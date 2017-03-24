Следственный комитет предъявил экс-губернатору Кировской области Никите Белых обвинение в еще одной взятке. Оно объединено с первым делом, по которому Белых обвиняют в получении 400 тысяч евро.

Об этом стало известно 22 марта на заседании в Басманном суде Москвы, где рассматривался вопрос о продлении срока ареста Белых. И арест этот судья Юлия Сафина буднично продлила еще на три месяца — до 24 июня, согласившись с традиционными шаблонными доводами следователя и прокурора (среди прочих «состояние здоровья Белых вполне позволяет содержаться в СИЗО»). Несмотря на то что всем присутствующим в зале было очевидно: обвиняемый выглядит крайне плохо. Бросался в глаза нездоровый цвет лица, вялость, заторможенность и потухший взгляд. С июня 2016 года ему так и не предоставили ни одного свидания с родными.

На заседании сам Никита Белых и его защита просили отпустить его под домашний арест именно в связи с тем, что в СИЗО его состояние здоровья ухудшается.

— Ничего нового в аргументации следствия не появилось, я не могу сидеть в изоляторе прежде всего по медицинским показаниям, — говорил Белых. Его адвокат Андрей Грохотов напомнил, что некоторых обвиняемых во взятке (например, Алексея Улюкаева) до суда отпускают домой, где они ходят в браслетах. Белых же с большим количеством диагнозов находится в условиях СИЗО и не получает там лечения, ему только проводят диагностику.

— Между тем у Никиты Юрьевича появились новые тяжелые диагнозы: повреждение тканей мозга и позвоночника, — сообщил суду защитник. — Мы сомневаемся, что он может выйти живым из СИЗО.

Адвокат политика Андрей Грохотов рассказал «Новой» подробности:

— Если не ошибусь, у него энцефалопатия (органическое заболевание головного мозга, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции). Причем диагноз — уже энцефалопатия второй степени. Это — согласно заключению врачей больницы СИЗО «Матросская тишина», где он обследовался. Раньше у него в жизни этого никогда не было. И врачи «Лефортово» этого не устанавливали. Медицинскими документами подтверждено, что проблема появилась сейчас и может быть связана с диабетом и высоким давлением. Но утвердительно не смогли написать, с чем связано, — то есть даже в больнице не смогли понять причину. Но главное — признаки и степень установили. Он как раз с начала нового года стал жаловаться на головные боли (один из признаков болезни. — Ред.). И еще его мучают боли в позвоночнике — тоже изменения костной ткани позвоночника — я не помню, как точно называется диагноз, но его тоже поставили врачи «Матроски».

Документы о новых диагнозах есть в распоряжении и следствия, и суда. Однако следователь Роман Мухачев на заседании по продлению меры пресечения больше углублялся в пояснения по поводу нового уголовного дела. По его словам, 9 марта он соединил в одно производство два эпизода, а 17 марта уже предъявил Белых обвинение в окончательной редакции.

Адвокат экс-губернатора отметил, что новый эпизод является «вымышленным». Следствие полагает, что взятку в 200 тысяч евро, из-за которой было возбуждено это дело, якобы через кучу людей бывшему губернатору Кировской области передал еще в 2012 году бизнесмен Эдуард Ларицкий, будучи членом совета директоров Нововятского лыжного комбината. Деньги якобы предназначались за ту работу, «которая выполнялась за прошлые годы». Кстати, в настоящее время сам Ларицкий находится в СИЗО — по обвинению в мошенничестве с кредитами.

При предъявлении второго обвинения следствие намекало защите и самому Белых, что можно заключить досудебное соглашение, рассказал «Новой» Андрей Грохотов.

— Нам настойчиво разъясняли права, предусмотренные УПК, которые говорят о досудебном соглашении. При предъявлении первого обвинения Никите Юрьевичу такого не предлагали, и весь период следствия по первому делу — тоже не предлагали. И именно когда было представлено новое постановление о возбуждении уголовного дела, активно — три раза — предложили ознакомиться с правом о досудебном соглашении. Мы расцениваем это просто как давление, как попытку нагнетания обстановки: озвучить сначала, что вот, дескать, есть второе дело, есть новый статус подозреваемого, и потом навязчиво говорить о досудебном соглашении.

По словам Грохотова, Белых и защита отказались подписывать что-либо — ни по первому, ни по второму обвинению экс-губернатор своей вины не признает.

— Мы считаем, что новое дело — это попытка создать образ преступника и взяточника в условиях, когда первый эпизод, в общем-то, разваливается, — добавил адвокат.