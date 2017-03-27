Кто теперь на алгебре

В интернете ходила шутка. Политолога просят прокомментировать важное событие, а он отвечает: «Извините, не могу сейчас, я на алгебре». Митинги 26 марта стали встречей таких политологов. Мы не замечали, что они существуют, и вот они вышли на площади. У воскресных протестов есть несколько измерений — кампания Навального, ответ, который сейчас будут формулировать власти, объединение протестующих вокруг единой федеральной повестки. Но главный смысл случившегося — в рождении новой социальной группы.

Это группа опоздавших на Болотную по возрасту, которая к тому же не пользуется фейсбуком как главным инструментом коммуникации. Фейсбук довольно прохладно отнесся к идее Навального пойти помитинговать, и мы по стариковской привычке решили, что мобилизации не будет. Мобилизация параллельно шла в группах с мемами Вконтакте и в мессенджерах — и первыми мы не интересуемся (это для детей), а вторые вообще не предполагают публичности, это разговор для своих. Мы долго сравнивали телевидение и интернет, и были уверены, что находимся на стороне последнего (предположительно прогрессивного и свободного).

Теперь можно говорить об интернете-1 и интернете-2. Наш интернет-1 (фейсбук, твиттер) оккупировали тролли и консерваторы. Из своего первого интернета мы наблюдаем за вторым словно почтенные телезрители.

Задуматься можно было уже после истории с «брянскими школьниками», которые опубликовали видео своего общения с учителями. А еще — глядя на фотографии тех, кто встречает Навального в регионах. Но чтобы начать думать, нам нужно увидеть было площадь.

Возрастная когорта 14-20 лет не включена в сети российских клиентско-патронских отношений, это «ничьи люди», у них нет социального положения, которое можно было бы потерять. Их жизненный опыт включает в себя украинский конфликт, шизофренически поданный в российских официальных новостях. И вот в Москве подростки прыгали с украинской речевкой «Кто не скачет, тот Медведь», то есть кошмары наших государственников-коррупционеров волей-неволей становятся явью: где еще брать образы бунта, если не на братской Украине?

Обвал рубля, пережитый начальством без особых проблем, больно ударил по семьям молодых людей. Дети среднего класса больше не могут рассчитывать на образование в Европе. У более бедных страт еще более неприятные проблемы.

Попечение за молодыми людьми взяла на себя идеологизированная школа: с уроками патриотизма, основами православной культуры и цензурой. В Youtube видеоблогеры с аудиторией в сотни тысяч человек рассказывают о том, как сесть в тюрьму за ловлю покемонов. Опыт нынешнего одиннадцатиклассника — это бесконечный Путин и Медведев, вражда со всем миром, безумная пропаганда, взрослые, которые лгут.

Один мой товарищ в закрытом фейсбуке (я спрашивал: почему закрытый?) написал, что перед нами конфликт учеников и учителей, в буквальном школьном смысле, как в записи «брянских школьников». Учителя отобрали у своих учеников будущее, много лет рассказывая о том, что в России все прекрасно, отказываясь обсуждать проблемы, даже фальсифицируя выборы (вспомним Мытищи-гейт).

Во всем происходящем есть большие риски, это опасная игра, о происходящем справедливо говорят как о «крестовом походе детей». Но что еще остается делать детям, если у них такие старшие, как мы? Если все знают, что в тюрьме можно оказаться за лайк и за репост, то почему бы не начать больше гулять, например, по Тверской? В митингах 26 марта была точно таргетированная повестка, конкретно определен персонаж, предположительно отнимающий у детей их шансы на нормальную жизнь. Молодые люди были обмануты не Навальным, который, пускай, использует их для своих целей, но совсем другими людьми. И мобилизация возрастной когорты в итоге оказалась горизонтальной: дети вывели на площадь сами себя, никто не сможет запретить им это делать. Судя по хвастливым фотографиям, на которых они позируют с кроссовками в руках или уточками, им всем очень понравилось, и они захотят еще — политика снова становится модной.

И конечно, сейчас появятся новые инициативы в «государственной молодежной политике» и новые виды цензуры — над Москвой уже скрипят перья авторов многочисленных проектов и донесений на этот счет. Чиновникам вроде министра образования Васильевой наверняка покажется сейчас, что «необходимо усилить воспитательную работу», от которой и так всех тошнит. Смотрите, как пятиклассник (!) в Томске рассказал на митинге, что политизация школы невероятная, а за картинку против власти можно получить двойку, то есть - репрессии невыносимые. Цензоры, которые хотят продолжать этот курс, раскладывают вокруг себя грабли.

Очень трогательно выглядят тридцати-сорокалетние люди, которые вдруг обеспокоенно начали рассуждать в социальных сетях, что такая безответственность со стороны «школоты» до добра не доведет. Оказывается, эти дети угрожают нашей стабильности!

И скажите, кто теперь «на алгебре»?