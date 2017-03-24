История
«Кровь в конце тоннеля. Трагедия царствования государя Павла I». Лекция Андрея Зубова
Кафедра истории «Новой газеты» представляет
Фото: РИА Новости
Андрей Зубовдоктор исторических наук
коротко
- Двадцатичетырехлетний Павел I говорил своему воспитателю Петру Панину: «Человек — первое сокровище государства, а труд его — богатство. Его нет — труд пропал и земля пуста; а когда земля не в деле, то и богатства нет. Сбережение государства — это сбережение людей, сбережение людей — сбережение государства». Треть века, с 1762 по 1796 год Павел ждал восшествия на трон. Когда ему было 8 лет, мать Павла, Екатерина II, убила своего мужа и отца будущего императора. Постепенно царственный мальчик начинал сознавать весь ужас и всю ложь своего положения. Он, законный император, отстранен от трона узурпаторшей, мужеубийцей, а для него и убийцей отца — Екатериной.
- В Гатчине, временами под домашним арестом, всегда — под бдительным надзором чудовищной матери, он внимательно продумывал все то, что делала она, и сравнивал с тем, что сделал бы он, получив власть и трон. Он был умен, религиозен, прекрасно образован. Он искал не власти ради власти, как его мать и множество иных властолюбцев, но власти, как служения народу и Богу. Он знал, что мать хочет его вовсе лишить престола, передав власть его сыну Александру, своему внуку. А Павел ждал. В конце 1796 года, сразу же после смерти Екатерины II, Павел «штурмом берет» Царское Село, сжигает завещание матери и начинает править по своей воле. Правление это оказалось коротким.
- 11 марта 1801 года Император был убит своими ближайшими слугами. Сын Александр знал о заговоре и молчал.
- Почему и семья и узкий круг придворной знати были против продолжения царствования Павла I? Что сделал он такого, что умер страшной насильственной смертью?
При участии Кристины Прудниковой