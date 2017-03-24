Где, кого, за что

Газовая завеса

Соучастник теракта на Дубровке приговорен к 19 годам лишения свободы. Кто повинен непосредственно в гибели людей, так и не установлено

Суд: Московский окружной военный суд

Подсудимый: Хасан Закаев

Статьи: ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 206 УК РФ (захват заложника), ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка оружия)

Приговор: 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима

21 марта Московский окружной военный суд признал Хасана Закаева виновным в организации захвата зрителей мюзикла «Норд-Ост» в октябре 2002 года, в результате которого, по официальным данным, погибли 130 заложников (по информации организации «Норд-Ост» — 174 человека). Закаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в колонии строгого режима.

Суд установил, что Хасан Закаев входил в преступное сообщество Шамиля Басаева и оказывал пособничество в подготовке теракта, а именно — организовал в 2002 году транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, впоследствии использованных террористами для захвата Театрального центра на Дубровке.

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, присудив им в качестве компенсации морального вреда суммы от 500 тысяч до 4 миллионов рублей. Минимальные выплаты назначены выжившим заложникам, максимальные — родственникам погибших.

По словам адвоката Марии Кура­киной, представляющей интересны нескольких потерпевших, по меркам российской и международной судебной практики размер выплат недостаточен, поскольку «здоровью выживших заложников нанесен чудовищный ущерб». «Но главное — не в компенсации, а в том, что так и не проведено надлежащего расследования, не выяснено, воздействию какого вещества подверглись заложники, не проведена экспертиза по установлению степени причиненного им вреда, — то, что обычно делают в любом уголовном деле», — пояснила адвокат «Новой газете».

Представители потерпевших заявили о намерении обжаловать приговор в апелляции и возможном обращении в Европейский суд по правам человека с новыми жалобами на российские власти.

В данный момент в Европейском суде по правам человека находятся жалобы 95 жертв теракта, поданные ранее адвокатом Игорем Труновым. В 2011 году Европейский суд уже вынес решение по делу «Финогенов и другие против России», удовлетворив жалобы 64 потерпевших. Заявители обвиняли российские власти в неоказании заложникам своевременной медицинской помощи и недостаточно эффективном расследовании теракта. Страсбург установил связь между примененным во время штурма театрального центра газом и смертью заложников и признал нарушение Россией права на жизнь, гарантированного Европейской конвенцией, а также выявил нарушения при расследовании обстоятельств теракта. К ним суд отнес то, что ФСБ не раскрыла формулу газа, а органы следствия не установили личность всех должностных лиц, ответственных за спасательную операцию и координировавших действия врачей, спасателей и военнослужащих. ЕСПЧ обязал Россию провести надлежащее расследование действий должностных лиц, виновных в неэффективности спасательной операции.

Юлия Счастливцева —

специально для «Новой»

«Особо опасный приговор»

Фото: РИА Новости

Суд: Верховный суд России

Подсудимая: Варвара Караулова

Статья: ст. 205 УК РФ (терроризм)

Стадия: обжалование

Решение: приговор в 4 года и 6 месяцев колонии оставлен в силе

Верховный суд 22 марта отклонил жалобу Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к боевикам из «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России. — Ред.). Таким образом, приговор — 4 года и 6 месяцев колонии общего режи­ма — был оставлен в силе.

По версии следствия, девушка собиралась присоединиться к группировке «Бадр» и стать смертницей. Карулова была задержана в Турции при попытке улететь в Сирию. В качестве доказательства следствие представило переписку Карауловой с вербовщиком ИГ. Девушку освободили под домашний арест. Однако вскоре, поскольку, по данным следствия, она продолжила общаться со своим вербовщиком в интернете, вновь арестовали.

«В том, что в действительности совершила Варвара Караулова, нет состава преступления. Имеет место криминализация некриминальных действий. Противная сторона в обвинительном приговоре пишет, что защита не доказала тот факт, что Варвара сама прекратила общение с так называемым Саматовым. Сторона обвинения пытается переложить бремя доказанности на сторону защиты», — сказала в Верховном суде адвокат Каринна Москаленко.

«Кому был адресован приговор? Нам объясняют: чтобы другим девушкам было неповадно и чтобы, услышав об этом приговоре, они перестали бы общаться с экстремистами. Я думаю, это лукавство. Возможно, стороне обвинения в силу возраста трудно это понять, но молодые люди эти обвинения не услышат. Прямо сейчас многие девушки продолжают общаться с вербовщиками. Главными защитниками являются родители, и теперь родители сделали вывод: не дай бог обратиться в правоохранительные органы, лучше разбираться самим, в итоге приговор не увеличивает нашу безопасность, а уменьшает ее», — говорил адвокат Илья Новиков.

