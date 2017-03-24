Шахматные турниры, снег, парад велосипедистов и колокольный звон

«Новая газета» на вечер 24 марта, насчитала 15 городов, в которых воскресные акции сторонников Алексея Навального с требованием расследовать факты коррупции получили официальное согласование властей. Из них акции в формате митингов разрешены в семи городах (Альметьевск, Воронеж, Ижевск, Томск, Тюмень, Уфа, Иркутск) и еще в восьми — в формате пикетов (Волжский, Ярославль, Йошкар-Ола, Гатчина, Оренбург, Сочи, Ставрополь, Киров).

При этом в штабе Навального утверждают, что мероприятия согласовали в 20 городах, не включая зарубежные.

«Новая» сравнила данные центрального штаба Навального в Москве с последней ситуацией из регионов. «Спорные территории», то есть города, акции в которых центральный штаб Навального считает согласованными, а местные власти так не считают, мы выделил в отдельную группу. Таких городов — 6.

города с «неясным» статусом акций

Магнитогорск. За два дня до акции администрация города отозвала данное ранее согласие на проведение митинга. Организаторы опубликовали новый документ на странице мероприятия в соцсетях. Пермь. Заявители подтвердили «Новой газете», что официальное согласование от мэрии так и не было получено. Мэрия предложила другое место для акции, но сделала это не в положенный законом трехдневный срок. На основании этого организаторы решили, что их акция «согласована». Калуга. Вечером в пятницу организаторы сообщили: «Друзья, мы не сможем провести 26 марта в Калуге ни пикет, ни митинг». Причина пока не была указана. Пенза. Администрации города и области отказали организаторам митинга. Однако те договорились о проведении общей акции с молодежной общественной организацией «Поколение нового времени», которым ранее согласовали митинг в другом месте. Казань. Мэрия не согласовала митинг, сославшись на то, что все предложенные организаторами места уже заняты под другие мероприятия (во всех случаях заявителем, опередившим активистов команды Навального, выступила депутат Госсовета). Заявители через суд добились признания действий мэрии незаконными. Но победа в суде еще не означает автоматическое согласование в мэрии, активисты с властями больше не контактировали и формат мероприятия к этому моменту не определен. Тамбов. Вечером в пятницу организатор митинга Владимир Жилкин сообщил, что один «ни один из заявленных митингов согласован не был».

Отдельно мы выписали города, где активисты решили собраться в специально отведенных для акций «Гайд-парках» (менее 100 человек), а потому и не ждали согласия властей.

города, где акции пройдут в «гайд-парках» (не требуется согласования)

Новокузнецк. Организаторы намерены провести митинг в «Гайд-парке» с количеством участников не более 100 человек и вообще никак не контактировали с мэрией. Омск. Мэрия не согласовала заявки организаторов акции, и сторонники Навального по собственной инициативе изменили место проведение акции, также воспользовавшись правом сделать это в «Гайд-парке». Петрозаводск. Мэрия отказала в проведении митинга на Студенческом бульваре, организаторы посчитали отказ «немотивированным», но решили сменить площадку на городской «Гайд-парк» и больше не ждать реакции местных властей. Чита. В городе, как сообщил заявитель митинга «Новой газете», также решили воспользоваться законом о «Гайд-парках». «Мы не уведомляли администрацию о проведении митинга, так как этого и не нужно делать по закону. Я ходил два раза в администрацию и устно сообщал, что 26 марта пройдет митинг. Мне сказали: "Спасибо за обращение"».

Почему нет?

Самое интересное — причины, на которые региональные власти ссылались, чтобы отказать команде Навального. «Новая газета» выписала наиболее «креативные»