Понедельник начинается с «Платона»

Фото: Дмитрий Ребров / «Новая газета»

27 марта стартует забастовка против «Платона» — системы взимания платы с большегрузов. Об участии в акции заявило Всероссийское объединение водителей, возникшее на базе разогнанного около года назад лагеря в Химках, член профсоюза «Дальнобойщик» Валерий Войтко и активист «Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов» Александр Котов. Котов ранее устранился от протеста под давлением силовиков, но осенью 2016-го вернулся «в строй». Кроме традиционных лозунгов, забастовщики выдвинули и политические: отставка правительства и вотум недоверия президенту.

Прежде ни одна такая акция не достигала заявленных организаторами масштабов.

«Крупные логистические компании заведомо не участвуют в протестах, но их доля не превышает 30 процентов. По стране рынок перевозок почти на 70 процентов принадлежит «частникам» — то есть водителям, работающим на собственном авто, или владельцам крохотных ИП на два-три большегруза. Именно они больше других страдают от сборов «Платона», — объясняют активисты. — Если встанут эти 70 процентов, все может закончиться очень серьезно».

По их словам, к протесту присоединятся несколько региональных профессиональных объединений, в том числе петербургские таксисты. О солидарности заявили краснодарские фермеры, которые в прошлом году участвовали в неудавшемся «тракторном марше» на столицу (он был остановлен силовиками в Ростовской области). А в самой Москве дальнобойщики на этот раз планируют обосноваться на нескольких позициях по периметру города: «Это будут протестные лагеря, как в Химках», — сообщил координатор протеста Сергей Рудометкин. Точное расположение стоянок активисты держат в секрете.

Правительство, отставки которого требует водители, в свою очередь уже успело объявить об очередном повышении тарифа за проезд — с полутора рублей за километр почти до двух. Это заметно меньше, чем предполагалось: уже весной тариф должен был составить 3 рубля 6 копеек. Но 23 марта на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок премьер Дмитрий Медведев согласился повременить с ростом платы за проезд и даже пообещал увязать его с пробегом. Те большегрузы, что ездят чаще, смогут рассчитывать на скидку. Взамен отобранные на встречу представители дальнобоев открестились от «радикалов». В результате часть СМИ поспешила отрапортовать о «расколе» в рядах водителей.

Так, телеканал НТВ даже обвинил предводителей «несогласных» перевозчиков в запугивании коллег. Якобы их против собственной воли заставляли участвовать в стачке. Сами активисты просят не торопиться с выводами. Имена «избранных» для встречи с главой правительства практически неизвестны широкой публике, эти люди никогда не сотрудничали ни с химкинскими «сидельцами», ни с другими профессиональными водительскими объединениями и не могут говорить от лица всех «дальнобоев», утверждают активисты.

«Двоих из участников встречи с Медведевым я знаю, с Владимиром Матягиным знаком лично, — говорит Сергей Овчинников, координатор протеста дальнобойщиков в Санкт-Петербурге. — Мы никогда не сотрудничали, а организации их фейковые. Матягин называет себя президентом ассоциации «Грузавтотранс», но в его ассоциацию входят всего два предприятия, одно принадлежит ему, другое — его жене. Цель участия во встрече — продемонстрировать лояльность властям. Второй из известных мне участников встречи — Сергей Сапронов, блогер, его «движение» — тоже фикция».

Активисты утверждают, что дата «спецоперации» по созданию видимости раскола была неспроста выбрана за неделю до стачки. Лидеры «химкинцев» Сергей Владимиров, Андрей Бажутин и Михаил Курбатов улетели в Берлин на встречу с местными профсоюзными активистами, и комментировать ситуацию было некому.

Впрочем, протестное движение действительно оказалось на грани ссоры. Весь февраль спорили о сотрудничестве дальнобоев с националистами. В частности, с блогером Вячеславом Мальцевым (в 2016 году он баллотировался в Государственную думу от либерального «Парнаса»).

«Дальнобойщики сразу не объединятся ни с какими политиками, это горизонтальное движение, беспартийное, в нем есть и коммунисты, и националисты, и за Навального… Но если кто-то приглашает в условиях информационной блокады, мы идем навстречу, — объясняет пресс-секретарь «химкинских» дальнобойщиков Елена Филиппова. — Партия «Родина» нам как-то раз предоставила в Рязани конференц-зал. Помогали коммунисты. В феврале широко обсуждалось сотрудничество с Мальцевым и его организацией, но поднялась волна протеста, в первую очередь — со стороны дагестанских дальнобойщиков, они из самых активных и последовательных борцов… Мы посовещались и решили пока воздержаться от сотрудничества».

— С Мальцевым действительно был разговор, но он предлагал какие-то экстремистские акции — устроить аварию, еще что-то, но это все несерьезно, — подтверждает Сергей Овчинников.

По словами Овчинникова, уступки премьер-министра не могут изменить общей ситуации: в условиях, когда водитель вынужден платить акциз, дорожный налог и прочие сборы, «Платон» ставит на грань существования все малые предприятия и частников.

«Дальнобойщики, отстаивая свою отрасль, отстаивают интересы всего населения России. Дальнобойщики сами не катаются, они перевозят грузы. Заказчик нашу цену закладывает в стоимость товара, даже если речь идет о тех грузах, которые доставляются малотоннажными автомобилями. Чтобы произвести молоко, кто-то на фуре должен доставить корма, целлюлозу для пакетов… Так что опосредовано этот сбор касается всех», — подчеркивает Сергей.

Чем обернется новая волна протестов, пока сказать сложно. Например, во Владивостоке 24 марта, накануне заявленной забастовки, полиция уже задержала 12 водителей. Позже активистов отпустили.

В тот же день министр транспорта России Максим Соколов заявил журналистам, что в 2017 году система «Платон» с учетом индексации тарифа должна собрать около 23 миллиардов рублей. Впрочем, как подчеркивают сами дальнобойщики, пока уровень сборов «Платона» заметно отстает от заложенных показателей, поскольку значительная часть водителей продолжает ездить «под черным флагом», не устанавливая счетчиков. Более того, по концессиональному соглашению, базовый размер «комиссии», которую получает компания-оператор (принадлежит Игорю Ротенбергу) за взимание платы с дальнобойщиков, составляет 10,6 млрд рублей без НДС. Следовательно, каждый второй рубль, собранный «Платоном», отправляется не на строительство дорог, а в карман коммерсантов.