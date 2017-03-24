Шахматные турниры, снег, парад велосипедистов и колокольный звон
Региональные власти придумывали десятки причин, чтобы не разрешить сторонникам Навального митинговать. «Новая газета» выбрала самые оригинальные
Фото: ТАСС
«Новая газета»редакция
«Новая газета» на вечер 24 марта, насчитала 15 городов, в которых воскресные акции сторонников Алексея Навального с требованием расследовать факты коррупции получили официальное согласование властей. Из них акции в формате митингов разрешены в семи городах (Альметьевск, Воронеж, Ижевск, Томск, Тюмень, Уфа, Иркутск) и еще в восьми — в формате пикетов (Волжский, Ярославль, Йошкар-Ола, Гатчина, Оренбург, Сочи, Ставрополь, Киров).
При этом в штабе Навального утверждают, что мероприятия согласовали в 20 городах, не включая зарубежные.
«Новая» сравнила данные центрального штаба Навального в Москве с последней ситуацией из регионов. «Спорные территории», то есть города, акции в которых центральный штаб Навального считает согласованными, а местные власти так не считают, мы выделил в отдельную группу. Таких городов — 6.
города с «неясным» статусом акций
Магнитогорск. За два дня до акции администрация города отозвала данное ранее согласие на проведение митинга. Организаторы опубликовали новый документ на странице мероприятия в соцсетях.
Пермь. Заявители подтвердили «Новой газете», что официальное согласование от мэрии так и не было получено. Мэрия предложила другое место для акции, но сделала это не в положенный законом трехдневный срок. На основании этого организаторы решили, что их акция «согласована».
Калуга. Вечером в пятницу организаторы сообщили: «Друзья, мы не сможем провести 26 марта в Калуге ни пикет, ни митинг». Причина пока не была указана.
Пенза. Администрации города и области отказали организаторам митинга. Однако те договорились о проведении общей акции с молодежной общественной организацией «Поколение нового времени», которым ранее согласовали митинг в другом месте.
Казань. Мэрия не согласовала митинг, сославшись на то, что все предложенные организаторами места уже заняты под другие мероприятия (во всех случаях заявителем, опередившим активистов команды Навального, выступила депутат Госсовета). Заявители через суд добились признания действий мэрии незаконными. Но победа в суде еще не означает автоматическое согласование в мэрии, активисты с властями больше не контактировали и формат мероприятия к этому моменту не определен.
Тамбов. Вечером в пятницу организатор митинга Владимир Жилкин сообщил, что один «ни один из заявленных митингов согласован не был».
Отдельно мы выписали города, где активисты решили собраться в специально отведенных для акций «Гайд-парках» (менее 100 человек), а потому и не ждали согласия властей.
города, где акции пройдут в «гайд-парках» (не требуется согласования)
Новокузнецк. Организаторы намерены провести митинг в «Гайд-парке» с количеством участников не более 100 человек и вообще никак не контактировали с мэрией.
Омск. Мэрия не согласовала заявки организаторов акции, и сторонники Навального по собственной инициативе изменили место проведение акции, также воспользовавшись правом сделать это в «Гайд-парке».
Петрозаводск. Мэрия отказала в проведении митинга на Студенческом бульваре, организаторы посчитали отказ «немотивированным», но решили сменить площадку на городской «Гайд-парк» и больше не ждать реакции местных властей.
Чита. В городе, как сообщил заявитель митинга «Новой газете», также решили воспользоваться законом о «Гайд-парках». «Мы не уведомляли администрацию о проведении митинга, так как этого и не нужно делать по закону. Я ходил два раза в администрацию и устно сообщал, что 26 марта пройдет митинг. Мне сказали: "Спасибо за обращение"».
Почему нет?
Самое интересное — причины, на которые региональные власти ссылались, чтобы отказать команде Навального. «Новая газета» выписала наиболее «креативные»
- А у нас защита моральных ценностей! Власти Петербурга отказали Навальному, сославшись на то, что в то же самое время на всей территории Марсового поля (в том числе и весь Гайд-парк) уже заявлено «культурно-массовое мероприятие с целью призвать к защите и возрождению традиционных моральных и семейных ценностей». Ближайшее свободное время для митинга против коррупции — утро понедельника, любезно подсказали в Смольном.
- А у нас карильонный концерт. В записи! В Белгороде желаемое тоже место оказалось занято. В воскресенье в парке Победы «пройдет» карильонный концерт (колокольный звон). Самое смешное, что главный музыкант Тимур Халиуллин сам в воскресенье будет в Германии, поэтому в парке для белгородцев прозвучит запись его выступления.
- А у нас день рождения! Так в Дзержинске активистам сообщили, что весь воскресный день на площади Ленина будут проходить мероприятия ко дню рождения города (который, отмечается 30-го марта). А «альтернативных мест в Дзержинске нет», сообщили в мэрии.
- А у вас изменение конституционного строя России! Власти Великого Новгорода наотрез отказались согласовывать мероприятие, целью которого является, по их мнению, «изменение конституционного строя России».
- А у нас «Единая Россия»! Организаторы митинга в Чебоксарах подали три уведомления на акции в разных частях города, но мэрия сообщила, что в это время с утра до вечера воскресенья в каждом из этих мест как назло уже будет проводиться мероприятие «Эко проба»… Молодой гвардии «Единой России».
- А мы центр «Э»! В Чите простым отказом для заявителей дело не закончилось. Следом пришла повестка из местного Центра «Э» — явиться «для дачи объяснений».
- А у нас снег! В Самаре 26 марта площадь, определенную для митинга сторонников для митинга Навального, решили чистить от снега. А работа техники, по мнению чиновников, создаст угрозу жизни и здоровью участников публичного мероприятия. Если верить прогнозу погоды, в воскресенье в Самаре +2.
- А это где? В Курске — такой конфуз: организаторы указали в качестве места акции площадь рядом с «памятниками героям Афганской войны» (видимо, имеется в виду мемориал в честь курян, погибших в Афганистане). Однако администрация города «не нашла такой географический объект на карте». Отказ.
- А у нас авария! Сразу в двух городах России — в Магнитогорске и Нижнем Новгороде — случились, к сожалению, случились коммуниальные аварии, ликвидировать которые будут ровно в том месте, где активисты Навального планировали митинговать. Причем акцию сначала согласовали, а затем отозвали разрешение.
- А у нас шахматы! А за ними велосипедисты! «Ход конем» придумала администрация Орска, чтобы не согласовывать митинг сторонников Навального. В воскресенье в городе пройдут шахматно-шашечный турнир и соревнование по фигурному вождению среди велосипедистов. Активисты не растерялись — и объявили о планах присоединиться к разрешенным мероприятиям со своими плакатами.