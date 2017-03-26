Наветам ФБК верны

Петр Саруханов / «Новая»

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Алексей Куринный объявили о том, что их фракция готовится инициировать процедуру парламентского расследования по мотивам публикации ролика «Он вам не Димон», снятого Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Такая сцепка «системной» и «несистемной оппозиции» может считаться сенсацией, даже притом что перед нами скорее декларация о намерениях и попытка прозондировать почву: узнать, насколько крепки позиции Медведева и его правительства в предвыборный год.

Само разделение оппозиции на «системную» и «несистемную» было придумано около десяти лет назад в недрах «сурковской пропаганды» и, к несчастью, некритически используется в русском политическом словаре до сих пор. На практике в России осталась только та оппозиция, которая не боялась нарушать правила, предложенные Кремлем. И теперь она — ​разрозненная, малочисленная и не имеющая ясной структуры — ​становится единственным ресурсом для тех, кто хочет вести хотя бы минимальную контригру.

КПРФ из года в год соглашалась на условия, предложенные властями в одностороннем порядке, и на радостях от «геополитических успехов» даже забыла о своей традиционной социальной повестке и критике «либерального курса правительства». Теперь возвращаться к корням приходится при помощи антикоррупционных расследований Навального: все последние годы он делал ту работу, от которой старательно отворачивались ленинцы и «борцы с олигархами».

Еще одна причина странного сближения коммунистов с Навальным связана с особенностями партийного рекрутинга. Фронтмены «парламентского расследования» — ​молодые люди. Парфенов — ​комсомолец 1987 года рождения. Куринный на 13 лет старше, но в родном Ульяновске известен как «местный Навальный» — ​борец со скандальным строительством отеля Mariott (на территории городского парка), которое в итоге было свернуто властями.

Невозможно обновляться, оставаясь «системной оппозицией». И если у Зюганова, очевидно, уже нет никаких амбиций, то у его коллег по фракции политический аппетит остался. Так что пока лидер КПРФ рассуждает о том, что расследование Навального сделано в ЦРУ, депутат Валерий Рашкин, один из потенциальных сменщиков Геннадия Андреевича на посту генсека, пишет запрос в Следственный комитет — ​с просьбой проверить, что там у Медведева.

Гипотетический союз коммунистов и Навального, объединение городской протестной мобилизации, медийных возможностей ФБК, фракции в Госдуме и крупнейшей партийной сети в стране после «Единой России» могли бы сломать российскую политическую машину накануне президентских выборов. Именно по этой причине он (союз) не может состояться всерьез: Кремль не допустит, а нынешнее руководство коммунистов, научившееся лояльности еще по итогам выборов 1996 года, не пойдет на такой риск. К тому же идеологическая окраска такого альянса оставалась бы крайне двусмысленной.

Тем не менее Навальный сегодня нуждается в массовом левом и левопатриотическом электорате, а в Думе и за пределами фракции коммунистов могут найтись люди, которые захотят попробовать Медведева на прочность. Задействовать «Единую Россию» для критики правительства при этом, естественно, не представляется возможным, несмотря на недавнюю публичную перебранку министра Ткачева и спикера Думы Володина о народовластии во время партийного заседания.

Политическая жизнь, искусственно законсервированная в России уже несколько лет, ищет выхода наружу и готова принимать самые неожиданные формы.