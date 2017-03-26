«Это скинхед, которым двигала ненависть к Украине»

Похороны Дениса Вороненкова.Антон Геращенко на переднем плане справа. Позади супруга Вороненкова Мария Максакова. Фото: РИА Новости

Депутат Верховной рады и внештатный советник главы МВД Украины Антон Геращенко формально не работает в силовых органах. Однако он часто сообщает в своем фейсбуке подробности расследования резонансных уголовных дел. После убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова именно он стал главным публичным источником информации о личности киллера.

Илья Азар встретился в Киеве с Геращенко и расспросил его об убившем Вороненкове гражданине Украины Павле Паршеве. Геращенко утверждает, что Паршев, родившийся в Севастополе, «пророссийски настроенный скинхед», который был завербован в 2014 году российскими спецслужбами. В России Паршев якобы прошел подготовку и был переправлен на территорию Украины для совершения диверсий, терактов и убийств. В Киеве он вступил в ряды Нацгвардии, а через полтора года получил заказ на убийство Вороненкова.

Геращенко рассказал, почему давно объявленный на Украине в розыск по экономическому преступлению Паршев спокойно въехал на территорию страны в 2015 году. Также депутат сообщил, что Паршеву помогали сообщник, который скрылся на автомобиле Daewoo, и группа слежки. По его словам, наводку киллеру дал человек, который назначил Вороненкову встречу на утро в день убийства. Следствие, утверждает Геращенко, уже знает, кто этот человек, но пока не готово объявить об этом публично. Депутат предполагает, что завербованных российскими спецслужбами украинских граждан несколько сотен, а их мотивация — это ненависть к Украине и денежное вознаграждение.

— Вороненков — человек, который реально пошел против системы. И эта система его убила. У нас нет сомнений, что заказ киллеру поступил из Москвы, от спецслужб Российской Федерации. Мотив — это месть и предостережение другим российским политикам и бизнесменам, что если они будут делать, как Вороненков, то с ними поступят также.

— Почему нет сомнений, что заказ поступил из Москвы?

— Благодаря тому, что телохранитель Вороненкова ранил киллера, его личность была сразу установлена. При нем было удостоверение бойца участника АТО. В соцсетях удивлялись, почему он взял его с собой, но это чтобы в случае чего его предъявить [полиции].

— Но это еще не указывает на российский след.

— Вы сюда приехали интервью брать или российский след исключить? У меня мало времени, и мне [без этого разговора] хватает известности и популярности.

Данный гражданин Украины [Павел Паршев] родом из Севастополя, ему 28 лет. Это молодой здоровый парень, достаточно решительный. Он был близок к разного рода радикальным группировкам — футбольным фанатам, он был ультрас. Он был пророссийски настроен.

Его мать развелась с отцом и переехала вместе с сыном в Днепропетровск, где он потом пытался заниматься бизнесом. Легкая сладкая жизнь не получилась, и когда ему было 22-23 года он попал в розыск, а у его родителей были обыски. И за что ему было любить Украину?

— Из-за чего он находился в розыске?

— Он находился в розыске по мелкому экономическому делу, по которому есть 17 подозреваемых. Он и его жена были директорами одной из фиктивных фирм по обналу. Он был в розыске 5 лет, и говорят, его мать не видела тоже 5 лет.

В 2014 году Паршев был в Крыму, и сейчас проверяется его причастность к захвату Крыма на стороне российских войск. Там же были так называемые казаки, которые помогали обеспечивать видимость народного восстания. Как мы понимаем, он был среди этих людей (речь, видимо, идет об отрядах самообороны Крыма — Ред.).

По нашей информации, [позже] он был завербован российскими спецслужбами. После прохождения спецподготовки в Российской Федерации он пришел в Украину пешком из Белоруссии в феврале 2015 года. Сейчас допрашиваются его родные и близкие, чтобы выяснить, что с ним было до этого времени.

— Почему его не задержали при пересечении границы?

— Дело было малозначительно, а следователь халатный. Он не подал заявку на контроль по пересечению границы. Поэтому киллера не остановили. Де-юре он никогда не покидал территории Украины. Если бы он покидал страну, то об этом была бы отметка, но он уезжал с оккупированной территории Украины (имеется в виду Крым — прим. “Новой”).

