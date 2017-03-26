План по валу

Еще не всем проиграли. Я имею в виду — в мировом масштабе. Давайте загибать пальцы. Коста-Рика — это Центральная Америка, Катар представляет Азиатскую конфедерацию, Кот-д’Ивуар — это Африка, с Европой все и так ясно — с Бельгией на «Фиште» в Сочи встречаемся. Остается Южная Америка, где самый подходящий соперник — Венесуэла, а Океания в лице Новой Зеландии ждет нас уже на официальной домашней репетиции чемпионата мира — Кубке Конфедераций.

За деревьями надо видеть лес — то есть стратегию, о чем все без исключения эксперты, костерящие нашу футбольную сборную, забыли, увидев в очередном контрольном поражении лишь позор и унижение. Ну да, позор. Но можно предположить, что он является частью глубоко законспирированного плана подготовки к домашнему чемпионату мира, рожденного в недрах Российского футбольного союза.

Если план в самом деле появился, то не от хорошей жизни, а от противного, — раз нет никакой надежды на достойное выступление, то надо проиграть представителям всех континентов кроме Антарктиды. Чтобы весь футбольный мир окончательно уверился: Россия — это полный отстой, с ней любая команда справится. Вот ивуариец Эбуа Куасси, пожелавший попасть на чемпионате мира в одну группу с Россией, уже купился. Когда прочно уверуют остальные, остается взять их тепленькими следующим летом. Это и будет русским чудом.

Пока все по плану. Правда, есть опасение слишком вжиться в роль, и тогда вторая половина схемы окажется под угрозой. Но в любом случае можно будет отчитаться тем, что первая часть выполнялась почти безукоризненно.

…Если бы о коварстве хозяев догадывались футболисты с бывшего Берега Слоновой Кости, они бы не носились по зеленому газону «Краснодар Арены», как сумасшедшие. Приехали они молодежным составом, без нового главного тренера Марка Вильмотса и лидеров, которые недавно опозорились на Кубке Африки, не выйдя из группы. Что с пацанов возьмешь, если тактика в атаке заключалась в «беги, Вилфред, беги!», да еще «обводи, Вилфред, обводи!». В чемпионате Англии у Заа такое редко проходит, а тут не только у него — почти у всех проходило, наши только успевали уворачиваться. В эпизоде с первым пропущенным голом бедолага Кутепов пытался зацепить Коджиа руками, но с таким же успехом основной защитник «Спартака» мог бы останавливать электричку. А тот самый Вилфред Заа пошел в лоб на всю защиту сборной России, и его роскошный графоманский проход получился из разряда присылаемых на телеконкурс лучших любительских голов.

Я наблюдал за удивительным матчем вперемежку с хоккеем (первая игра полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Магниткой и «Ак Барсом» дотянула до второго овертайма), что не позволяет упрекнуть меня в мазохизме и избавляет от необходимости анализировать происходившее в Краснодаре. Главный по футболу Виталий Мутко после игры скажет что-то про отсутствие рисунка, но «в принципе ребята стараются». Полузащитник Александр Головин заметит, что игру они контролировали, а Юрий Жирков свист на стадионе прокомментирует словами «такие у нас болельщики». Молодцы, не проболтались, что играли так, как и было задумано.

Из массы уничижительных отзывов всех заинтересованных и незаинтересованных лиц можно было бы выделить реплику Шнура, который наслаждался зрелищем в компании лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова: «Дыхнуть на них перегаром!» Могу заметить, что это не самый худший совет нашим футболистам, потому что другие рекомендации в основном исходят из нормальной логики, которая к нашему футболу в его нынешнем состоянии неприменима.

…Осталось понять, как быть с рейтингом ФИФА. До матча с ивуарийцами мы были 60-ми — чуть ниже Венесуэлы, и чуть выше Мали. Если продолжить теми же темпами, то быстро можно достичь и второй сотни, что создаст некоторые проблемы при жеребьевке квалификационных турниров будущих чемпионатов мира и Европы.

Но, во-первых, нам обещали, что рейтинг поправят непосредственно во время домашнего финального турнира. А во-вторых, если не поправят, то это будет уже забота других людей. Как ни крути — беспроигрышный вариант.