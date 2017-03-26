Глобализация и люди с песьими головами

На днях «ДНР» открыла представительство в Греции, чтобы греки могли со своих островов приехать, например, отдыхать в местный санаторий «Горизонт» и не возникло у них при этом визовых проблем. А еще раньше Минск пустил к себе весь Евросоюз прямо так, без виз, что Украина сделала, кстати, еще довольно давно. В среднем раз в несколько дней в новостях появляются сообщения о том, как разные страны отменяют друг для друга визы, открывают консульства, посольства, устраивают дипломатические чаепития и вообще всячески социально друг друга поглаживают.

Глобализация, как она есть, с мультипаспортом в перспективе. А скоро и вовсе всюду настанет прекрасная ИКЕА, одинаковая по всей окружности Земли. Что даже немного пугает.

Потому что ведь раньше путешествия были чем-то непредсказуемым, никаких подборок «десять стран, где можно жить у моря за копейки» не было, а были полупустые карты, на которых или люди, которые вверх ногами ходят, или люди с песьими головами. И никогда путешествующие не знали, что там, на том берегу их ждет. Всегда был шанс что-то открыть. Один мой знакомый говорит, что даже поцелуи, например, в Японию привезли европейские моряки. Местные дамы исполняли их только по запросу. Что уж говорить про какие-то менее значимые культурные традиции. Каждая поездка была открытием, можно было развенчать мифы, привезти что-то удивительное, узнать что-то новое. Романтика и сплошные чудеса. Другой мой знакомый, он моряк, привозит сейчас из рейсов дешевый алкоголь и еще иногда джинсы с распродажи с места последней стоянки судна. Говорит, что джинсы, конечно, китайские, потому что все ведь теперь везде китайское, а на алкоголь еще есть какая-то надежда, что местный.

Случилась в некоторой степени вся эта глобализация, и в Нижнем Новгороде теперь делают тайский массаж, в Барселону по пятницам в русский магазин привозят ряженку, вся Германия знает толк в кебабах и индийской кухне, никого уже не удивишь пирамидами. Какие пирамиды, если в баре отеля такой выбор, а Мона Лиза, кому вообще она нужна, там очередь такая, что с утра занимать надо. И это даже немного вызывает дискомфорт. Открывать особо больше нечего. Карта мира не то чтобы составлена, она даже чересчур быстро обновляется, прямо онлайн. В Европе так вообще везде меню на английском, принимают евро, можно уснуть в Ницце, проснуться в Вене и не сразу разберешься, где ты вообще находишься.

В общем, с одной стороны, доступно все, бери — ​не хочу. С другой стороны — ​мы совершенно точно где-то в хвосте всего этого процесса. С радостью сдаем «однушку» в Советске и живем во Вьетнаме или Таиланде, штурмуем магазины Парижа или Мадрида, привозим рецепты суши, но на этом как-то и все.

Европейские туристы отпадают еще где-то при попытке сделать визу в Россию. Например, многие жалуются, что по какому-нибудь пятилетнему или трехлетнему шенгену можно всего 90 дней в полугодии находиться. Между тем простая туристическая российская виза для европейцев может быть оформлена максимум на месяц.

То есть, выходит, уж лучше мы к вам, чем вы к нам. И все это в эпоху глобализации-то.

Не так давно один мой знакомый итальянец изумился, что в Калининграде нет старого центра, old town, как пишут на туристических указателях в Европе. Он с трудом себе представлял, как вообще устроены города в России, спрашивал, а что же тогда в центре? А что у вас до сих пор там Ленины на площадях стоят, что ли? А еще за пару недель до этого компания немцев рассказывала о том, что они всю жизнь мечтают проехать по Транссибирской магистрали, поскольку наверняка у нас ходят совершенно иные поезда (думаю, они представляли себе какие-нибудь паровозы, а не поезда даже), которые несут прямиком в Сибирь. Еще раньше ребята из Филиппин спрашивали, есть ли в России какие-то специальные машины, чтобы перемещаться по снегу, потому что, по их мнению, не могут обычные машины существовать в вечной мерзлоте.

И я даже не удивлюсь, если многие из этих людей в глубине души допускают, что где-то за Уралом у нас до сих пор могут жить люди с песьими головами.

Наталья Ромашина,

журналист