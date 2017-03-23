Последняя жертва?

Когда я передаю эту заметку, полиция уже сняла оцепление у входа в отель «Премьер-палас», что находится в самом центре Киева, на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. Отель, напомню, принадлежит российской группе VS Energy, которую представляют известные российские бизнесмены Александр Бабаков и Евгений Гинер (официальных сообщений о смене собственника не поступало). Закончили работу эксперты-криминалисты и следователи, с брусчатки смыли кровь, увезли тело убитого, полностью восстановилось движение транспорта, рассосалась пресса и зеваки.

23 марта, примерно в 11.25, Денис Вороненков вместе с охранником подходил к отелю «Премьер-палас», где назначил деловую встречу. Пули киллера настигли обоих на тротуаре бульвара Шевченко, там была припаркована машина экс-депутата Думы. Охранник открыл ответный огонь. Вороненков, скорее всего, скончался на месте.

В сети появилось любительское видео, снятое в первые же минуты после нападения. Неподвижный Вороненков, в костюме и светлой рубашке, лежит навзничь, неподалеку от него скорчился на боку мужчина в белой куртке и джинсах, он шевелится - ранен! Мужчину поднимают, и, поддерживая, ведут к патрульной машине полиции. «Полиция, там еще один живой есть!» — слышен возглас. У машин, стоящих со стороны Пушкинской, лежит раненный, судя по всему, человек молодой. Полицейские бегут, куда показали.

«У него пуля в лицевой кости, но живой! — комментирует все тот же наблюдательный прохожий. — Не тащите, может, его нельзя трогать, надо «скорую» срочно вызвать!»

На место прибывает начальник киевской полиции Андрей Крищенко. Он подтверждает журналистам личность убитого и сообщает первичную информацию: «Киллер сделал семь-восемь выстрелов. Медики сказали: огнестрельные ранения в живот и шею». Позже, в интервью интернет-изданию «Цензор.нет», Крищенко рассказал, что Вороненков шел на встречу к экс-депутату Госдумы РФ Илье Пономареву.

Убийца выстрелил из пистолета «ТТ» с близкой дистанции. Пули охранника также достигли цели. «Это происходило в присутствии многих свидетелей. Данные всех видеокамер, которые снимали место преступления, уже изъяты, личность убийцы устанавливается», — сообщал начальник полиции Киева.

Плохая новость долетает до Рады. Сессионный день начался с сообщения о том, что ночью близ города Балаклея Харьковской области вспыхнул пожар на артиллерийских складах Минобороны Украины, отчего стали взрываться ракеты и снаряды. Огонь, охвативший примерно половину арсенала, локализовать не удалось. Из Балаклеи и прилегающих сел эвакуировали 20 тысяч человек. О жертвах сообщений нет, но обстановка тяжелая, это не скрывают. От Балаклеи до Харькова — менее ста километров. Министр обороны Степан Полторак не сомневается: в Балаклее произошла диверсия то ли с использованием беспилотника, то ли с проникновением ДРГ (диверсионно-разведовательной группы) на режимную территорию, то ли посредством радиоуправляемого заряда. По умолчанию следует: диверсия — акция устрашения — имеет прямое отношение к войне на Донбассе и блокаде оккупированных территорий. Полторак заметил, что некоторое время назад уже была попытка проникновения на этот же артсклад, и ее успешно пресекли, хотя по оперативным сводкам мне не удалось обнаружить запись о происшествии.

И вот следующее потрясение — убийство в центре столицы Украины. Большинство наблюдателей в Киеве, что очевидно, видят в событиях одну связь и один почерк — российский.

В кулуарах Рады журналисты берут в кольцо советника министра МВД Зоряна Шкиряка. Тот подтверждает: киллер, парень в красных кроссовках, находится в больнице, под усиленной охраной полиции, ему оказывается необходимая медпомощь. Шкиряк подчеркивает: нападавшего удалось взять живым, что «является очень важным фактором для успешности расследования преступления».

Тем временем, на место убийства приезжают военный прокурор Украины Анатолий Матиос, глава СБУ Василий Грицак и министр внутренних дел Юрий Луценко. Следом появляется супруга Вороненкова, Мария Максакова. Она ненадолго задерживается у тела мужа, по-прежнему лежащего на тротуаре (его уже накрыли черной пленкой) — проводят процедуру опознания. В кольце вооруженной охраны Максакова заходит в холл «Премьер-паласа» — общаться со следователями. Минут через 30-40 Марию, так же плотно закрываемую от объективов, стремительно сажают в черный джип, который уезжает в сопровождении еще нескольких машин и экипажа полиции.

Мария Максакова на месте убийства Дениса Вороненкова. Фото: ТАСС

Дает брифинг Генпрокурор Юрий Луценко. Он вносит уточнения: «Погибший господин Вороненков получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот. Скончался на месте». О киллере говорит: «Находится на грани смерти, на искусственном жизнеобеспечении». Жизнь охранника вне опасности.

Луценко называет убийство экс-депутата Думы «привычной для Кремля показательной казнью свидетеля». Как известно, Вороненков и Илья Пономарев, перебравшиеся в Украину и получившие гражданство, являются свидетелями Генпрокуратуры Украины по делу о госизмене беглого президента страны Виктора Януковича. Луценко назвал «сверхважными» свидетельские показания Вороненкова, данные под протокол. Хотя у прокуратуры существует и другая рабочая версия, связанная с контрабандой наркотиков, — Вороненков ранее служил офицером ФСИН.

По словам Генпрокурора, убийца экс-депутата Госдумы имел при себе украинский паспорт и служебное удостоверение.

«Вообще-то я редко встречал киллера, который имел при себе документы. А этот — взял! — иронизирует Луценко. — Проверяем, настоящие ли они».

На том же брифинге получает слово Илья Пономарев. По его мнению, к убийству причастен генерал ФСБ Олег Феоктистов. «В России есть несколько генералов, у которых есть право прямого звонка президенту Владимиру Путину. Феоктистов — один из этих генералов». Пономарев рассказывает, что подбежал к «Премьер паласу», когда Вороненков уже лежал на тротуаре у стены отеля. После встречи, которая не состоялась, Пономарев и Вороненков должны были вместе отправиться на очередной допрос в военную прокуратуру Украины.

Со слов спикера СБУ Елены Гитлянской, которые цитирует «Интерфакс-Украины», стало известно, что СБУ не осуществляла охрану особо ценного свидетеля Вороненкова. Не занимались этим ни Нацполиция, ни Национальная гвардия. Только сейчас принято решение об охране Максаковой и Пономарева силами спецподразделения СБУ.

Около 16.00 по Киеву пресса узнает: киллер скончался в больнице. Успели ли его допросить — вопрос остается открытым.

Спустя несколько часов интернет-ресурс «Цензор.нет», ссылаясь на собственные источники, информирует: под псевдонимом «служебное удостоверение», которое, как указал Генпрокурор, обнаружили у киллера, скрывалось удостоверение участника АТО, бывшего бойца Нацгвардии Украины, уволившегося в запас в августе 2016 года. Найти объяснение всему этому предстоит прокуратуре Киева, которой поручено расследование.

Уголовное производство открыто по статье 115 («умышленное убийство») УК Украины. К расследованию будут привлечены оперативные сотрудники СБУ.

Киев