После возвращения в Украину ему была дана задача внедриться в Нацгвардию Украины, и он обращался в несколько подразделений. То есть настойчиво этого добивался, хотя те, кого мы опрашивали, говорят, что никогда у него не было желания служить в армии.

— Про спецподготовку в России вам откуда известно?

— Мне сразу вам имена резидентов раздавать? Оттуда. Точка.

Это как Штирлица спросить, откуда вы получаете инструкции. Или спросить: «Как вы почту Суркова взломали?» Что вы за вопросы задаете вообще?

— В Крым он сам захотел поехать и завербовали его уже после?

— Мы думаем, что вербовка произошла в 2014 году, но пока проверяем. У него очень интересный отец. Но если я буду все рассказывать, вам самим будет неинтересно. Найдите в России, кто его отец и где он служил. Изучайте.

Он был сильный, выносливый, радикально настроенный — его завербовали, дали задание. Это же тоже романтика [для него была].

— А украинские спецслужбы не знали про радикальность Паршева?

— А спецслужбы Норвегии знали, что Брейвик возьмет и расстреляет столько людей? Я скажу больше, что Паршева даже на сайте «Миротворец» (на этом созданном по инициативе Геращенко сайте находится база с личными данными людей, которых авторы сайта считают предателями, агентами России и т.д. — Ред.) не было. Был бы он там, то не бывать ему в Нацгвардии.

Вообще Паршев был пророссийски настроенный фашист (после этих слов Геращенко демонстрирует на своем телефоне фотографию татуировки на чьей-то окровавленной ноге. На татуировке изображен человек, возможно, воин и написано “Jarl”. Геращенко утверждает, что это фото простреленной ноги киллера и что на татуировке “четко фашистская символика”, а сам Паршев — “скинхед” — И.А.).

— И что Паршев делал после возвращения на территорию Украины?

— Он прослужил в Нацгвардии 14 месяцев. Сейчас опрашиваются все его сослуживцы, изучается вопрос, почему при его зачислении в часть не было запроса на счет привлечения его к уголовному преследованию. Дело у него экономическое, но роли это не играет.

— Почему его не задержали за это время?

— Он не выделялся, не попадался на хулиганстве, не попадался во время проверки документов. Наверное, и машины у него не было. Он вел образ жизни «спящего» агента.

В общем коротко: ваши сограждане организовали проект Treadstone. Фильм «Идентификация Борна» видели (в нем рассказывается о вымышленной программе ЦРУ Treadstone, которая готовит киллеров экстракласса — Ред.)? Если нет, посмотрите.

Тут четкая форма: вербуются граждане Украины, которые ненавидят Украину. Мотивация — ненависть к Украине, желание жить в русском мире и, естественно, материальная составляющая. Дальше этим гражданам выдаются задачи на убийства, теракты и диверсии.

На меня вот была попытка покушения в январе этого года. Приехали два человека из Крыма, один трижды судимый, другой — дважды. Причем тот, который трижды, должен был сидеть в колонии, ему дали в 2013 году 7 лет за разбой. Его освободили досрочно. Видите аналогию с фильмом, где освобождают Рокки-Сталлоне? Их обучили немножко в России умению стрелять, наблюдать, подкладывать под машину взрывчатку. Но по приезду они немного ошиблись (в украинских СМИ сомневаются в том, что покушение действительно готовилось — Ред.).

— По оружию киллера есть какие-то детали?

— Я уже не уточнял. Это не мой уровень интересоваться такими деталями. Есть много путей, чтобы получить оружие.

— В зоне АТО киллер, пока служил в Нацгвардии, не был?

— Его часть находилась под Киевом, в Петровцах. Насколько я знаю, в боях он не участвовал, но, может быть, выезжал стоять на блокпостах.

Скорее всего, он делал отчеты о том, как живет его часть, возможно, была мысль диверсии, но потом решили перевести его на другое дело. Мы знаем, что в августе 2016 года ему была поставлена новая задача — уйти из Нацгвардии и ждать. Как мы это узнали, я не могу сказать.

