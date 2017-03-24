Кто вывел из игры академика Фортова?

В понедельник стало известно, что все трое претендентов на пост главы РАН сняли свои кандидатуры с очередных выборов, которые должны были состояться в среду, 22 марта. Официально этот неожиданный демарш объяснили необходимостью решения «процедурных вопросов», хотя кандидаты до последнего рассылали свои программы и подтверждали намерение баллотироваться. Выборы президента академии перенесены на ноябрь этого года.

В среду нынешний президент РАН Владимир Фортов был госпитализирован, и академию временно возглавил его заместитель, Валерий Козлов. Политический кризис в РАН может закончиться тем, что полномочия по назначению главы академии будут переданы президенту России, который будет выбирать его из списка кандидатов, а механизм выборов станет чисто символическим.

Скорее всего, Фортова вызывали в администрацию президента и вынуждали подать заявление об отставке, говорит источник «Новой газеты» в РАН на условиях анонимности. Фортов отказался сниматься с выборов, но двое других кандидатов — Александр Макаров и Владислав Панченко — пошли властям навстречу. В такой ситуации Фортов становился бы безальтернативным кандидатом, а значит, его избрание потеряло бы легитимность. В результате на общем собрании, участниками которого стали около двух тысяч членов академии из разных регионов России, все трое кандидатов отказались от выдвижения.

«Истоки того, что происходит сегодня с главной научной структурой в России, нужно искать в 2013 году, когда проходили выборы Фортова», — говорит источник «Новой». Предыдущий президент академии с 1991 года — Юрий Осипов — понимал, что структуру ждут серьезные изменения, и не захотел снова баллотироваться на руководящий пост. В результате на выборах победил Владимир Фортов, после чего была запущена реформа РАН.

«Уход Осипова привел к нарушению равновесия в отношениях между академией и государством: Фортов изначально показался власти неудобным человеком, его кандидатуру долго не утверждали», — говорит член академии.

В тот же период появились слухи о ликвидации РАН — процессу помешали лишь массовые протесты академиков и переговоры Фортова с высокопоставленными чиновниками. Было решено переписать устав организации, но из-за противодействия правительства процесс затянулся на полгода. «Каждый новый вариант они встречали в штыки, и в итоге устав фактически написали юристы правительства. Поэтому сегодняшние претензии насчет того, что он плохой и непрозрачный, звучат просто смешно», — считает источник «Новой».

Последующие три года прошли в попытках РАН выстроить нормальные отношения с Министерством образования и ФАНО. С министерством общий язык найти удалось, но конфликт с ФАНО продолжал обостряться. «В ФАНО хотели избавить ученых от несвойственных им функций (речь идет об административном управлении имуществом. — А.Х.), но в итоге начали забирать у академии все полномочия подряд», — говорит академик.

Самым серьезным ударом по позициям РАН стало решение объединить структуру с Российской академией медицинских наук (РАМН) и Российской академией сельскохозяйственных наук (РАСХН). В ходе реформы контроль над научными институтами, без которого академия не имеет практически никакого влияния на науку, перешел к ФАНО. С тех пор основное финансирование поступает институтам от агентства, поэтому оставшиеся у РАН функции (научно-методическое руководство и финансирование фундаментальных исследований) превращаются в фикцию.

В СМИ появлялась информация о том, что передел в РАН может происходить в интересах Михаила Ковальчука (брата близкого к Владимиру Путина бизнесмена Юрия Ковальчука), которого называют одним из идеологов реформы академии. Ковальчук, член-корреспондент РАН с 2000 года, давно добивается статуса академика.

Источник «Новой» полагает, что это не самая правдоподобная версия: РАН уже превратилась в обычный «общественный клуб», пост президента академии сегодня — лишь трата времени и нервов. «Скорее, это делается, с тем чтобы задавить остатки научной вольницы: в академии до сих пор проходили какие-то выборы, звучали какие-то возражения и прочее. Ничего этого теперь быть не должно», — говорит член РАН. Впрочем, этой цели никак не противоречит передача контроля над академией приближенным к власти лицам.

Логическим завершением этой ситуации может стать принятие законодательных поправок, закрепляющих право назначения главы РАН за президентом России. Институт выборов главы организации, формально существовавший даже во времена Политбюро, будет фактически отменен. Назначенный глава продолжит реформу, после которой РАН окончательно растеряет свои полномочия и репутацию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже пообещал оказать организации «юридическую поддержку» и не допустить в академии «коллапса».