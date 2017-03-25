«Китайский расстрел» в станице Наурской (18+)

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По официальной версии, подтвержденной пресс-службой Нацгвардии, в ночь с 23 на 24 марта шесть жителей станицы Наурская (личности установлены) атаковали в/ч 3761. В ходе «перестрелки» нападавшие были ликвидированы, шесть военнослужащих Нацгвардии убиты, трое получили ранения. Однако официальная версия о нападении на подразделение Нацгвардии, дислоцированное в станице Наурская, вызывает большие сомнения. В распоряжении «Новой газеты» оказались незаретушированные фотографии чеченцев, якобы погибших в ходе «боестолкновения». Эти фотографии сделаны на месте происшествия одним из членов следственно-оперативной группы. На фотографиях отчетливо видно, что все «нападавшие» убиты практически одним и тем же способом – выстрелом в голову.

«Новая газета» показали эти снимки судмедэкспертам, криминалистам и баллистам. У опрошенных специалистов не возникло противоречий в суждении о характере и способе ранения. Специалисты подтвердили, что люди на фотографиях были расстреляны практически в упор, у всех убитых входное пулевое отверстие расположено в районе ушной раковины.

Убитый нападавший

Более категорично высказался один из бывших сотрудников правоохранительных органов, служивший в Чечне. Он прокомментировал фотографии следующим образом:

«типичный «китайский расстрел». Так обе воюющие в чеченских кампаниях стороны называли казнь военнопленных

(по аналогии с публичными расстрелами в Китае, для которых характерны два признака: массовость и способ убийства ­ жертва стоит на коленях, а палач стреляет в голову, чаще всего в затылок).

Других пулевых ранений, кроме ранений в голову, на телах чеченцев, якобы «напавших» на в/ч 3761, нет. Эти фотографии практически дезавуирует сообщения о имевшем место в ночь с 23 на 24 марта боестолкновении и свидетельствуют, по меньшей мере, о том, что все «нападавшие» были задержаны живыми.

Отдельный интерес представляет фотография убитого чеченца с муляжем самодельного взрывного устройства (СВУ). (Тот факт, что СВУ были не настоящими, официально подтвердил Национальный антитеррористический комитет).

Один из нападавших на военную часть. Оперативная съемка

На левой кисти убитого отчетливо виден ровный свежий кровоподтек, напоминающий по своему виду странгуляционную борозду от наручников. Также отчетливо видно, что СВУ примотано к телу погибшего ­ желтым скотчем ПОВЕРХ свежих пятен от земли, травы и крови на кофте «нападавшего».

Фактически, это означает, что кто-то примотал СВУ уже к трупу «боевика».

Если никакого боестолкновения не было (а фотографии убитых чеченцев тому объективное подтверждение), то возникает вопрос: при каких обстоятельствах погибли и были ранены девять военнослужащих в/ч 3761?

«Новая газета» располагает данными о характере ранений четырех гвардейцев. У майора С. (все фамилии имеются в редакции) диагностирована открытая черепно-мозговая травма и рвано-ушибленные раны головы и лица. Старший лейтенант С. получил огнестрельное ранение правого бедра, рядовой И. – касательное огнестрельное ранение коленного сустава.

Также известно, что по меньшей мере один из шести погибших – старший лейтенант Ермолаев – скончался от огнестрельных ранений в область грудной клетки и в живот.

Однако, по данным сотрудника прокуратуры, непосредственно участвовавшего в осмотре места происшествия, «напавшие» на в/ч 3761 чеченцы были вооружены всего лишь палками и ножами.

Этот факт подтверждается и официальными сводками Нацгвардии (см. фото). То есть огнестрельного оружия у чеченцев при себе не было.

У нападавших не было огнестрельного оружия

По официальной версии Нацгвардии, «нападавшим» не удалось проникнуть на территорию воинской части и завладеть оружием военнослужащих. Таким образом, непонятно, при каких обстоятельствах военнослужащие Нацгвардии получили огнестрельные ранения и кто в них стрелял на самом деле.

По информации «Новой газеты» в в/ч 3761 несут службу преимущественно командированные из других регионов военнослужащие. По информации от жителей станицы Наурская, между местными чеченцами и военнослужащими в/ч 3761 возможно имел место конфликт на национальной почве. Это могло стать причиной разборки, в ходе которой чеченцы могли были задержаны. Однако эта версия все равно не проясняет обстоятельства ранения и смерти девяти гвардейцев.