский, с ходу предложив ответные меры, адекватные подлому решению Украины: всех украинских рабочих отправить домой в 24 часа, провести маневры Черноморского флота, взять Мариуполь. Соловьев же в очередной раз скорбно посетовал на лицемерие Запада: «А ведь мир утрется и не заметит, что человека с ограниченными возможностями оскорбили. Была бы это американка — уже бы танки американские туда пошли».

В программе «Вести» на канале «Россия 24» отметили беспрецедентную солидарность крупнейших вещателей России, отказавшихся в знак протеста транслировать в этом году «Евровидение» и договорившихся в 2018 году вновь отправить на конкурс «нашу Юлю» (Первый канал, впрочем, об отказе пока не сообщил).

Что касается «беспрецедентности» этой солидарности, то она, солидарность, по-моему, существует давно и не особенно таится. Возьмем, к примеру, освещение предательской деятельности другой «нашей», а точнее, бывшей «нашей девочки» по имени Маша в эфире тех же двух главных каналов России. Там, конечно, несколько иная коллизия: если «девочку» Юлю Самойлову все и всеми силами толкали в «логово врага», а враг как мог отбрыкивался, то «девочка» Маша Максакова была с радостью пригрета в «логове змиеве, городе Киеве», ибо она сама-то и есть змея подколодная.

И снова роль запевалы досталась «Первой студии» на Первом канале. «Что там на этой Украине носится в воздухе, что стоило оперной певице, которая причисляет себя к творческой элите, оказаться там — и бабах: клип», — недоумевал ведущий Артем Шейнин, не только продемонстрировав сам «возмутительный» клип полуэротического содержания, в котором снялась бывшая депутатша, но и под блатной мотивчик изобразив при помощи похабных вихляний бедрами нечто вроде танца стриптизерши у шеста (что, без сомнения, добавило респектабельности главному политическому шоу главного канала страны).

Эфир Первой студии о Марии Максаковой. Кадр Youtube

Однако толерантнейший Александр Хинштейн предложил не издеваться над бедной женщиной, которая не ведает, что творит, а пожалеть ее детей: «Я не могу представить, как любой нормальный человек, любящий своих детей, — чуть ли не плакал глумливыми слезами этот чистый и честный человек, — может оставить своих детей там, где, по версии Марии Петровны, царят ужас и тирания».

Сама Мария Максакова днем позже согласилась выйти на связь с ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия», чтобы, по словам ведущего Бориса Корчевникова, объяснить российским зрителям, считает ли она себя предателем. Не уверена, что ее поставили в известность о том, как будет называться этот выпуск программы с ее участием, а назвали его с присущим ТВ изяществом и остроумием: «Беглянка легкого поведения».

Тут ее тоже первым делом попрекнули детьми. «Когда я потерял уважение к Марии Петровне? — признался как на духу депутат Вострецов. — Это когда в прошлом году наш премьер-министр докладывал, что у нас проблемы с бюджетом, а Мария Петровна устроила шоу из рождения ребенка! Нашла именно этот день пленарного заседания! Я тогда уже просил руководство Думы обсудить этот поступок!»

Максакова, держа на коленях виновника «этого поступка», чудесного пухленького младенца, бесстыдно рассмеялась в лицо бывшему коллеге:

«А каким образом я могла подгадать рождение этого ребенка под какое-то событие? Как я могла специально его родить?»

Но депутат Вострецов гнул свою линию: «Мария Петровна! Не надо! Вы его родили в ДЕНЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ! Вот у меня, например, две недели назад сын родился».

Бескомпромиссные участники «Прямого эфира» припомнили «беглянке» все: выдающийся талант бабушки и ее, внучки, более чем скромные вокальные способности. Маму, которую она «своим отъездом погрузила в контекст самого неприязненного отношения». «Мошенника и вора» мужа. И самое главное — предательство Родины.

Глубоко уязвленный деянием Максаковой Корчевников в финале выразил чаяния большинства своих гостей: «Мы надеемся, вам недолго придется держать хорошую мину при плохой игре, и вы еще попросите прощение у России».

И как в воду глядел. В четверг днем в Киеве был застрелен Денис Вороненков, беглый депутат и муж Марии Максаковой.

И снова завыли хором все телеканалы, прямо на ходу «переобуваясь» и меняя легенду. Вороненков уже не «сбежал на Украину, спасаясь от российского правосудия», как еще вчера утверждали все кому не лень, а «уехал». То есть его «сначала заманили» в Киев, а потом застрелили, чтобы тут же показать пальцем в сторону России» (Евгений Ревенко, депутат и бывший телеведущий).

Ревенко же констатировал, что «смертельная опасность также нависла над его женой Марией Максаковой», и посоветовал ей «ехать в посольство России и просить там защиты». А бывшие коллеги Максаковой, дружно поливавшие ее помоями, теперь «искренне выражают соболезнование в связи с трагедией — потерей мужа».

Выходит, большая удача, что Юлю не заманили (а могли!). Выходит, наоборот, сберегли нам «нашу девочку». Уф-ф. У бедных зрителей голова кругом идет.