— Чем он занимался дальше?

— Мы восстанавливаем, что было потом, но финансовое обеспечение у него было. Мать дала показания, те люди кто его знали, мы восстанавливаем как все было. Посмотрите «Идентификацию Борна», там все есть.

— Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказывал, что в ночь перед убийством Вороненков провозил на территорию Украины автомобиль, возникла проблема, и вы ему помогали.

— Да, он мне звонил. Его машина ехала через Беларусь, и была задержана на пограничном пункте. Проблема была решена, машина приехала сюда. Он пытался из России вывести то, что не было арестовано.

— Что именно?

— Мне известно о двух автомобилях — «Мерседесе» и «Рейндж Ровере». «Мерседес» точно Максаковой, а про вторую — не знаю. А сколько чего он хотел туда, извините, вывезти, у меня нет причин интересоваться

— Из-за проблемы с машиной Максакова не пошла на утреннюю встречу, и поэтому один охранник Вороюненкова остался с ней?

— Это вообще не связанные вещи, я считаю. Ему кто-то позвонил и предложил встретиться в 11-30 утра (Вороненков был убит в 11:24 утра, на 12:30 у него была назначена встреча с Пономаревым, однако около 11:00 утра Вороненков сообщил тому, что его утренняя встреча отменилась — И.А.). Кто-то, кто ему очень важен.

— Выяснилось, кто звонил? Есть ли переписка с ним?

— Номер уже получен, естественно. Все изучается, но это тайна следствия. Я предполагаю, что ему позвонил кто-то, кого он знал по России. Скорее всего, этот человек и был наводчиком киллера.

Чтобы вы понимали, этот Паршев не просто шел по улице и думал: «Не убить ли мне Вороненкова». Это была спланированная серьезная операция, с группами прикрытия и слежки.

Мы знаем, что его сообщник на машине Daewoo уехал, когда увидел, что Паршева застрелили. Мы его пока не поймали, но надеемся, что поймаем. Обязательно будет и тот, кто навел — это соучастник. Всех лиц, которые причастны к преступлению, мы будет объявлять в международный розыск через Интерпол. Также как объявили того типа, который отравил Литвиненко (имеется в виду депутат Госдумы Андрей Луговой, которого прокуратура Великобритании считает исполнителем убийства — Ред.).

— Установили личность сообщника, нашли номера машины?

— Если я сейчас вам скажу, что установили, то его просто кончат. Мы занимаемся его розыском. На камерах видно, что была машина, на которой киллер приехал и что потом машина дернула. Она успела уехать. Но если его не кончат, мы его найдем.

— Вороненков якобы говорил знакомым, что за ним была слежка.

— Мне он не говорил о слежке. Лучше проверьте информацию, что адвокаты Вороненкова, готовя апелляционную жалобу на решение о его аресте, якобы указали его реальный адрес проживания в Киеве за 10 дней до убийства. Какой-то адвокат вроде бы подтвердил, что это было согласовано с клиентом, был поставлен его адрес и передан в прокуратуру России.

Без адреса и доступа к мобильному телефону довольно сложно определить, где человека найти. Можно вызвать на встречу, откуда уже вести человека. Если правда, что слили его домашний адрес, то в Киеве и в Украине есть огромное число людей, которые занимаются слежкой и являются агентами российских спецслужб.

— Огромное?

— Покушение на меня счастливым образом было раскрыто, потому что киллеры совершили ошибку, и служба безопасности села им на след. Кстати, можете следить за судом в мае-июне месяце — люди арестованы и находятся в СИЗО.

Но есть еще громкий случай. В сентябре 2016 года в Ровно был убит майор украинских спецслужб по фамилии Иван Мамчур, он был замначальника СИЗО в Ровненской области. Я об этом рассказывал на моей пресс-конференции.

Сначала подумали, что разборки, а потом оказалась, что это месть за то, что человек работал в украинских спецслужбах и учил грузин пользоваться поставленными Ющенко украинскими зенитными комплексами, благодаря чему сбили несколько самолетов [во время войны в Южной Осетии]. Нашли банку с пивом, на ней были отпечатки, и выяснили, что [убийца] судим, житель Мариуполя и регулярно ездит через границу с Россией.

