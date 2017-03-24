Что датчанину — позор…

В мире разгорается небывалый скандал по поводу отмывания 700 млрд рублей из России. Власти и правоохранительные органы нескольких европейских стран отреагировали на совместное расследование «Новой газеты» и ведущих мировых СМИ, опубликованное менее недели назад. И только в России, из которой эти деньги и были выведены (то есть главной пострадавшей стране), никакой официальной реакции на «Ландромат» (так мы назвали операцию по отмыванию денег) не последовало.

740 млн долларов, выведенных из России, прошло через банки Велико­британии. Об этом в понедельник сообщила The Guardian, партнер «Новой газеты» в этом проекте. И уже в среду экономическому секретарю министерства финансов Великобритании пришлось отвечать на неприятные вопросы членов Палаты общин, некоторые из которых описали эту историю «как национальный скандал и позор», сообщает The Guardian.

Депутаты нижней палаты парламента обвиняли представителя правительства в том, что принимаемые меры по борьбе с отмыванием денег недостаточны, а участие британских банков и компаний в таких масштабных схемах угрожает финансовой системе страны. Кирби заверил депутатов, что Национальное агентство по борьбе с преступностью уже расследует это дело. На прошлой неделе Кирби, по его словам, даже встречался с представителем агентства, но там посетовали на то, что Россия отказывается сотрудничать с правоохранительными органами Великобритании по таким делам. «Без активной помощи российских властей трудно представить, как детективы смогут арестовать отмывателей денег или остановить подобные схемы в будущем», — говорил Кирби.

Эту же информацию The Guardian подтвердил глава отдела по борьбе с отмыванием денег агентства Дэвид Литтл. «Деньги, поступающие в Велико­британию из России, становятся проблемой, потому что мы не понимаем, из каких они источников. Помощь со стороны России — недостаточна. Нам не сообщают, имеют ли эти деньги преступное происхождение», — говорит Литтл.

На недостаточную помощь и даже противодействие со стороны российских правоохранительных органов жаловались и в Молдавии. Власти этой страны даже передали российскому послу ноту протеста, в которой говорилось о не­однократных случаях давления со стороны ФСБ на молдавских чиновников, приезжавших в Россию с официальными визитами. В Молдавии это давление связывали именно с расследованием отмывания 700 млрд рублей из России.

В Дании публикации о «Ландромате» также вызвали небывалый скандал. По данным издания Berlingske, которому «Новая газета» передала банковские проводки, крупнейшие банки Дании Nordea и Danske Bank были замешаны в сомнительных операциях на более чем 1 млрд долларов.

Danske Bank признал, что его эстонское отделение было вовлечено в сомнительные операции, счета почти всех замешанных в них клиентов были закрыты, а данные об этих транзакциях были переданы властям. Публикацию журналистов прокомментировал и премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен. «Эти сведения расстроили и обеспокоили меня. Позвольте сказать на простом датском — это позор», — сказал Расмуссен.

Министр экономики Дании Брайан Миккельсен заявил журналистам, что власти страны рассмотрят возможность увеличить штрафы для банков за отмывание денег.

Датские правоохранительные органы, в свою очередь, уже заявили о том, что займутся расследованием этого дела.

Совместное расследование «Новой газеты» и ее партнеров вызвало такую реакцию на официальном уровне не только в Дании и Великобритании. Скандал разгорается и в других странах мира — Южной Корее, Германии, Финляндии, Австрии.

И только в России ни один представитель власти это расследование не прокомментировал. Впрочем, это уже давно не новость.