Андрей Дубровский —

специально для «Новой»

«Не в чемоданах, конечно, вывозили, но вывозили»

Мосгорсуд признал законным повторный заочный арест Уильяма Браудера и Ивана Черкасова

Суд: Московский городской суд

Подсудимые: Уильям Браудер и Иван Черкасов

Статьи: «Организация уклонения от уплаты налогов» (ст. 199 УК), «Организация преднамеренного банкротства» (ст. 196 УК), «Неисполнение обязанностей налогового агента» (ст. 199.1 УК)

Стадия: рассмотрение меры пресечения

Решение: заочный арест оставлен в силе

22 марта Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда, который ранее удовлетворил ходатайство МВД о повторном заочном аресте главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова. Арест произошел в рамках нового — выделенного из старого большого, от 2004 года — дела о «покушении на преднамеренное банкротство», «уходе от налогов» и «покушении на неисполнение обязанностей налогового агента».

Выделение и само расследование уголовного дела в отношении Браудера и Черкасова происходило в кратчайшие сроки, а именно за одну неделю — с 8 по 17 февраля 2017 года. Причем расследование следствие завершило буквально через час после того, как Тверской суд заочно арестовал обвиняемых. Сейчас идет стадия ознакомления, после чего дело передадут в суд, который, так же как и суд в 2013 году (тогда вместе с Браудером по делу об уходе от налогов посмертно судили и покойного Магнитского), будет носить заочный характер.

В отношении проживающих в Великобритании Браудера и Черкасова ранее российскими судами уже выносились решения о заочном аресте, однако в обоих случаях российские запросы отклонил Генеральный секретариат Интерпола как политически мотивированные и отказался объявлять кого бы то ни было в международный розыск.

Адвокат Браудера и Черкасова Александр Антипов, выступая в Мосгорсуде, говорил, что требование ареста безосновательно. Он ходатайствовал об истребовании документов, подтверждающих доводы следствия о том, что Браудер и Черкасов якобы «препятствуют производству по делу» — ведь об этом производстве их вообще не информируют. Суд в этом отказал.

Прокурор Алексей Куликов и следователь Артем Ранченков, в свою очередь, настаивали на аресте в связи с тем, что обвиняемые якобы давят на свидетелей, вывезли большинство сотрудников в Лондон («не в чемоданах, конечно, вывозили, но вывозили») и пытаются избежать «справедливого наказания».

— И Черкасов, и Браудер изначально избрали своим средством нападение, — заявил следователь. — На наши письма не отвечают… Идет давление, в том числе на правоохранительную систему. Давили раньше на следователя Карпова публичными расследованиями… Это препятствует работе, конечно.

С разницей в час судьи Мосгорсуда заочно арестовали сначала Черкасова, затем Браудера. Клетки были, разумеется, пусты.

— Побыстрей бы отстрелялись и разошлись, — волновался в перерыве молодой прокурор, опаздывающий на самолет.

Следователь же громко разговаривал по телефону и рассказывал собеседнику о том, что его с утра одолевали звонки коллег и знакомых относительно случившегося с адвокатом матери Сергея Магнитского. «И меня все спрашивали, где я был ночью», — смеялся в трубку Ранченков (адвокат Николай Горохов выпал с 5-го этажа собственного дома и сейчас находится в реанимации).

Защитник же Браудера и Черкасова рассказывал судьям о том, что ранее МВД арестовало арбитражного управляющего Александра Долженко, потребовав у него дать изобличающие показания на его доверителей по делу о принадлежавшей ранее фонду Hermitage компании «Дальняя степь» (по этому делу был посмертно осужден погибший в СИЗО Сергей Магнитский). Допрос Долженко, по данным Антипова, проводился в ФСБ.

Как рассказывал журналистам сам Долженко, в начале допроса ему якобы было сказано, что «по этому делу восемь человек умерли, последним из которых был Магнитский, и если я буду упорствовать, то продолжу этот список».

Как отметил в суде адвокат Браудера и Черкасова, первоначально Долженко дал требуемые следствию показания, но впоследствии отказался от них, заявив, что его «вынудили подписать протокол допроса путем шантажа».

— Это лишь его мнение. Цель та же — уйти от уголовной ответственности, — прокомментировал этот момент следователь.

— Говорить о политической мотивации здесь бессмысленно, — добавлял прокурор. — Показания господином Долженко давались добровольно.

Между тем на допросе летом 2016 года Долженко, согласно данным «Коммерсанта», заявил, что фамилию Браудера впервые услышал от следователя.

В ноябре прошлого года в суде Элисты начался процесс над Долженко. В ходе заседания ему стало плохо, он был госпитализирован в отделение реанимации кардиологического отделения больницы, однако процесс продолжился без него. В связи с многочисленными нарушениями адвокат подсудимого неоднократно заявлял отвод судье, после чего судья удалил самого адвоката и назначил обвиняемому государственного защитника. 23 марта в суде Элисты должны были пройти прения сторон.

Вера Челищева,

«Новая»

«Верующие» плакали

Суд: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга

Подсудимый: Руслан Соколовский

Статьи: ст. 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды», ст. 148 УК «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», ст. 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»

Стадия: судебный процесс

Грозит: до 5 лет лишения свободы

Продолжается расследование дела блогера Руслана Соколов­ского. Уже допросили свидетелей обвинения. В суде выступили настоятель Храма-на-Крови, священнослужители храма «Большой Златоуст» и просто «верующие граждане». Часть из них заявили, что «плакали» после просмотра ролика Соколовского, снятого им в Храме-на-Крови, где он играл в Pokemon Go.