— И что выяснилось?

— [Киллер] рассказал много интересного — как российские спецслужбы собрали 50 человек, как обучали убийствам и слежке. Его первое задание было поехать в Украину и отследить перемещения и график 8 военнослужащих и отчитаться по каждому. Он полтора месяца ползал по Украине, нашел шестерых. Новое задание было убить Мамчура. Награда — 10 тысяч долларов.

Я на своей пресс-конференции, которую вы можете посмотреть в интернете, сказал, что [журналиста] Павла Шеремета убили по заданию российских спецслужб, но к сожалению, наши журналисты не могут этого принять. Им сложно понять, зачем. А я всем говорю читать книжки про разведчиков, про [сотрудника НКВД Павла] Судоплатова. Там все написано! Как готовили удар ледорубом Троцкому по голове, как убивали Степана Бандеру.

— Почему охрана Вороненкову была выделена только в последнее время?

— Его допрашивали в декабре 2016 года, и почему ему не выделили охрану, я не знаю. Его допрашивала Генпрокуратура, и решение об охране может принять следователь, прокурор или судья, если человек обратился.

Со своей стороны я считаю, что то, что Вороненкова убили — это очень плохо не только потому, что убили человека, но и потому, что другие российские деятели, которые бы хотели уехать в Украину, теперь сюда не приедут. Для этого убийство и совершили. Это же очевидно.

— Когда вы с Вороненковым общались, он не просил охрану?

— Когда мы с ним общались, у него уже была охрана. Она была больше недели.

— Вам не кажется, что украинские спецслужбы в этом случае дали маху?

— Хотелось, чтобы Дениса Вороненкова охраняли лучше.

Но также можно сказать, что английские спецслужбы дали маху и не предотвратили теракт у парламента. Уберечься от всех вариантов невозможно, даже когда есть масса охраны. Историю Джона Кеннеди вам пересказывать мне надо? А про убийство Ли Харви Освальда вы знаете? Он шел в окружении шерифов полиции, и все равно его застрелили.

Это вопрос решимости. А этот киллер был готов умереть.

— Показалось по видеозаписи убийства, что охранник был как-то расслаблен.

— У меня к нему есть вопрос, что он киллера дострелил. Из лучших побуждений, конечно. Видно, что он сделал два выстрела, попал — были раны в ноге и в спине. Но он выстрелил еще в голову, чтобы тот точно не ушел. И это ***** было плохо, ведь он мог столько интересного рассказать.

— А сам Вороненков кроме показаний про Януковича много интересного украинским спецслужбам рассказал?

— То, что в России есть коррупция, — это общеизвестный факт. Но Вороненков мог помочь Украине выстраивать систему защиты от российских спецслужб, зная очень хорошо, как они работают.

В госорганы его бы не взяли из-за слишком негативного общественного резонанса, поэтому он хотел стать руководителем общественного центра расследований, типа того, что делает Навальный, но в Украине и со своей спецификой. На пятницу он готовил большую справку, которая могла бы повлиять на то, чтобы наши власть предержащие помогли бы создать такой центр.

— Известно, какими темами или личностями он хотел заниматься?

— Это не успели еще обсудить.

— Но где-то сохранились его данные?

— Скорее всего, у него на компьютере. Илья Пономарев, возможно, теперь этим займется. Он же убедил Вороненкова и Максакову приехать сюда. Илья Пономарев системно старается сделать все возможное, чтобы Россия очистилась от путинизма.

— Но из истории Вороненкова выходит, что на Украине рады видеть любого противника путинской системы, даже самого мерзкого?

— Чем он мерзкий? Он кого-то убил? Он был обыкновенный русский деятель — сначала правоохранитель, потом депутат. Он прямо говорил, что хотел сделать карьеру в России, но ему не дали. Он сказал, что устал жить в страхе.

Ни для никого не секрет, что в России все живут в страхе. Неважно сколько у тебя миллиардов долларов и какой ты занимаешь пост, все равно ты никто, ты тварь дрожащая. Вот он восстал против этого. Донесите вашей публике эту мысль: Вороненков не захотел быть тварью дрожащей.

