Задержания на митинге против коррупции в Москве. Видео

26 марта в Москве и других городах России проходят массовые акции протеста против коррупции. Организатором выступил ФБК, ранее опубликовавший расследование об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В Москве полиция задержала более 600 человек. Предположительно, в отношении большинства из задержанных будут составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).