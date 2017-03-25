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С обратной точки

Общество

Дмитрий Быковобозреватель

Ты ходишь там, где это не положено!

Ты в воскресенье вышел на Тверскую!

 

Постыло жить, а умирать не хочется.

Дурные лица, да — а все же лица.

Смерть — самое большое одиночество,

В которое мы можем провалиться.

 

Она — альтернатива эмиграциям,

Она авторитарней государства.

Жаль мертвецов — уже не отругаться им,

Не извиниться и не оправдаться.

 

Живой хотя и косится опасливо,

Но видит лужи, лютики, листочки.

Коль вы хотите жить легко и счастливо —

Учитесь видеть мир с обратной точки.

 

Смотрите так — и мир предстанет глянцево.

Так мыслил Цунэтомо*, сверхмужчина.

Так Габрилович выучил Рязанцеву**,

Она ж меня однажды научила.

 

Представь себя покойником, покойником,

Чтоб душу воспитать в себе мужскую!

Представь, что ты покойник — и окольненько,

Тихонечко выходишь на Тверскую.

 

Ты одинок, как могут быть покойники,

Страшней, чем диссиденты при режиме.

Вокруг витрины, стены, подоконники,

И множество людей, и все чужие.

 

Бессильны Гиппократы-Парацельсии:

Ты чужд всему, и город безразличен…

И вдруг бегут навстречу полицейские —

С наручниками, с парой зуботычин!

 

Они глядят угрюмо и встревоженно,

И сам я так гляжу, когда тоскую.

Ты ходишь там, где это не положено!

Ты в воскресенье вышел на Тверскую!

 

И ты на них глядишь, светлея мордою:

На бляхи их блестящие, на груди…

Какое счастье все-таки для мертвого,

Когда к нему спешат живые люди!

 

Они тебя ведут куда-то под руки

По самой главной улице столицы,

Ведут туда, где старики и отроки,

И что всего милей — отроковицы!

 

Мы здесь, в России, опытом научены,

Мы считываем памятные знаки:

Чем умиранье — лучше уж наручники!

И чем в гробу — уж лучше в вагонзаке.

 

Ведь в нем тепло. Снаружи светит солнышко.

Над городом струится свет вечерний.

И наплевать, что наседают сволочи:

Уж лучше эти сволочи, чем черви!

 

Не станем поносить родного Мордора.

Я к одному призвать тебя рискую:

Смотри с обратной точки.

С точки мертвого.

И выходи счастливый на Тверскую.

 

*Автор классического самурайского учебника «Сокрытое в листве».

**Великие советские сценаристы.

 

Теги:
быков

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