Новая газета
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Задержания на митинге против коррупции в Москве. Видео

Политика

26 марта в Москве и других городах России проходят массовые акции протеста против коррупции. Организатором выступил ФБК, ранее опубликовавший расследование об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В Москве полиция задержала более 600 человек. Предположительно, в отношении большинства из задержанных будут составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

 

Теги:
москва, митинги, задержания, видео, навальный

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