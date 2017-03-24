На Украине были титушки, в Белоруссии появились шунявки

Шунявки — производное от фамилии министра внутренних дел Игоря Шуневича. В последние два дня, перед назначенной на субботу акцией протеста «День воли», шунявки занимались черновой работой — отлавливали по всему Минску активистов оппозиции, даже бывших. В следственном управлении КГБ завели новое уголовное дело о массовых беспорядках. За два дня — больше 30 задержанных.

Все началось с того, что Александр Лукашенко во вторник, во время поездки в Могилевскую область, заявил: «Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием».

На следующий день после заявления по всей стране начали арестовывать молодых людей. И активистов оппозиции, и неизвестных в политических и правозащитных кругах. Поначалу казалось, что логики в действиях силовиков нет вообще. Среди задержанных — спецназовец, спасатель, несколько пограничников, книготорговец, предприниматель, путешественник-экстремал. Но уже к вечеру среды выяснилось, что всех задержанных объединяет спортивно-патриотический клуб «Патриот», официально зарегистрированный при центре творчества детей и молодежи в Ленинском районе Бобруйска. Летом клуб организовывал летний лагерь в лесах. Тренировки, марш-броски, единоборства. Клуб был образцово-показательным, чиновники им гордились и включали в отчеты с достижениями. Единственное отличие от других таких же клубов — в этом разговаривали по-белорусски.

Но без оппозиционных активистов лепить уголовное дело о подготовке массовых беспорядков бессмысленно. И в довесок к задержанным начали хватать молодых оппозиционных активистов.

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Ребята из «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и Артем Левченко — столяры. 22 марта они устанавливали собственноручно изготовленную кухню в квартире известного белорусского писателя Владимира Орлова. В перерыве Дима и Артем заказали по телефону пиццу. Вместо пиццы приехал ОМОН и выломал дверь в писательской квартире. К вечеру стало известно, что оба — в СИЗО КГБ. Жене Дмитрия Дашкевича Анастасии поздно вечером позвонили из КГБ и сказали, что она может забрать ключи от машины мужа. Настя поехала. А когда вернулась — оказалось, что в квартире в ее отсутствие побывали. Следы незаконного обыска даже скрывать не пытались. Пропали деньги. И кот исчез. Сергея Пальчевского выволокли из машины, разбив стекло. Распространителя белорусских книг Алеся Евдаху подкараулили после литературной премии «Дебют».

Всего по делу о несуществующих беспорядках задержаны 26 человек. Все они — или в СИЗО КГБ, или в СИЗО №1 Минска. А еще есть полтора десятка активистов-везунчиков — тех, кого просто арестовывали и задним числом отправляли на 15 суток, чтобы те гарантированно не пришли на митинг 25 марта. Алеся Логвинца из тюрьмы увезли в больницу: у него сотрясение мозга и сломан нос. За Вячеславом Сивчиком приехали на кладбище — утром 23 марта он хоронил своего дядю, и его прямо с кладбища увезли в тюрьму. Павла Юхневича арестовали после работы, когда он ехал в детский сад за дочкой. Евгений Афнагель на днях получил водительские права, и первый в его жизни гаишник сообщил ему, что тот арестован.

В общей сложности за три недели, предшествующие Дню воли, в Белоруссии задержали около 300 человек. Масштабы, сопоставимые с декабрем 2010 года. Списки на сайтах правозащитных организаций и в социальных сетях постоянно дополняются.