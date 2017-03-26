Новая газета
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Митинг против коррупции в Москве

Фоторепортаж «Новой газеты»

Политика

Сбор участников несогласованного митинга на Пушкинской площади. Фото: Виктория Одиссонова
Участники митинга скандируют «Мы здесь власть!» Фото: Влад Докшин
Полиция задерживает одну из участниц митинга. Фото: Влад Докшин
Алексей Навальный призвал участников митинга брать с собой кроссовки в знак протеста, если участники боятся брать плакаты. Фото: Влад Докшин
Сотрудники ОМОН окружают митингующих. Фото: Виктория Одиссонова
Полиция пытается задержать одного из митингующих, развернувшего плакат. Фото: Влад Докшин
Фото: Влад Докшин
Фото: Влад Докшин
Один из митингующих призывает начать движение в сторону Красной площади. Фото: Виктория Одиссонова
Участники митинга отправились на «прогулку» в сторону Кремля. Фото: Виктория Одиссонова
–Вход на Красную площадь закрыт (по техническим причинам). Фото: Виктория Одиссонова
Полиция выборочно задерживала участников митинга. Фото: Влад Докшин
Полиция оттеснила участников митинга с Пушкинской площади на Страстной бульвар. Фото: Влад Докшин

 

Теги:
медведев, коррупция, задержания, акции протеста, москва, митинги, навальный

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