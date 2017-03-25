Депутаты КПРФ заявляют о парламентском расследовании в отношении Медведева

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Алексей Куринный заявили, что фракция инициирует процедуру парламентского расследования в отношении возможной причастности премьер-министра Дмитрия Медведева к коррупции — основанием для расследования стала публикация ролика Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Накануне обращение на имя руководителя Следственного комитета Бастрыкина по тому же поводу направил коммунист Валерий Рашкин. Геннадий Зюганов, в свою очередь, считает, что ролик Навального был инициирован ЦРУ. Институт парламентского расследования в России фактически не применяется, несмотря на существование специального закона. Корреспондент «Новой» задал вопросы экспертам: с чем связана подобная активность коммунистов, и действительно ли действия премьера Медведева могут быть предметом парламентского расследования.

Дмитрий Орешкин политолог

— Парламентское расследование практически наверняка не состоится. Потому что нужно набрать 90 % голосов в его поддержку. У коммунистов фракция — 42 человека. ЛДПР сказали, что не будут в этом участвовать. А КПРФ сами понимают, что это чисто пиар-акция.

Я вижу здесь два мотива с точки зрения коммунистов. Первым ведь об этом заявил Рашкин. Поскольку Рашкин — один из претендентов на лидерские позиции в КПРФ, Зюганову было необходимо давать свой ответ — или тормозить это расследование (а это вызвало бы непонимание и во фракции, и в партии) или поддерживать. Он поддержал. Для него это все равно плохо. Потому что он как бы выступает вторично, с инициативой Рашкина. С другой стороны, все понимают, что эти предложения ничем не увенчаются, кроме разговоров. В данной ситуации выигрыш у Навального: он создал ситуацию, а они к ней приспосабливаются.

Что касается самого Медведева. Здесь начинается теория заговора. Якобы Медведев ослабел. Путин сказал, что не уберегли, заболел, а Медведев потом сказал, что «нет, я очень даже здоров». Отсюда мы начинаем соображать: а нет ли тут внутреннего конфликта Путин-Медведев? Я понимаю, что Путин допускает ослабление Медведева, но вовсе не собирается его сдавать. Я вообще не понимаю, какой смысл сдавать премьера до выборов? Кто бы ни пришел на место Медведева, это приведет к потерям для имиджа самого Путина. Условно говоря, приходит Кудрин — начинают радоваться либералы, которые за Путина и так не голосуют. Зато расстраиваются патриоты, которые при таком назначении будут поддерживать Путина менее активно.

Сейчас это чисто виртуальные игры. С одной стороны, Путин за Медведева не держится. С другой, он и сдавать премьера не будет, потому что никогда не идет на поводу у, так называемых, партийных «давлений». Это рационально невыгодно. После того, как он победит на выборах 2018 года, тогда и будет решать, кого делать премьером.

Кирилл Рогов политолог

— Думаю, что инициатива КПРФ — это не бунт на корабле. Это действуют какие-то влиятельные силы, которые сами же дали добро на выстраивание образа слабого правительства. Просто правительство, которое находится под таким объемом критики, со временем аккумулирует в себе негатив.

Негативный шлейф вокруг Медведева Кремлю сейчас вполне импонирует. Конечно, парламентского расследования не будет, выводов не будет, отставки правительства — тоже, но определенная игра вокруг Медведева ведется. Можно предположить, что руководитель Думы ведет эту игру.

Мне кажется, все эти предложения проведения расследования демонстрируют слабость позиции премьера и выставление правительства «мальчиками для битья». Частью информационной кампании вокруг Медведева это, безусловно, станет.

Глеб Павловский политолог

— Предложение КПРФ не имеет никакого отношения к Навальному в принципе. Это просто их стремление зафиксировать свой информационный выпад против Медведева. Есть две стороны, одна из которых — публичная. КПРФ считает, что вверху всегда должен быть объект критики. Путин для них, конечно, исключен. Поэтому остается Медведев. С другой стороны, есть вариант, что они хотят понравиться какой-то части кругов, а, может быть, и самому Путину, если он в скором времени (скорее всего, после выборов) соберется менять Медведева. Тем самым дадут понять, что выступают против премьера.

Нужно помнить, что парламентское расследование возможно только в том случае, если его разрешит Володин. На это, собственно, и он сейчас проходит тестирование. И ему решать. Если разрешит — значит, положение Медведева пошатнулось. Расчет здесь на то, что Володин явно работает на усиление думы в аппаратном балансе. И если он посчитает, что в отношении Медведева стоит что-то предпринимать, он обязательно как-то использует этот момент.