— Вообще-то на него было уголовное дело, он лишился иммунитета, и поэтому уехал.

— Но он мог затихариться, жить спокойной жизнью. Он мог не давать показания против Януковича, не рассказывать, как проходило голосование по Крыму.

— Тогда бы его не приняли на Украине.

— Почему? Он гражданство получил еще до дачи показаний, и не благодаря властям, а по закону о гражданстве. Факт наличия близких родственников на Украине обеспечивает гражданство.

— Версию «украинского следа» вы полночью исключаете? Например, бойцы батальона «Донбасс» с российским гражданством были недовольны, что Вороненкову дали гражданство Украины, а им нет.

— Если ты приехал из России, и у тебя нет родственников в Украине, то единственный шанс получить гражданство — это за особые заслуги перед Украиной. Это путь для таких недовольных. Есть деятель из «Азова» — белорус Сергей Коротких, которому дали гражданство за особые заслуги. И есть десятки таких людей.

— Но все-таки странно, что украинские политики и Порошенко, в частности, почти сразу заявили, что за убийством стоит именно Россия.

— Как узнали личность убийцы, то сразу поняли, откуда он взялся. Интересный для меня самого вопрос. Был ли указ о ликвидации Вороненкова от самого Путина или это делалось на уровне руководителей российских спецслужб.

— То есть вы не думаете, как утверждает Илья Пономарев, что заказчиком может быть генерал ФСБ Олег Феоктистов?

— Когда поймем, какая конкретно спецслужба, вербовала этого парня, то можно будет ответить — политическая или военная разведка. Хотя Путин фактически возродил то, чем при Сталине руководил Судоплатов. Для понимания ситуации рекомендую почитать книжку «Разведка и Кремль». Судоплатову было поручено в 30-х годах возглавить подразделение для ликвидации оппонентов Сталина за границей. Сейчас сделали то же самое.

— Вороненков на оппонента Путина как-то не тянет.

— Секундочку. У меня вопрос. Что устроили в России по поводу его бегства? Была истерика, что начнется эффект домино. Он первый, спокойно сидит в Киеве, печатается, делает что-то, потом приедет еще один депутат, потом еще пять, потом какой-то министр сбежит. И живут они в шоколаде. Это очень серьезно!

У вас там в России на кухнях разговоры как в советские годы. Все понимают, что страна катится в пропасть, что никакого развития не будет. Когда закончится нефть, все будут заниматься самоедством. А Сколково - это полный фейк. Вы знаете же, что Россия не может достроить атомные подлодки «Борей», потому что запчасти определенной системы делаются только в Украине?

— Как быстро продвигается расследование? Когда будут официальные заявления?

— Я сам считаю, что информацию можно уже озвучить, потому что, кем организовано убийство, известно, и обществу будет очень интересно узнать, кто же ему назначил встречу на 11-30.

Я просто знаю больше, чем могу вам сказать, но мы четко знаем, что этот человек был завербован. Точка. Так же, как в «17 мгновениях весны» точно знали, что Штирлиц — это Максим Исаев.

— Какой у Вороненкова был круг общения в Украине? С кем кроме вас и Пономарева еще он дружил?

— Он общался он с украинцами, которые 20-25 лет назад учились с ним в Минском суворовском военном училище. Человека 3-4 из них было на похоронах.

— Почему, кстати, только вы пришли на похороны из украинских политиков?

— Он мне прислал ссылку на его последнее интервью за три минуты до смерти (Геращенко показывает мне сообщение на телефоне — И.А.), я общался с ним [только] несколько раз, но я знал этого человека и посчитал своим долгом проводить его в последний путь. И я приложу все усилия в пиарполе, чтобы [людям] не замыливали глаза.

Кстати, посмотрите мой пост в фейсбуке, как я остановили попытку замыливания, когда российские ботофермы хотели так представить, что киллер Вороненкова жив. Видели? Красиво? Если бы я не остановил это, то уже вечером по [российским] каналам были бы сюжеты, что киллер жив, а украинцы врут.

— И?

