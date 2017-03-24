Герметичная Россия

Последние примеры — отказ московского суда отменить закон, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, планы Госдумы распространить это условие на всю страну, решение Конституционного суда, позволяющее (хотя и с оговорками) задерживать одиночных пикетчиков, и намерения петербургского парламента лишить оппозиционные фракции права брать перерывы в заседаниях.

Московские коммунисты обжаловали столичный закон в суде — и проиграли: судьи решили, что права граждан этот закон никак не нарушает.

23 марта думский комитет по законодательству должен поддержать инициативу единоросса Ирины Белых (кстати, одного из соавторов законопроекта о фактически принудительном переселении жителей московских хрущевок), по которой аналогичные ограничения вводятся уже по всей стране.

Комитет по федеративному устройству и местному самоуправлению проект поддержал, президентская администрация, судя по всему, — «за», так что за судьбу проекта можно не волноваться.

Другая форма публичной активности, которая до сих пор не требовала санкции властей, — одиночные пикеты, которые можно проводить без уведомления. Но и с этим власти научились бороться — подсылая провокаторов, которые либо становятся рядом с пикетчиками, превращая пикет в якобы массовый, либо нападают на пикетчиков, или ведут себя агрессивно по отношению к ним, давая полиции повод для прекращения пикета и задержаний пикетчиков.

Эту практику задержаний обжаловал гражданин Сергиенко из Белгорода, от которого потребовали прекратить пикет, а затем доставили в полицию в связи с тем, что продолжение пикетирования могло якобы создать угрозу для его же безопасности — со стороны «лиц, не разделяющих его взгляды». Через час его отпустили без составления протокола и предъявления претензий. Сергиенко обратился в Конституционный суд, резонно указав, что нормы закона о полиции позволяют прекратить законный одиночный пикет посредством доставления участника пикета в отделение полиции под предлогом защиты от угрозы его жизни и здоровью — вместо того чтобы защитить его на месте (при необходимости — задержав нападающих).

Решение КС оказалось, в общем, ожидаемым.

Суд постановил, что в целом право полиции прекращать одиночное пикетирование Конституции не противоречит, хотя и отметил, что полиция вправе прекращать пикет и доставлять пикетчика в отделение только «в целях его защиты от непосредственной угрозы его жизни и здоровью, в случае если он не способен позаботиться о себе либо если опасности невозможно избежать иным способом.

При этом угроза жизни и здоровью должна быть реальной, а у сотрудников полиции должна «отсутствовать объективная возможность иными законными действиями устранить данную угрозу или противостоять ей без прекращения пикетирования». Из сказанного вытекает, что у полиции нет иного способа защитить гражданина от хулиганов иначе, как укрыв его в отделении.

Теперь перед полицией — в силу того, что выявленный КС смысл норм закона «О полиции» является общеобязательным и «исключает любое другое истолкование в правоприменительной практике», — открываются широкие возможности. Видя «нежелательный» пикет и нападающих на него нодовцев или «сорок сороков», всегда можно — причем на законных основаниях — отправить в участок пикетчика, не обращая никакого внимания на нападающих.

Наконец, еще один штрих: в Петербурге намереваются запретить оппозиционным фракциям Законодательного собрания брать перерывы во время заседания.

Сейчас действует норма регламента, по которой любая фракция может взять перерыв, после чего сделать заявление или пообщаться с журналистами для привлечения их внимания к важной теме. Такие перерывы брались после выборов 2014 года, которые сопровождались массовыми нарушениями — о чем оппозиция рассказала на мини-брифинге. Или — после убийства Бориса Немцова, когда парламентское большинство отказалось от минуты молчания в память политика. Оппозиция взяла перерыв, и 12 депутатов встали в ротонде Мариинского дворца с портретами Немцова — организовав свою минуту молчания.

Сейчас, после перерыва, взятого оппозицией для того, чтобы сделать заявление о давлении на помощников оппозиционных депутатов, участвовавших в «Марше в защиту Петербурга», «Единая Россия» не выдержала и заявила о намерении изменить регламент — так, чтобы перерывы объявлялись только по решению большинства депутатов. Это значит, что перерывы единороссы разрешат только себе.