«Мне было бы оскорбительно, даже если бы моих родителей назвали покемонами», — заявил один из свидетелей Илья Фоминцев.

Сам же блогер извинился перед теми, кого оскорбило содержание видеороликов.

Соколовского задержали в сентябре прошлого года, после того как он выложил свой видеоролик в YouTube. Показания на Соколовского дал екатеринбургский православный активист Максим Румянцев. На следующий день суд поместил Соколовского под стражу. Спустя неделю облсуд отпустил блогера под домашний арест. Однако позднее его опять отправили в СИЗО: за нарушение условий домашнего ареста. 13 февраля молодого человека вновь отпустили домой.

За время следствия количество эпизодов дела увеличилось до 17: девять эпизодов по статье о возбуждении ненависти и вражды, семь — по статье об оскорблении чувств верующих и один эпизод по статье о незаконном обороте средств для негласного получения информации.

Последнее обвинение связано с тем, что при обыске у Соколовского якобы нашли ручку с встроенной видеокамерой.

Александра Копачева,

«Новая»

Где, кого, за что

Опять Мохнаткин

Котласский городской суд приговорил оппозиционера Сергея Мохнаткина, уже отбывающего срок в Архангельской области, к двум годам колонии строгого режима по обвинению в дезорганизации работы управления ФСИН этого региона (ч. 2 ст. 321 УК), — сообщила его знакомая, Татьяна Пашкевич. Теперь 61-летнему Мохнаткину по совокупности осталось сидеть два с половиной года.

Дело против Мохнаткина возбудили в марте 2016 года при его этапировании из ИК-4 в СИЗО-2 Котласа. По версии следствия, Мохнаткин ударил сотрудника колонии по лицу. Сам Мохнаткин утверждал, что его избили сотрудники ФСИН за отказ от этапирования без соответствующих документов, после чего у него диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Напомним, что в июне 2016 года тот же Котласский суд признал Мохнаткина виновным и в оскорблении начальника отряда колонии, приговорив к 11 месяцам лишения свободы. Защита Мохнаткина настаивала, что оба дела возбудили с целью скрыть избиение активиста.

Впервые Мохнаткина осудили в 2010 году — тогда его приговорили к 2,5 года колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти во время оппозиционной акции «Стратегии-31». Он был помилован президентом за два месяца до окончания срока. Однако в декабре 2014 года Мохнаткина вновь осудили — на 4,5 года по обвинению в применении насилия в отношении полковника полиции во время все той же акции «Стратегия-31» .

Расхищена резиденция президента

Басманный суд Москвы до 21 мая санкционировал арест всех шести фигурантов дела о хищении при строительстве резиденции президента России. Согласно версии следствия, глава ФГУП «Атэкс» при Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор «Стройфасада», с которым ФГУП заключало договоры подряда, Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и глава еще одной фирмы-подрядчика Дмитрий Торчинский — ее участниками. Еще два предпринимателя подозреваются только в мошенничестве. Все арестованные не признают свою вину.

В ходе судебного заседания стало известно, что дело об этом хищении было выделено из другого, в котором главным фигурантом проходит арестованный питерский олигарх Дмитрий Михальченко, которого обвиняют в контрабанде элитного алкоголя.

Такая «Россия молодая»

Бывшего лидера движения «Россия молодая» и экс-заместителя министра внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Максима Мищенко Новомосковский городской суд приговорил к 2,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Суд также оштрафовал его на 80 тысяч рублей и на три года лишил его права занимать должности в органах власти.

По версии следствия, в 2015 году Мищенко, отвечавший в тульском правительстве за работу с некоммерческими организациями, сговорился с главой НКО «Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» Геннадием Ефимовым и помог ему выиграть грант на 650 тысяч рублей. Средства должны были пойти на организацию митингов и конференций, но мероприятия проведены не были, а деньги были переведены на счета других организаций.

Максим Мищенко в 2005 году возглавил движение «Россия молодая» («Румол»), которое занимало проправительственную позицию. В 2008–2010 годах движение оказалось дискредитированным контактами с националистическими организациями, в первую очередь с «Русским образом», связанным с «Боевой организацией русских националистов» (БОРН), члены которой устраивали жестокие убийства мигрантов и антифашистов.

Политика — это наркотик

20 марта Ленинский районный суд Ставрополя отправил Кирилла Бобро, лидера местного «Молодежного Яблока», под стражу на два месяца. Его обвиняют в хранении наркотиков. Сам активист утверждает, что наркотики попали в его квартиру во время обыска 16 марта, который проводили сотрудники Центра «Э».

Несмотря на то что у Бобро есть двухлетний сын, а партия «Яблоко» заявила о готовности внести залог, суд арестовал Кирилла, рассказал «Новой» адвокат активиста Николай Рыбаков, отметив, что обжалует решение суда.

Сам Кирилл Бобро, его родные и руководство «Яблока» уверены, что уголовное преследование связано с его оппозиционной деятельностью.

Вера Челищева,

Александра Букварева,

«Новая»