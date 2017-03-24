«Поверка» на бдительность

Они заявляют, что действуют от имени правительства. Они звонят ежедневно в течение месяца, а то и двух-трех, обязательно — рано утром, часов в семь, в субботу или воскресенье, они забрасывают почтовый ящик «официальными письмами» за подписью гендиректора с печатью: «Немедленно, прямо сейчас, сию же секунду замените индивидуальные счетчики учета воды, установленные в квартире! И обязательно сделайте поверку! Иначе (вот такое-то постановление правительства! вот такой-то закон!) будете платить за потребление по показаниям общедомовых счетчиков!» Вежливо просить больше не беспокоить, отсылать по другому адресу, срываясь на крик, бросать трубку — бесполезно, они не остановятся, проверено. В Единой справочной службе правительства Москвы признают, что, к сожалению, «на них пока нет управы, этот вопрос остается открытым». Однако уберечь свой кошелек от мошенников, выступающих якобы от имени государства, все же можно.

Жители Москвы могут обнаружить в своем почтовом ящике якобы официальный документ от Единого расчетного центра (ЕРЦ), подписанный гендиректором Киселкиным Е.А. Эта фирма действительно существует — она зарегистрирована в ЕГРЮЛ как ООО. Это частная компания, которая навязывает услуги по установке и поверке счетчиков воды в квартире. Отличается она от ЕИРЦ — государственного бюджетного учреждения, которое занимается эксплуатацией общедомовых приборов учета тепла в подвальных помещениях жилых домов, — одной буквой, но это, как говорит гражданский активист и директор фонда «Я горожанин» Варвара Грязнова «Новой», «совсем другая история»: «Эти мошенники рассчитывают на то, что люди перепутают их название и название официальных организаций, испугаются угроз и решат, что на это письмо нужно реагировать. Ведь многие помнят, что в каждом районе был свой Единый расчетный центр, но не все знают, что их давно расформировали и вместо них появилось ГБУ ЕИРЦ города Москвы».

Такие «уведомления» приходят не только от этой компании, но и от многих других. Причем в них могут быть указаны и верные сведения. Например, о том, что поверку приборов горячего водоснабжения надо делать раз в четыре года, а холодного — раз в шесть лет. Самые недобросовестные компании убеждают не ограничиваться поверкой, которая в целом недорога, а сделать еще и замену самого счетчика. А это уже совсем другие деньги.

С первого взгляда может показаться, что с вами имеют дело приличные люди: «Если Вы уже произвели поверку приборов учета, просьба не реагировать на данное уведомление». И по телефону вам скажут: «Согласно закону о Защите прав потребителей, вы имеете право провести работы в организации, которая имеет соответствующий допуск и лицензию на проведение данных работ». И тут же сообщат: «Мы имеем такие документы».

Чтобы не тратить время москвичей на выяснение связи ЕРЦ и ЕИРЦ, корреспондент «Новой» трижды звонил по номеру, указанному в «документе». Каждый раз трубку снимали разные люди. Вопрос, по сути, был один: «Вы частная или государственная компания?», а ответы — разные.

Первый ответ: «Мы с управляющими компаниями в одной структуре. ЕРЦ — это организация, которая ведет учет. Городская государственная организация».

Ответ на вопрос: «Вы — государственная компания?» — «Да». — «Вы имеете отношение к ГБУ ЕИРЦ?» — «Это одно и то же». — «Они только что по телефону сказали, что вы не имеете к ним отношения».

Вместо ответа бросили трубку.

Третий: «Какой у вас юридический адрес?» — «Улица Рождественская, 5/7». — «А вы имеете отношение к ГБУ ЕИРЦ?» — «К какому ГБУ? Не знаю я, о каком ЕИРЦ вы говорите». — «А у вас коммерческая фирма или государственная?» — «ООО».

А вот что сказали по телефону горячей линии в ГБУ ЕИРЦ: «Организация ЕРЦ нам неизвестна и никакого отношения к нам не имеет».

Что делать, когда раздаются бесконечные звонки?

«К сожалению, здесь не так много рычагов, — пояснила Грязнова. — Можно записать разговор на диктофон и потом написать заявление в полицию или прокуратуру. Но можно просто сразу положить трубку. Это довольно действенно, потому что они используют так называемую технологию «холодного обзвона». У них есть база, где они в таком случае укажут — «нет контакта». Если вы с ними начнете разговаривать, то они будут считать, что вас можно переубедить. С ними не надо разговаривать вообще, даже посылать, потому что они напишут: «Неадекват, но ответил».

По словам начальника службы корпоративных коммуникаций Мосэнергосбыта Вадима Надточиева, мошенники рассылают свою рекламу не только по счетчикам воды, но и по счетчикам за электроэнергию. Поэтому надо знать следующее:

«По воде информирует УК, по свету — Мосэнергосбыт. Все. Больше никто. Всех остальных нужно игнорировать.

Сейчас Мосэнергосбыт доводит до людей информацию о том, что нужно проводить поверку электросчетчиков. В постановлении правительства сказано, что вышедший за срок поверочного интервала прибор учета электроэнергии считается неисправным. А если он неисправен, мы не можем принимать его показания».

После этого, по словам Вадима Надточиева, три месяца Мосэнергосбыт рассчитывает стоимость электроэнергии по среднемесячному показателю за предыдущие периоды, а затем выставляет счет за электроэнергию по нормативу в зависимости от количества проживающих в квартире людей. Граждан о необходимости провести поверку электросчетчика Мосэнергосбыт информирует в личном кабинете на сайте, в письме на электронную почту. Поверку счетчиков, по словам Надточиева, проводит только одна компания — государственная организация «Ростест». В Москве есть филиал — «РостестМосква».

Как пояснили в управляющей компании «Юнисервис», а также в ГБУ ЕИРЦ, устанавливать счетчики и делать поверку может любая подрядная организация, имеющая лицензию. «Вы можете обратиться в вашу управляющую компанию, у них есть список аккредитованных компаний, которые занимаются заменой и поверкой приборов учета в квартирах. А если какая-либо другая организация склоняет вас к заключению договора, это является нарушением законодательства», — пояснили в Едином справочном центре правительства Москвы.

«Если нет доверия ни к УК, ни к коммерческой фирме, и нет человека, который мог бы порекомендовать, какую компанию выбрать, можно обратиться в Мосэнергосбыт — государственную компанию, которая также оказывает коммерческие услуги — устанавливает и делает поверку счетчиков, и делает это очень качественно, — советует Варвара Грязнова. — Затем документацию об установке и поверке необходимо отнести в УК. Они, во-первых, пометят у себя, во-вторых, отправят пакет документов в Мосводоканал, где тоже это все будет отмечено. И тогда через его портал можно заполнять показания счетчиков».