— А когда произошло убийство Шеремета, я сразу сказал, что это русские спецслужбы, но украинские журналисты начали говорить, что за Шереметом следил [глава Нацполиции Украины Вадим] Троян, выходец из «Азова». Но он-то был в тот момент в отпуске за рубежом. Кто сказал про Трояна? «Известия»? «Отличный» источник!

Русские так пытались замести след убийства, сделав так, что в общественном сознании была мысль, что Шеремета убили украинские спецслужбы по аналогии с убийством Гонгадзе. А ведь я лично познакомил Шеремета с «Азовом», они дружили, и последний вечер он провел с ребятами из «Азова», которому он помогал. Последний пост его был про то, какие в “Азове” молодцы.

Когда была попытка покушения на меня, [глава СБУ Ярослав] Грицак сначала не назвал конкретную фамилию, и все депутаты Рады начали бояться, что это их хотели взорвать. Российская пропаганда сразу начала говорить, что Геращенко все придумал.

И сейчас Жириновский говорил, что киллер [Вороненкова] не может быть в красных кроссовках? Почему? Это типичная манипуляция. Задача киллера убить, и не важно, в каких он кроссовках.

Как будто все пересмотрели «Джеймс Бонда». Чего это не было девушки Джемс Бонда рядом с киллером Вороненкова? Почему какая-то старая Daewoo? Где «Астон Мартин»?

Просто после каждого преступления ФСБ [в России] раздает темник, как освещать событие.

— Вы рассказали про Паршева и вскрытую после убийства Мамчур группу из 50 человек. Сколько же, получается, у вас граждан Украины, которые готовы совершать теракты и убийства для иностранных спецслужб?

— Несколько сотен, не меньше. Не исключаю что трагедия в Балаклее— это результат внедрения другого такого Паршева в одно из воинских подразделений.

После того, как на меня было покушение, я выступал с предложением проверять всех людей, желающих приехать из Крыма и Донбасса на предмет их мотивации.

— А контрразведка не справляется?

— По правильному в каждом подразделении Нацгвардии и армии должны быть люди, сообщающие, кто и что думает, о чем говорит. Если бы контрразведка хорошо работала, то можно было бы увидеть девиации в поведении Паршева и проверить его данные.

У нас много тех, кто ненавидит Украину. Украина — разорванная страна, термин введеный Хантингтоном. Швейцария или Сингапур — пример стран, где есть разные этносы, но их удалось объединить. У нас 25 лет Россия успешно расшатывает страну по линии запад-восток, а украинские политики только помогают это делать, настаивая на языковой теме. Полная глупистика.

Украина станет сильной, когда политики договорятся не использовать языковой фактор. Скажите теперь вы мне — какое будущее у России?

— Хм...

— Я с сотоварищами создал аналитическую структуру, Украинский институт будущего. Мы готовим доклад на тему прочности России, чтобы понять, когда Россия дойдет до такой ручки, что мы вернем наши территории. Или, наоборот, этого никогда не случится, ведь территориальные конфликты такой ожесточенности могут не разрешатся десятилетиями. Как в Корее или на Кипре.

— Раз уж у вас целый аналитический центр, то лучше вы скажите, когда.

— Мне интересно ваше мнение, что будет дальше. В России такой маленький процент граждан которые хотят сделать Россию демократической? Скорее всего, это маловероятно. Даже в будущем. Это мое мнение.

— Да, демократов в России вроде бы не очень много.

— Остальные готовы, как крыса под дудочку идти, куда говорят?

— У вас таких тоже не мало.

— У нас меньше. Порошенко мечтал бы быть авторитарным лидером, как Путин, но народ этого не даст. Он может восстать еще раз, а в России этого не получится, потому, что Москва сытая и довольная, а пассионариев, судя по Болотной, там 100 тысяч. В остальной России их мало и приехать быстро в Москву им из-за размера страны тяжело.

Народ соглашается терпеть власть, но, как сказано в Конституции США, он имеет право на восстание, и когда-нибудь оно будет, возможно, и у вас. Пружина будет сжиматься и рано или поздно разойдется, но не исключено, что уже после Путина, который научился играть на камертоне российских настроений и общественного мнения. Вопрос в том, сколько к этому моменту погибнет таких людей, как Вороненков.