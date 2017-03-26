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Митинг против коррупции в Москве
Фоторепортаж «Новой газеты»
Политика
19:58 26 марта 2017
Виктория Одиссонова
Влад Докшин
«Новая газета»
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Сбор участников несогласованного митинга на Пушкинской площади. Фото: Виктория Одиссонова
Участники митинга скандируют «Мы здесь власть!» Фото: Влад Докшин
Полиция задерживает одну из участниц митинга. Фото: Влад Докшин
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Сотрудники ОМОН окружают митингующих. Фото: Виктория Одиссонова
Полиция пытается задержать одного из митингующих, развернувшего плакат. Фото: Влад Докшин
Фото: Влад Докшин
Фото: Влад Докшин
Один из митингующих призывает начать движение в сторону Красной площади. Фото: Виктория Одиссонова
Участники митинга отправились на «прогулку» в сторону Кремля. Фото: Виктория Одиссонова
–Вход на Красную площадь закрыт (по техническим причинам). Фото: Виктория Одиссонова
Полиция выборочно задерживала участников митинга. Фото: Влад Докшин
Полиция оттеснила участников митинга с Пушкинской площади на Страстной бульвар. Фото: Влад Докшин
Теги:
медведев
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коррупция
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задержания
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акции протеста
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москва
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митинги
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навальный
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