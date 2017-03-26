Решением «Редколлегии»

Независимая премия поддержки профессиональной журналистики «Редколлегия», основанная благотворительной организацией Sreda Fundation, с сентября 2016 года вручается ежемесячно авторам лучших журналистских произведений, отвечающих высоким стандартам профессии, по мнению профессионального жюри. Лауреатов — ​три-четыре в месяц. Награждается не издание и не редакция, а конкретный автор за конкретный журналистский текст, опубликованный любым доступным способом: в СМИ, на личном сайте, в социальной сети. Аудитория и количество прочтений — ​не главное. Главное — ​высокий профессиональный уровень. Минимальный размер награды — ​две тысячи долларов, говорится на официальном сайте премии.

В жюри вошли «имена»: журналисты Елизавета Осетинская, Дмитрий Бутрин, Кирилл Рогов, Сергей Пархоменко, Юрий Сапрыкин, социолог Элла Панеях и эксперты: Дмитрий Сурнин и Мария Эйсмонт.

Лауреатами премии в марте стали четыре замечательных журналистских работы. Михаил Скорик получил приз за материал «Как дела делаются. На чем держатся экономики «ЛНР» и «ДНР», опубликованный в издании «Спектр». Елена Соловьева из «7х7» получила премию за большое исследование «Стирая «Рубеж» — ​о ныне запрещенной националистической организации в Республике Коми, которую использовали в своих целях местные власти, а когда нужда в них отпала — ​сдали.

Специальный репортаж Полины Еременко на «Снобе» «Труп № 21449: история одного посмертного путешествия» о подмосковном кладбище неопознанных тел также стал лауреатом марта. Кто такие судебные медики, похоронщики, полицейские, которых на своем пути встретил человек, замерзший насмерть в конструкции «Москва» на Арбате.

И завершает квартет победителей месяца спецкор «Новой газеты» Илья Азар с большим материалом «Ударники правосудия» о том, кто избивает подсудимых в конвойных помещениях, почему нет ни одного официально подтвержденного факта избиений и почему за это никто не несет ответственности.

Мы поздравляем всех лауреатов! Отличная работа!

Предложить претендента на соискание премии могут как члены жюри, так и читатели на сайте, отправив заполненную форму. Среди кандидатов на премию в апреле уже порядка сорока выдающихся журналистских материалов (все они выложены на сайте премии), и из них шесть — ​наши. Елена Милашина с материалом «Война детей» (№ 25 «Новой» от 13 марта), Илья Азар с большим исследованием «Путешествие нацболов к Путину и обратно» (№ 26 от 15 марта и № 27 от 17 марта). Роман Анин, Олеся Шмагун и Дмитрий Великовский номинированы за сенсацию «Денег нет? Держите!» — ​о том, как отмывали 22 миллиарда долларов из России (№ 28 «Новой» от 20 марта); Олеся Шмагун — ​за расследование мирового коррупционного скандала о связях РЖД и концерна «Бомбардье»; Андрей Сухотин — ​с рассказом о предыстории загадочного убийства в СИЗО «Водник» одного из топ-менеджеров «Роскосмоса» Владимира Евдокимова (оба текста в № 29 от 22 марта) и Андрей Сухотин же — ​с окончанием сериала «Буря в мундирах» — ​о беспрецедентной войне генералов МВД и ФСБ, в результате которой было повержено подразделение генерала Сугробова, а сам он оказался на скамье подсудимых (№ 30 от 24 марта).

Задача организаторов премии — ​помочь тем, кто сохраняет в России высокие стандарты профессии в то время, когда свободная и качественная журналистика подвергается давлению со стороны государства, а права человека на свободное выражение своего мнения и на свободный доступ к информации систематически нарушаются, говорится в обращении организаторов премии. Награда и высокая профессиональная оценка работы поможет журналистам продолжать их важное и полезное для общества дело в трудных обстоятельствах.

Стоит отметить, что на сегодняшний день это единственная независимая и действительно профессиональная журналистская премия в России.

Коллеги, спасибо!